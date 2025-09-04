TPHCM cải tạo chung cư cũ tại 42 phường

Sở Xây dựng TPHCM đã báo cáo UBND TPHCM về việc triển khai nghị quyết liên quan quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn.

Sở này kiến nghị UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn Sở Xây dựng là cơ quan được bố trí dự toán kinh phí từ nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố để thực hiện theo cơ chế đã được thông qua.

UBND 42 phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 trên địa bàn thông tin đến tổ chức, cá nhân tại vị trí, khu vực có chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại để tham gia thực hiện.

Danh sách các phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 như Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Tân Định, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, An Đông, Chợ Lớn, Phú Lâm, Bình Đông, Cầu Kiệu...

Theo cơ chế ưu đãi đối với chủ đầu tư tham gia dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ, thành phố sẽ hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài tòa nhà như hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, xử lý chất thải… Mức hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng mỗi dự án.

Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế các hộ dân theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Nội dung hỗ trợ chỉ thực hiện sau khi chủ đầu tư hoàn thành hạ tầng hoặc công tác di dời theo tiến độ được duyệt. Trường hợp dự án triển khai phân kỳ giai đoạn đầu tư, phần hỗ trợ sẽ được xem xét theo phân kỳ dự án.

Một góc chung cư Phạm Thế Hiển đã xuống cấp (Ảnh: Nam Anh).

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cũng giao UBND phường Chánh Hưng khẩn trương lập kế hoạch di dời các hộ dân tại chung cư Phạm Thế Hiển theo đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch thuộc quận 8 cũ đã được phê duyệt.

Đồng thời, phường Chánh Hưng triển khai ngay các biện pháp khắc phục, nhằm bảo đảm an toàn sử dụng cho người dân sinh sống tại chung cư Phạm Thế Hiển.

Chung cư Phạm Thế Hiển được xây dựng từ năm 1972, hiện xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho khoảng 450 hộ dân sinh sống tại đây.

Chung cư có 3 lô A, B, C, mỗi lô gồm 4 tầng. Bên dưới chung cư là khu chợ tự phát. Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí hồi đầu tháng 8, lô B và C của chung cư xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục bị nứt gãy, bê tông bị rơi vỡ lộ phần khung sắt rỉ sét.