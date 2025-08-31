Giá chung cư tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng vào cuối năm?

Nguồn cung chung cư chủ yếu tập trung ở phân khúc cao

Theo báo cáo của một đơn vị nghiên cứu bất động sản, tính đến hết tháng 6, giá chung cư Hà Nội đạt 79 triệu đồng/m2, tăng 6% theo quý và tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Về nguồn cung, đơn vị này cho biết, nhiều dự án từng “đóng băng” được gỡ vướng và dự kiến sẽ tái khởi động trong nửa cuối năm, mang lại thêm lựa chọn cho người mua nhà. Tổng nguồn cung chung cư tại Hà Nội mở bán mới trong cả năm dự kiến đạt khoảng 31.000 căn, tương đương mức của năm 2024.

Còn theo dữ liệu khác, nửa đầu năm, tổng nguồn cung mới tại Hà Nội đạt khoảng 14.900 căn, cao hơn 121% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán sơ cấp trung bình vẫn ở mức cao, đạt 91 triệu đồng/m2, tăng 40% theo năm. Đáng chú ý, các căn hộ có giá trên 4 tỷ đồng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, trong khi nguồn cung sơ cấp dưới 2 tỷ đồng gần như vắng bóng.

Về triển vọng nguồn cung, tính đến cuối năm nay, dự kiến thị trường Hà Nội sẽ có khoảng 11.500 căn hộ được chào bán. Tuy nhiên, chủ yếu nguồn cung vẫn tập trung ở phân khúc cao cấp và trung cấp.

Nguồn cung chung cư Hà Nội sẽ tiếp tục tăng vào cuối năm (Ảnh minh họa: Tâm Nguyên).

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, vừa qua, nhiều dự án chung cư tại Hà Nội đã được mở bán. Tuy nhiên, mức giá hiện nay đều tập trung ở phân khúc cao.

Cụ thể, một dự án tại địa bàn phường Đại Mỗ (Hà Nội), giá chung cư mở bán dao động 80-120 triệu đồng/m2. Tại phường Từ Liêm, một dự án chung cư nằm ngay đường Lê Quang Đạo có giá mở bán khoảng 130 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì). Một dự án tại phường Việt Hưng cũng có giá dự kiến vượt 120 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, một dự án ở khu vực phường Cầu Giấy dự kiến có giá từ 150 triệu đồng/m2.

Giá chung cư Hà Nội tiếp tục tăng vào cuối năm?

Dù nguồn cung căn hộ được dự báo tiếp tục tăng vào cuối năm song các chuyên gia cho rằng, giá bán chung cư sẽ khó giảm, thậm chí có thể tăng nhẹ.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - nói, nguồn cung chung cư đã tăng trong thời gian qua nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Bên cạnh đó, phần lớn nguồn cung mới tiếp tục được hoàn thiện ở mức tiêu chuẩn cao với chi phí đầu tư, chi phí đất đai tăng cao. Với mức chi phí đầu tư cao như hiện nay, mặt bằng giá chung cư sơ cấp vẫn tiếp tục đi lên.

Tuy nhiên, ông cho rằng, trong ngắn hạn từ nay tới cuối năm, giá căn hộ tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng do chi phí đầu vào tăng cao và kỳ vọng sinh lời của nhà đầu tư vẫn ở mức cao. Một bộ phận lớn nhà đầu tư hiện không chịu áp lực tài chính đáng kể, bao gồm áp lực từ chi phí vốn vay, nên chưa có động lực điều chỉnh giảm giá bán.

Ngược lại, kỳ vọng còn có xu hướng tăng lên trong bối cảnh lãi suất được duy trì ở mức thấp, dòng tiền giá rẻ tiếp tục được bơm ra thị trường và các chính sách thúc đẩy đầu tư công được triển khai mạnh mẽ trong bối cảnh nguồn cung bất động sản ở mức giá phù hợp vẫn đang ở tình trạng khan hiếm.

Ông Lê Đình Chung - chuyên gia bất động sản - nói, nguồn cung chung cư tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng vào cuối năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, giá nguyên vật liệu, nhân công, chi phí đầu tư,... đều tăng cao. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư có quỹ đất đều tập trung phát triển dự án đại đô thị, phân khúc cao.

Do đó, giá chung cư cuối năm có thể tăng nhẹ, rất khó để giảm ngay. Tuy nhiên, tình trạng “sốt nóng” sẽ khó xảy ra như giai đoạn trước.