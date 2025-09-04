3 sai lầm khiến phòng khách nhỏ càng thêm chật chội

Với một căn nhà, diện tích là con số hữu hình nhưng không gian lại là một cảm nhận vô cùng linh hoạt. Một căn hộ 50m2 có thể mang lại cảm giác rộng rãi hơn một căn 70m2 nếu được thiết kế khéo léo. Phòng khách - trái tim của ngôi nhà - chính là nơi phép màu đó cần được thực hiện một cách tài tình nhất.

Tuy nhiên, trên hành trình biến phòng khách nhỏ thành một không gian ấm cúng và thoáng đãng, nhiều người lại vô tình đi vào lối mòn của những sai lầm trang trí. Họ sợ hãi sự táo bạo, tìm đến những lựa chọn "an toàn" và cuối cùng biến tổ ấm của mình thành một nơi nhàm chán, thiếu sức sống.

Nhà thiết kế Bilal Rehman thẳng thắn chỉ ra: “Sai lầm lớn nhất không nằm ở đồ đạc mà ở cách nghĩ. Nhiều người coi không gian nhỏ là hạn chế, thay vì một cơ hội để sáng tạo”.

Ông gọi đó là “cái bẫy an toàn”, chẳng hạn như sofa màu be, thảm màu be, rèm cũng màu be - kết quả là một căn phòng nhạt nhòa, thiếu sức sống. Hãy nhớ, nhỏ không đồng nghĩa với buồn tẻ, mà là mỗi centimet vuông đều cần có giá trị riêng.

Những không gian tí hon như phòng khách nhỏ vốn là cơ hội để sáng tạo và “ăn gian” diện tích, nhưng đáng tiếc nhiều người lại vô tình biến chúng thành sai lầm trang trí lớn nhất: khiến căn phòng trở nên nhạt nhẽo (Ảnh: Getty).

Vậy, đâu là những vật dụng cụ thể đang cản trở bạn trên con đường chinh phục không gian? Dưới đây là 3 "kẻ thù" được các chuyên gia đồng loạt chỉ mặt.

Đồ đạc nhỏ, vụn vặt: Kẻ thù của sự gọn gàng

Thông thường, ai cũng nghĩ phòng nhỏ thì nên chọn đồ nhỏ. Nhưng trong thiết kế nội thất, logic này lại là một con dao hai lưỡi. Việc nhồi nhét quá nhiều món đồ nội thất và phụ kiện nhỏ lẻ sẽ tạo ra một mớ hỗn loạn thị giác, khiến không gian bị phân mảnh và trở nên chật chội hơn.

Nhà thiết kế John Cooper, quán quân Interior Design Masters mùa 6, đã nói rất rõ: "Quá nhiều vật nhỏ chỉ tạo ra sự bừa bộn”.

Việc nhồi nhét quá nhiều món đồ nội thất và phụ kiện nhỏ lẻ sẽ tạo ra một mớ hỗn loạn thị giác, khiến không gian bị phân mảnh và trở nên chật chội hơn (Ảnh: Katie Lee).

Anh khuyên rằng thay vì lấp đầy mọi ngóc ngách bằng những món đồ nhỏ, hãy mạnh dạn chọn ít món đồ nhưng có kích thước và sức nặng thị giác lớn. Ví dụ, một chiếc bình cổ độc đáo đặt trên bàn, một tác phẩm điêu khắc ấn tượng hay thậm chí là một chiếc đèn cây cao và mảnh mai. Chúng sẽ tạo ra những điểm nhấn mạnh mẽ, giúp không gian có "khoảng thở" và tập trung hơn.

Sarah và Liz Hellmers - giám đốc studio Lathams - cũng đồng tình. Họ cho rằng: “Đồ nội thất nhỏ và rườm rà nghe thì hợp lý, nhưng thực tế chỉ khiến căn phòng rối mắt, chật chội và trông còn nhỏ hơn”.

Vậy nên, nguyên tắc vàng là “less is more”. Thay vì bày 3 chiếc bàn phụ, hãy chọn một bàn cà phê lớn hơn một chút. Thay vì treo 10 khung ảnh nhỏ, hãy để 1-2 bức tranh lớn. Cách này giúp phòng khách gọn gàng, thoáng mắt và sang trọng hơn nhiều.

Jo Lane, nhà sáng lập See Your Place, còn gợi ý: “Hãy bắt đầu bằng một tấm thảm lớn. Nó sẽ đánh lừa thị giác, tạo cảm giác các bức tường được đẩy xa hơn, khiến căn phòng trông rộng rãi hơn hẳn”.

Đôi khi, chỉ cần một món đồ lớn, đẹp và chất lượng là đủ để nâng tầm cả không gian.

Nguyên tắc "less is more" không chỉ giúp phòng khách của bạn trở nên gọn gàng mà còn mang lại cảm giác sang trọng và thoáng đãng hơn hẳn (Ảnh: Anna Stathaki).

Tường tranh (gallery wall): Xu hướng gây ngột ngạt

Tường tranh - nơi trưng bày cả bộ sưu tập ảnh, tranh hay khung hình cá nhân - từng là một trào lưu rất được ưa chuộng, mang lại vẻ cá tính và sáng tạo. Nhưng trong không gian nhỏ, ý tưởng này thường phản tác dụng.

Bilal Rehman thẳng thắn chia sẻ: “Tôi thích tường tranh, nhưng trong phòng nhỏ, nó lại khiến căn phòng rối mắt và ngột ngạt”.

Hãy thử hình dung một bức tường chi chít chi tiết, mỗi chi tiết lại kể một câu chuyện riêng. Ở không gian rộng, chúng có thể tạo thành điểm nhấn cuốn hút. Nhưng ở phòng nhỏ, chúng chỉ khiến mắt người nhìn bị quá tải, không gian trở nên chật chội và thiếu thoáng đãng.

Bức tường với quá nhiều tranh ảnh và vật trang trí có thể đẹp mắt, nhưng trong phòng khách nhỏ lại dễ phản tác dụng, khiến không gian thêm rối mắt (Ảnh: onathon Day).

Giải pháp thật ra rất đơn giản. “Thay vì treo nhiều tranh nhỏ, hãy chọn một bức tranh lớn”, Bilal gợi ý. Chỉ một tác phẩm khổ lớn cũng đủ tạo điểm nhấn mạnh mẽ, vừa gọn mắt vừa thể hiện rõ phong cách của bạn, không cần thêm chi tiết rườm rà nào khác.

Jo Lane cũng lưu ý là đừng dán giấy dán tường cho riêng một mảng. Trong phòng nhỏ, cách này chỉ khiến không gian nặng nề hơn. Thay vào đó, hãy sơn đồng màu toàn bộ 4 bức tường, thậm chí cả trần. Khi mắt không bị “ngắt quãng”, căn phòng sẽ trông liền mạch và rộng rãi hơn.

Polly Aspinall và Emily Harrop-Griffith (Oscar Wren Studios) bổ sung: “Tường điểm nhấn đã lỗi mốt và chỉ khiến phòng khách trông cũ kỹ”.

Theo chuyên gia, thay vì treo cả cụm tranh ảnh rối mắt, hãy chọn một tác phẩm nghệ thuật lớn làm điểm nhấn - vừa sang trọng, vừa giúp phòng khách nhỏ gọn gàng và tinh tế hơn (Ảnh: Kasia Fiszer).

Họa tiết khổ lớn: Sự áp đảo của thị giác

Phòng khách nhỏ không đồng nghĩa với việc phải “cấm cửa” màu sắc hay hoa văn. Ngược lại, nếu biết dùng khéo léo, chúng có thể thổi sức sống vào không gian. Nhưng các chuyên gia đều chung lời nhắc: hãy tránh những họa tiết quá to.

Jo Lane giải thích: “Trong phòng nhỏ, họa tiết khổ lớn rất dễ gây chói mắt và nuốt chửng không gian. Thay vào đó, hãy chọn hoa văn nhỏ, phối hợp cùng nhiều chất liệu để mang lại cảm giác thư giãn hơn”.

Thực tế, họa tiết lớn cũng giống như “người khổng lồ” trong căn phòng nhỏ, chiếm trọn ánh nhìn, khiến mắt không có chỗ nghỉ và tạo cảm giác ngột ngạt. Hãy thử hình dung một chiếc sofa phủ vải hoa văn to bản: chỉ riêng nó thôi đã đủ “ăn” hết diện tích, làm mọi món đồ xung quanh trở nên mờ nhạt.

Những họa tiết hoa văn có kích thước quá lớn trên rèm cửa, sofa hay thảm có thể "nuốt chửng" không gian của bạn (Ảnh: Katie Lee).

Vậy nên, hãy ưu tiên những họa tiết nhỏ nhắn, tinh tế và tận dụng sức mạnh của chất liệu. Sự kết hợp khéo léo giữa vải lanh, len dệt, mây tre hay kim loại bóng có thể tạo chiều sâu và sự phong phú cho không gian mà không cần đến các họa tiết rườm rà.

Ví dụ, một tấm thảm len dệt trơn màu, vài chiếc gối tựa với hoa văn nhỏ xinh đi cùng bàn cà phê gỗ mộc mạc sẽ mang lại cảm giác thư giãn, đồng thời giúp phòng khách trông sang trọng và có gu hơn hẳn.

Nếu bạn vẫn muốn một điểm nhấn táo bạo cho phòng khách, hãy sử dụng họa tiết lớn một cách tiết chế, ví dụ, một vài chiếc gối tựa trên nền sofa trơn màu (Ảnh: The Spruce).

Bên cạnh 3 “thủ phạm” chính, còn một sai lầm ít ai để ý, đó là chọn sai kiểu dáng nội thất. Những món đồ nặng nề, chạm đất khiến căn phòng như bị “đè” xuống. Thay vào đó, hãy chọn sofa, tủ hay bàn có chân, chỉ cần để lộ chút sàn nhà bên dưới cũng đủ tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoáng đãng hơn hẳn.

Trang trí phòng khách nhỏ không phải là cuộc chiến với diện tích, mà là bài toán chọn lựa thông minh. Đừng cố nhồi nhét hay chạy theo xu hướng. Hãy giữ nguyên tắc “ít nhưng chất”: chọn những món đồ bạn thực sự yêu thích, có công năng và tỷ lệ hợp lý.

Khi đó, dù nhỏ đến mấy, phòng khách của bạn vẫn có thể trở thành không gian sống truyền cảm hứng, sang trọng và bất ngờ rộng mở.