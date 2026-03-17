Đại gia ngoài ngành muốn đổ tiền vào bất động sản: Được hay mất?

Loạt đại gia "tay ngang" lấn sân bất động sản

Cuộc họp với cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (mã chứng khoán: KDC) mới đây có đề cập đến chiến lược dài hạn trong việc phát triển dự án bất động sản. Ban lãnh đạo doanh nghiệp này nêu để phát triển dự án bất động sản, tập đoàn đã có định hướng hợp tác với các đối tác có nguồn lực tài chính, có thương hiệu và giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế để cùng phát triển các dự án.

Một doanh nghiệp khác cũng gia nhập cuộc đua bất động sản là Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG). Trong cuộc họp với cổ đông mới đây, doanh nghiệp cho biết cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và triển khai mở rộng ngành nghề tiềm năng, trong đó có các dự án đầu tư, nhất là lĩnh vực hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở phù hợp chiến lược phát triển.

Gần đây, doanh nghiệp này cũng trao biên bản ký kết với Liên đoàn Lao động TPHCM về việc cam kết hoàn thành triển khai ít nhất 20.000 nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố.

Hay Công ty Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán: IMP) bổ sung ngành nghề kinh doanh, liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. Doanh nghiệp sẽ thực hiện kinh doanh bất động sản theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Hoặc Tôn Đông Á (mã chứng khoán: GDA) có động thái thành lập công ty con Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Á với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và quyền sử dụng đất. Theo nghị quyết được công bố, Tôn Đông Á sẽ nắm giữ 100% vốn điều lệ tại pháp nhân này.

Không phải lần đầu tiên doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm tiêu dùng như Kido đề cập tới việc dấn thân vào lĩnh vực bất động sản. Trong cuộc họp với cổ đông năm 2025, lãnh đạo tập đoàn này có tiết lộ đã có quỹ đất tích lũy nhiều năm qua. Nếu thực hiện được dự án, giá trị vốn hóa sẽ lớn hơn rất nhiều so với hiện nay. Một số dự án quy mô lớn, cần sự hợp tác từ đối tác khác cũng đã được hé mở.

Kido cũng từng tham gia vào mảng bất động sản khi nhận sáp nhập Trung tâm thương mại Hùng Vương Plaza (quận 5, TPHCM). Ngoài ra, Kido thông qua công ty con cũng từng lên kế hoạch thực hiện dự án Lavenue 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TPHCM. Tuy nhiên vì những sai phạm trong quá trình giao đất, dự án 5.000m2 trên đất vàng này đã được TPHCM thu hồi, giao lại cho Trung tâm phát triển quỹ đất của thành phố.

Giống như Kido, Hoa Sen cũng nhiều năm muốn làm bất động sản nhưng con đường còn dang dở. Năm 2009, với định hướng trở thành một tập đoàn đa ngành, Hoa Sen đã cùng lúc đầu tư vào bất động sản với 4 dự án chung cư, văn phòng tại TPHCM. 2 năm sau đó, tập đoàn này tuyên bố rút khỏi mảng kinh doanh phụ và tập trung cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Đến năm 2016, tập đoàn trở lại lĩnh vực này với việc thành lập tới 4 công ty con chuyên đầu tư vào địa ốc gồm Hoa Sen Yên Bái, Hoa Sen Hội Vân, Hoa Sen Vân Hội và Hoa Sen Quy Nhơn. Đến nay, 3 công ty đã giải thể, chỉ còn Hoa Sen Yên Bái hoạt động.

Vào cuối năm 2023, Hoa Sen có ý định quay trở lại mảng bất động sản thông qua việc thành lập Công ty cổ phần Hoa Sen Sài Gòn. Công ty này thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm bất động sản trị giá 1.000-3.000 tỷ đồng để phát triển dự án văn phòng - trung tâm thương mại - nhà ở; bố trí văn phòng làm việc cho tập đoàn, cho thuê hoặc xem xét chuyển nhượng nếu điều kiện phù hợp.

Vào đầu năm nay, Hoa Sen lại có chủ trương giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Hoa Sen Sài Gòn từ 40% xuống còn 10%.

Tuy nhiên, tham vọng làm bất động sản có thể vẫn hừng hực chảy trong huyết quản người đứng đầu doanh nghiệp. Tại cuộc họp đại hội cổ đông năm 2025, ông Lê Phước Vũ tiếp tục nhấn mạnh đến tham vọng làm khu đô thị 600-700ha chứ không làm nhỏ. Vị này cũng khẳng định không "dại" như các tập đoàn bất động sản khi pháp lý chưa có, đi lấy tiền của dân và không giao nhà. Lúc này, ông nói đến vị trí quanh sân bay Long Thành (Đồng Nai) có nhiều lợi thế và nhắm đến.

Và gần đây, khi "tái xuất giang hồ", ông Vũ xuất hiện để nói về chủ đề nhà ở xã hội. Ngoài 20.000 căn cam kết triển khai với TPHCM, doanh nghiệp cũng cam kết nghiên cứu, khảo sát và đánh giá nhu cầu nhà ở xã hội dành cho công nhân và người lao động tại các khu vực trên địa bàn TPHCM. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng và phối hợp triển khai các đề án, chính sách, mô hình hợp tác đầu tư để phát triển nhà ở xã hội trong khuôn khổ Đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động.

Cảnh báo thận trọng

TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế, cho rằng việc doanh nghiệp ngoài ngành tham gia đầu tư bất động sản không phải là yếu tố quyết định thành bại. Trên thực tế, ngay cả các doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực này cũng có tỷ lệ thất bại không nhỏ. Hiệu quả đầu tư phụ thuộc vào cách thức đầu tư và mức độ chuẩn bị của doanh nghiệp.

Theo chuyên gia, 3 yếu tố quan trọng cần được nghiên cứu kỹ trước khi đầu tư. Thứ nhất là quỹ đất và vị trí có phù hợp với định hướng phát triển dự án hay không. Thứ hai là khả năng sắp xếp nguồn vốn đủ để triển khai dự án đến cùng. Thứ ba là yếu tố pháp lý của dự án phải rõ ràng, ổn định. Nếu chuẩn bị tốt ba yếu tố này thì dù doanh nghiệp trong hay ngoài ngành đều có khả năng thành công. Ngược lại, nếu đầu tư theo phong trào, chạy theo xu hướng thị trường mà thiếu tính toán thì rủi ro thất bại là rất lớn.

Cũng theo ông Hiển, một thực tế phổ biến là nhiều doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thành công trong lĩnh vực của mình nhưng vẫn bị cuốn vào làn sóng đầu tư bất động sản khi thị trường “nóng” lên.

Không ít chủ doanh nghiệp, vốn rất giỏi trong ngành nghề chính nhưng lại quyết định rót vốn lớn vào bất động sản với kỳ vọng tăng trưởng nhanh. Nhiều trường hợp doanh nghiệp vay vốn ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất, nhưng sau đó chuyển sang đầu tư bất động sản. Khi thị trường gặp khó khăn, dòng tiền bị kẹt lại, dẫn đến áp lực trả nợ rất lớn

Chuyên gia cảnh báo trong bối cảnh cơ quan quản lý đang siết chặt tín dụng đầu cơ bất động sản và thị trường dần trở lại trạng thái ổn định, các doanh nghiệp ngoài ngành thiếu kinh nghiệm có thể sẽ đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong thời gian tới.

Còn ông Võ Hồng Thắng - Phó tổng giám đốc DKRA Group - cho rằng việc nhiều doanh nghiệp ngoài ngành quay lại hoặc bắt đầu tham gia đầu tư bất động sản trong bối cảnh hiện nay có thể được nhìn nhận dưới hai góc độ.

Ở góc độ thị trường bất động sản, đây là tín hiệu tích cực. Theo ông, sự tham gia của các doanh nghiệp mới, đặc biệt là các tập đoàn vốn hoạt động trong những lĩnh vực có dòng tiền tốt, nền tảng tài chính vững vàng sẽ bổ sung thêm nguồn vốn và tăng thêm động lực cho thị trường.

Trong bối cảnh thị trường vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung ở nhiều phân khúc, sự xuất hiện của các nhà phát triển mới có thể giúp cải thiện nguồn cung sản phẩm. Điều này đặc biệt có lợi cho người mua nhà, nhất là nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực.

Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ vĩ mô và chu kỳ phát triển của nền kinh tế, ông Thắng cho rằng xu hướng doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh chuyển hướng sang đầu tư bất động sản cũng đặt ra một số vấn đề cần cân nhắc.

Ông dẫn kinh nghiệm từ nhiều quốc gia phát triển cho thấy quá trình tích lũy tư sản thường diễn ra theo một chu kỳ: ban đầu nguồn lực có thể hình thành từ bất động sản, nhưng sau đó sẽ được chuyển dịch sang các lĩnh vực sản xuất, công nghệ hoặc nghiên cứu – phát triển để tạo ra giá trị bền vững hơn.

Vì vậy, theo ông, các doanh nghiệp nên ưu tiên đầu tư mở rộng trong những lĩnh vực có tính liên kết với ngành nghề cốt lõi của mình, thay vì chuyển hướng sang những lĩnh vực hoàn toàn không liên quan.