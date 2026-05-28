Hà Nội đề xuất nhà ở xã hội ế 12 tháng được chuyển thành nhà thương mại

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định về việc chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, việc chuyển đổi được áp dụng với loại hình căn hộ chung cư giữa 3 nhóm nhà ở gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ tái định cư. Đối tượng áp dụng bao gồm cơ quan quản lý Nhà nước, chủ đầu tư dự án nhà ở cùng các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, sở hữu và quản lý nhà ở trên địa bàn Hà Nội.

Dự thảo nêu rõ nguyên tắc chuyển đổi phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, không phá vỡ cấu trúc không gian đô thị, không làm gia tăng áp lực hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phải gắn với nhu cầu thực tế tại từng khu vực.

Một dự án nhà ở tại Hà Nội (Ảnh: Hà Phong).

Thành phố yêu cầu việc chuyển đổi không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, đồng thời phải bảo đảm công khai, minh bạch, tránh trục lợi chính sách và thất thoát tài sản công.

Theo đề xuất, Hà Nội cho phép chuyển đổi theo 6 nhóm trường hợp gồm: nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội và ngược lại; nhà ở thương mại sang nhà ở tái định cư và ngược lại; nhà ở tái định cư sang nhà ở xã hội và ngược lại.

Đối với trường hợp chuyển từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, dự thảo quy định dự án chưa được giao đất hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai. Chủ đầu tư phải cam kết khống chế lợi nhuận định mức tối đa 10% trên tổng chi phí đầu tư xây dựng thực tế của phần nhà ở chuyển đổi.

Trong khi đó, việc chuyển đổi từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại chỉ được xem xét khi dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đủ điều kiện mở bán nhưng sau ít nhất 12 tháng vẫn không tiêu thụ hết sản phẩm do nhu cầu thị trường thấp.

Dự thảo cũng đưa ra giới hạn chuyển đổi cục bộ từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại không vượt quá 20% tổng số căn hộ hoặc tổng diện tích sàn nhà ở xã hội của toàn bộ dự án.

Với nhóm nhà ở tái định cư, Hà Nội đề xuất cho phép chuyển đổi sang nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội trong trường hợp quỹ nhà không có nhu cầu sử dụng thực tế trong thời gian tối thiểu 9 tháng kể từ ngày bàn giao.

Ngược lại, thành phố cũng cho phép chuyển đổi nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội sang nhà ở phục vụ tái định cư nếu xuất hiện nhu cầu đột xuất phục vụ giải phóng mặt bằng, cải tạo hoặc tái thiết đô thị.

Dự thảo nhấn mạnh mọi trường hợp chuyển đổi đều phải được UBND TP Hà Nội chấp thuận bằng văn bản hoặc quyết định riêng đối với từng dự án cụ thể.

Ngoài ra, chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính bổ sung liên quan đến đất đai, tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo giá thị trường tại thời điểm được phép chuyển đổi.

Theo UBND TP Hà Nội, việc xây dựng cơ chế chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà ở nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ nhà, tránh lãng phí nguồn lực xã hội, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người dân trong bối cảnh thị trường bất động sản có nhiều biến động.

Dự thảo cũng kỳ vọng tạo thêm công cụ điều tiết thị trường, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội và tăng khả năng chủ động quỹ nhà phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang, cải tạo đô thị trên địa bàn thành phố.

Theo phân công, Sở Xây dựng sẽ là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định và quản lý dữ liệu nhà ở. Sở Tài chính thực hiện kiểm soát tài chính, còn UBND cấp xã, phường có trách nhiệm rà soát và dự báo nhu cầu tái định cư trên địa bàn.