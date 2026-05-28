Đồng Nai đẩy mạnh phát triển nhà ở sau khi lên thành phố

Tập đoàn Bcons vừa động thổ dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng tại phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai với quy mô gần 3ha, tổng vốn đầu tư gần 4.500 tỷ đồng.

Dự án gồm 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, tích hợp nhiều hạng mục như căn hộ ở, thương mại dịch vụ, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe, cây xanh, sân bãi và hạ tầng kỹ thuật. Theo kế hoạch, dự án sẽ bổ sung hơn 2.800 căn hộ cho thị trường nhà ở địa phương.

Khu đất khởi công dự án của Bcons (Ảnh: Phước Tuần).

Đáng chú ý, khu đất triển khai dự án trước đây là nơi đặt một nhà máy may mặc. Sau khi cơ sở sản xuất được di dời khỏi trung tâm đô thị, khu đất được tổ chức đấu giá theo quy định để phát triển nhà ở.

Diễn biến này phản ánh xu hướng tái cấu trúc không gian công nghiệp đang được TP Đồng Nai thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian gần đây, đặc biệt tại các khu công nghiệp cũ nằm trong lõi đô thị Biên Hòa.

Hiện nay, kế hoạch chuyển đổi lớn nhất của thành phố tập trung vào Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Dự án được xem là bước đi chiến lược trong quá trình tái thiết đô thị công nghiệp của TP Đồng Nai.

Theo đề án đã được phê duyệt, KCN Biên Hòa 1 sẽ được chuyển đổi công năng thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ kết hợp cải thiện môi trường. TP Đồng Nai dự kiến tách hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư thành hai dự án thành phần là khu vực trung tâm chính trị - hành chính (khoảng 44ha) và dự án khu đô thị dịch vụ Biên Hòa 1 (khoảng 286ha).

Song song với việc chuyển đổi các khu công nghiệp cũ trong khu vực trung tâm, TP Đồng Nai cũng quy hoạch thêm nhiều khu công nghiệp mới tại Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Trảng Bom… nhằm dịch chuyển hoạt động công nghiệp ra các khu vực vùng ven, gắn với sân bay Long Thành và hệ thống cao tốc liên vùng.

Trong giai đoạn 2026-2030, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 424.200 căn nhà ở thương mại, tương đương hơn 57,1 triệu m2 sàn xây dựng. Đối với nhà ở xã hội, thành phố dự kiến hoàn thành từ 60.364 căn trở lên, tương ứng khoảng 3,68 triệu m2 sàn.

Để thực hiện các mục tiêu này, TP Đồng Nai ước tính nhu cầu vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 vào khoảng 627.548 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại đạt khoảng 544.223 tỷ đồng; nhà ở xã hội, bao gồm nhà ở cho các đối tượng chính sách và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, cần khoảng 43.374 tỷ đồng.

Trước đó, lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai vừa thống nhất chủ trương quy hoạch và phát triển nhà ở xã hội gần các khu công nghiệp có đông công nhân lao động, nhất là những địa bàn đang "nóng" về nhu cầu nhà ở.

Theo đó, thành phố sẽ phát triển nhà ở xã hội cho thuê ở gần các khu công nghiệp có đông công nhân sinh sống và làm việc như khu công nghiệp Amata, Nhơn Trạch và các khu công nghiệp đông công nhân. Thành phố đã giao Sở Xây dựng tiếp tục rà soát các khu đất gần đô thị, khu công nghiệp để mở rộng quỹ đất phát triển nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, trong năm 2025 tổng nhu cầu nhà ở khoảng 600.000-650.000 người, tương ứng khoảng 150.000-160.000 căn nhà ở xã hội. Đồng Nai hoàn thành hơn 4.600 căn nhà ở xã hội, đạt 112% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, mức cao nhất trong 10 năm qua. Quý I, Đồng Nai có 73 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, với quy mô khoảng 71.800 căn hộ.