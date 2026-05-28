Siêu dự án sông Hồng: Liên danh có thêm đề xuất mới

Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - THACO - Hòa Phát vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề xuất tiến độ triển khai dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Cụ thể, liên danh kiến nghị thành phố hoàn thành thẩm định, phê duyệt phương án vị trí hướng tuyến theo quy hoạch tỷ lệ 1/500 trước ngày 15/6 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Sau khi hoàn tất quy hoạch 1/500, dự án sẽ tiếp tục được đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Liên danh đề xuất hoàn thành phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trước ngày 5/7; hoàn tất giải phóng mặt bằng đối với phần đất công, đất nông nghiệp nằm trong phạm vi hướng tuyến trước ngày 20/9; đồng thời bàn giao mặt bằng để triển khai thi công tại hiện trường trước ngày 25/9.

Sông Hồng nhìn từ trên cao (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, liên danh kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các địa phương rà soát nguồn gốc sử dụng đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án vị trí tuyến tỷ lệ 1/5000 đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thống nhất. Đây được xem là cơ sở để triển khai đồng bộ các thủ tục ngay sau khi phương án quy hoạch tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

Ngoài ra, liên danh kiến nghị giao UBND các phường, xã khi triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng được thực hiện thủ tục quyết định thu hồi đất sau khi kết thúc thời hạn niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích không phải là đất ở.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11/5. Doanh nghiệp đang phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chuẩn bị đầu tư và xây dựng phương án triển khai thực hiện.

Dự án được kỳ vọng trở thành trục giao thông - cảnh quan quan trọng của Hà Nội, góp phần kết nối các khu vực đô thị hai bên sông Hồng, đồng thời tạo động lực phát triển không gian đô thị, hạ tầng và kinh tế dọc tuyến trong thời gian tới.