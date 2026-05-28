8 món nên bỏ ngay khỏi tủ lạnh để bếp gọn và an toàn hơn

Có một “góc bí mật” trong nhiều căn bếp mà ai cũng từng cố tình làm ngơ, đó là những hộp đồ ăn thừa nằm sâu trong ngăn mát, vài chai sốt mở nắp từ tháng trước hay túi rau thơm mua để nấu một món rồi quên mất.

Theo các chuyên gia thực phẩm và chuyên gia sắp xếp nhà cửa, chính những món bị bỏ quên này đang khiến tủ lạnh chật chội hơn, khó kiểm soát hơn và đôi khi còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Nếu bạn đang muốn “reset” lại căn bếp trước mùa hè, đây là những món nên mạnh tay loại bỏ đầu tiên.

Dọn dẹp tủ lạnh không chỉ là việc sắp xếp lại đồ đạc, mà còn là cách bạn chăm sóc sức khỏe và làm mới tinh thần cho ngôi nhà (Ảnh: AOL).

Đồ ăn thừa quá vài ngày

Một hộp canh còn nửa, ít thịt kho hay cơm rang từ đầu tuần rất dễ bị đẩy sâu vào góc tủ lạnh rồi quên luôn. Theo các chuyên gia thực phẩm, đồ ăn nấu chín không nên để quá 4-5 ngày vì vi khuẩn vẫn có thể phát triển dù món ăn chưa có mùi lạ hay dấu hiệu hỏng rõ ràng.

Ngoài yếu tố an toàn, việc dọn bớt đồ ăn cũ còn giúp giải phóng không gian cho thực phẩm mới và khiến việc nấu nướng hằng ngày dễ chịu hơn nhiều. Một mẹo nhỏ được chuyên gia gợi ý là ghi ngày nấu lên hộp đựng để tránh tình trạng “đoán mò” xem món ăn đã để bao lâu.

Những hũ sốt mở nắp từ lâu

Một khi bạn đã vặn nắp chai sốt cà chua, sốt pasta hay pesto, hạn sử dụng ghi trên bao bì không còn giá trị tuyệt đối. Không khí lọt vào mỗi lần sử dụng sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc vô hình sinh sôi.

Chuyên gia khuyên bạn nên dùng hết các loại sốt này trong vòng một đến hai tuần sau khi mở. Để không bị quên, hãy dùng bút lông ghi trực tiếp ngày mở nắp lên vỏ chai. Nếu thấy bất kỳ dấu hiệu đổi màu hay có đốm mốc trên bề mặt, hãy mạnh tay vứt bỏ.

Gia vị và nước chấm hết hạn

Ngăn cửa tủ lạnh thường là nơi tích tụ hàng loạt chai lọ “để cho có”. Từ mù tạt, mayonnaise đến các loại nước chấm dùng dở, nhiều món gần như không còn được đụng tới nhưng vẫn chiếm diện tích suốt nhiều tháng.

Theo chuyên gia sắp xếp nhà cửa, việc bỏ bớt những chai lọ hết hạn giúp người dùng nhìn rõ mình thực sự đang có gì, tránh mua trùng và giúp căn bếp bớt rối mắt hơn. Nếu xuất hiện dấu hiệu mốc hoặc đổi màu, tốt nhất nên bỏ toàn bộ thay vì chỉ lau sạch phần bề mặt.

Nguyên liệu mua để nấu một món duy nhất

Chúng ta thường mua những loại rau thơm lạ hoặc các loại sốt đặc thù chỉ để phục vụ một công thức nấu ăn nhất định. Sau bữa ăn đó, chúng thường bị bỏ xó cho đến khi héo úa hoặc biến chất.

Hãy mạnh dạn loại bỏ những nguyên liệu "mua một lần rồi thôi" này để giải phóng không gian. Trong tương lai, bạn nên cân nhắc mua lượng vừa đủ hoặc tìm cách kết hợp chúng vào các món ăn hằng ngày để tránh lãng phí.

Đồ ăn mua mang về sau 3 ngày

Khác với đồ ăn tự nấu, thực phẩm mua từ cửa hàng thường đã nằm ở nhiệt độ phòng khá lâu trước khi được đưa vào tủ lạnh. Điều này khiến chúng dễ hỏng nhanh hơn bình thường.

Nếu sau 3 ngày bạn vẫn chưa đụng đến hộp đồ ăn nhanh hay phần cơm mua ngoài, hãy bỏ chúng đi. Đồng thời, những gói tương ớt, nước tương nhỏ đi kèm cũng nên được dọn sạch nếu bạn không có ý định dùng tới.

Cơm và bún, phở đã nấu chín

Nhiều người có thói quen để cơm nguội trong tủ lạnh nhiều ngày để rang. Tuy nhiên, cơm và các loại ngũ cốc nấu chín rất dễ nhiễm vi khuẩn bacillus cereus - loại vi khuẩn sinh ra độc tố không bị tiêu diệt hoàn toàn ngay cả khi bạn hâm nóng lại.

Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên giữ cơm nguội trong tủ lạnh tối đa 3-4 ngày. Nếu biết chắc chắn không dùng hết, bạn nên chia nhỏ và cho vào ngăn đá ngay từ đầu để đảm bảo an toàn.

Cơm nguội có thể phát triển vi khuẩn nếu bảo quản quá lâu trong tủ lạnh (Ảnh: Suzie The Foodie).

Thịt nguội và các loại xúc xích

Các loại thịt chế biến sẵn như giò chả, xúc xích, thịt hun khói là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Bạn nên sử dụng hết các món này trong khoảng 4-5 ngày kể từ khi mở bao bì.

Dấu hiệu nhận biết chúng đã hỏng rất rõ ràng, đó là bề mặt bắt đầu có lớp nhớt, đổi màu hoặc có mùi chua nhẹ. Đừng ngần ngại vứt bỏ vì đây là nhóm thực phẩm có nguy cơ gây ngộ độc rất cao.

Sữa đã hết hạn dù chưa có mùi chua

Đừng đợi đến khi sữa bốc mùi chua mới đem bỏ. Các sản phẩm từ sữa có thể đã biến chất và chứa vi khuẩn gây hại ngay khi vừa chạm mốc hết hạn, bất kể bạn đã mở nắp hay chưa. Bạn hãy kiểm tra định kỳ ngăn đựng sữa và loại bỏ ngay những hộp đã quá ngày để bảo vệ hệ tiêu hóa của cả gia đình.