Công ty của "đại gia đi tu" có động thái lạ trong ngành bất động sản

Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) vừa thông qua chủ trương giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Hoa Sen Sài Gòn từ 40% xuống còn 10%, tương đương 1 triệu cổ phần phổ thông.

Hội đồng quản trị chỉ định ông Trần Quốc Phẩm, sinh năm 1973, là người đại diện theo ủy quyền cho toàn bộ số cổ phần của Hoa Sen tại Công ty Hoa Sen Sài Gòn. Ông Phẩm có trách nhiệm thay mặt và đại diện Hoa Sen thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến số lượng cổ phần mà công ty sở hữu, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Công ty của "đại gia đi tu" Lê Phước Vũ giảm vốn tại doanh nghiệp bất động sản (Ảnh: HSG).

Động thái này gây bất ngờ, bởi Công ty Hoa Sen Sài Gòn mới được tập đoàn thành lập cuối năm 2023. Thời điểm này, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có trụ sở tại Khu đô thị Sala (TPHCM).

Theo định hướng, công ty này thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm bất động sản trị giá 1.000-3.000 tỷ đồng để phát triển dự án văn phòng - trung tâm thương mại - nhà ở; bố trí văn phòng làm việc cho tập đoàn, cho thuê hoặc xem xét chuyển nhượng nếu điều kiện phù hợp.

Trong quyết định thành lập thời điểm đó, tập đoàn do ông Lê Phước Vũ làm Chủ tịch (còn gọi là "đại gia đi tu") có nêu quan điểm nếu diễn biến thị trường thay đổi hoặc tập đoàn có nhu cầu thu hồi vốn đầu tư thì sẽ chuyển nhượng lại phần vốn góp của mình cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Hoa Sen Sài Gòn. Giá trị chuyển nhượng bằng giá trị ban đầu cộng với khoản lãi tính theo lãi suất bình quân liên ngân hàng tại thời điểm chuyển nhượng.

Việc Hoa Sen rút vốn công ty bất động sản diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh quý I niên độ mới không quá khởi sắc. Trước đây, doanh nghiệp cũng từng nhiều lần rót vốn rồi rút vốn khỏi công ty ngành bất động sản.

Gần đây, ông Vũ xuất hiện, doanh nghiệp này cũng trao biên bản ký kết với Liên đoàn Lao động TPHCM về việc cam kết hoàn thành triển khai ít nhất 20.000 nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố.