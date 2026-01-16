"Đại gia đi tu" tái xuất, mách TPHCM cách làm nhà ở xã hội

Cam kết thực hiện ít nhất 20.000 căn nhà ở xã hội

Trong hội thảo về phát triển nhà ở xã hội tại TPHCM diễn ra chiều ngày 16/1, sự xuất hiện của ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen, gây bất ngờ với nhiều người.

Bởi lẽ nhiều năm nay, ông Vũ vẫn được biết đến là "đại gia đi tu", chọn ở ẩn và ít xuất hiện trên truyền thông. Chủ tịch tập đoàn tôn thép Việt cũng tự thừa nhận đã ở tuổi nghỉ hưu, cần thời gian nghỉ ngơi nhưng nay "tái xuất giang hồ", chọn nói về chủ đề nhà ở xã hội.

Ông cho rằng việc tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là người trẻ và người lao động có thu nhập trung bình, sở hữu một căn nhà là vấn đề công bằng xã hội, thể hiện tính ưu việt của chế độ và góp phần mang lại sự bình an, hạnh phúc cho xã hội.

Ông Lê Phước Vũ "tái xuất" (Ảnh minh họa: HSG).

Cũng theo ông Vũ, trong đời sống con người, “ăn, mặc, ở” là ba nhu cầu thiết yếu. Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu ăn và mặc cơ bản đã được đáp ứng, song nhà ở, đặc biệt tại các đô thị lớn, vẫn là bài toán nan giải đối với số đông người dân. Việc người trẻ hoặc các gia đình trẻ có thể tiếp cận nhà ở thương mại gần như vượt ngoài khả năng chi trả, thậm chí phải tính bằng hàng trăm năm thu nhập.

Thấu hiểu vấn đề đó, Tập đoàn Hoa Sen cam kết tham gia đầu tư các dự án nhà ở xã hội tại TPHCM. Tại sự kiện, doanh nghiệp đã trao biên bản ký kết với Liên đoàn Lao động TPHCM về việc cam kết hoàn thành triển khai ít nhất 20.000 nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố.

Ngoài số lượng nhà ở xã hội trên, doanh nghiệp cũng cam kết nghiên cứu, khảo sát và đánh giá nhu cầu nhà ở xã hội dành cho công nhân và người lao động tại các khu vực trên địa bàn TPHCM.

Đồng thời nghiên cứu, xây dựng và phối hợp triển khai các đề án, chính sách, mô hình hợp tác đầu tư để phát triển nhà ở xã hội trong khuôn khổ Đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động.

Lợi thế nào để Hoa Sen phát triển nhà ở xã hội?

Theo ông Lê Phước Vũ, tập đoàn tôn thép hiện không có nợ xấu, không có nợ trung - dài hạn, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức thấp. Doanh thu lớn hàng năm, dòng tiền ổn định, tạo nền tảng vững chắc để tham gia các dự án có tính xã hội cao.

Ngoài ra, với quy mô lớn và năng lực đàm phán cao, giá đầu vào vật liệu xây dựng và trang trí nội thất của doanh nghiệp ở mức rất cạnh tranh. Công ty lại có lợi thế về dòng tiền trong quá trình triển khai xây dựng, hiệu quả hoạt động tốt, tạo dư địa giảm giá thành sản phẩm nhà ở.

Đại diện Hoa Sen cam kết sẽ tham gia phát triển nhà ở xã hội với chi phí đầu tư thấp nhất, được tích hợp các tiện ích thiết yếu như cửa hàng thực phẩm, giặt ủi, nhà trẻ, dịch vụ sinh hoạt… nhằm nâng cao chất lượng sống và giảm chi phí cho người dân. Vị này cũng gợi ý việc xây nhà ở xã hội theo mô hình module (lắp ghép kết cấu có sẵn - PV), chọn ra một số mẫu nhà phù hợp, có thể làm cao tầng.