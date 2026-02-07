Đà Nẵng duyệt siêu dự án đô thị 18.000 tỷ đồng, có 343 căn biệt thự

Ngày 7/2, ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai (thuộc UBND thành phố Đà Nẵng), xác nhận đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Quảng Phú, Đà Nẵng.

Dự án được kỳ vọng sẽ cụ thể hóa định hướng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai (tỉnh Quảng Nam cũ) đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, cũng như quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam cũ) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khu đô thị có diện tích 296ha, vốn gần 18.000 tỷ đồng sẽ được xây dựng tại phường Quảng Phú, Đà Nẵng (Ảnh: Bình An).

Khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành một khu đô thị hiện đại, đa dạng hóa các khu dân cư, dịch vụ, tiện ích công cộng, dịch vụ hỗn hợp và hệ thống không gian xanh.

Dự án cũng sẽ cải tạo, xây dựng một số khu vực hiện trạng để đồng bộ với khu vực phát triển mới, nâng cao chất lượng môi trường sống, bảo tồn không gian cảnh quan, tạo điểm nhấn cho khu đô thị, có tính đến khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chủ đầu tư dự án cho biết mục tiêu khác là đảm bảo khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc đô thị, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa. Dự án sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch phân khu đã duyệt, tạo nên một khu đô thị văn minh, hiện đại.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là gần 18.000 tỷ đồng, trên diện tích đất hơn 296ha, với quy mô dân số khoảng 8.000 người. Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2026 đến 2038, thông qua hình thức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

Cơ cấu sản phẩm của dự án bao gồm nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, nhà ở xã hội, đất nền, công trình dịch vụ thương mại, du lịch, hỗn hợp, cây xanh, giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Tổng số lượng nhà ở tại dự án khoảng 3.468 căn/lô, trong đó có khoảng 194 căn nhà ở liền kề, 343 căn nhà ở biệt thự, 2.611 căn nhà ở xã hội và khoảng 320 lô đất nền phục vụ tái định cư.

Dự án cam kết dành tối thiểu 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

Việc góp vốn và huy động các nguồn vốn sẽ thực hiện từ quý IV/2026 đến quý IV/2029, vốn huy động khác từ quý I/2028 đến quý I/2038. Các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ hoàn thành trong quý I/2026, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư triển khai trong quý II-III/2026.

Từ quý II/2027 đến quý I/2038 sẽ xây dựng hạ tầng khung khu đô thị và các công trình.