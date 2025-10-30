Rót gần 22.000 tỷ đồng hồi sinh dự án dang dở hơn một thập kỷ ở Gia Lai

Ngày 30/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa (Khu đô thị hồ Phú Hòa), ở các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn.

Theo quyết định, liên danh Tập đoàn Geleximco - Công ty cổ phần Glexhomes - Công ty cổ phần Phúc Lộc - CIENCO 8 được chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa.

Sau hơn một thập kỷ, dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa vẫn dang dở (Ảnh: Doãn Công).

Dự án được định hướng trở thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ, kết hợp không gian du lịch, thể thao và văn hóa đặc trưng. Dự kiến khu đô thị này sẽ đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 34.500 người.

Khu đô thị hồ Phú Hòa gồm các hạng mục: khu nhà ở thấp tầng, chung cư thương mại, nhà ở xã hội, công trình công cộng, dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế, thể thao, cùng hệ thống giao thông, bãi đỗ xe, công viên cây xanh và mặt nước hồ sinh thái.

Tổng mức đầu tư dự án là gần 22.000 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.160 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện kéo dài 15 năm (quý II/2025 đến quý IV/2040), chia làm 2 giai đoạn 2025-2028 và 2028-2040.