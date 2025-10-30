Rót gần 22.000 tỷ đồng hồi sinh dự án dang dở hơn một thập kỷ ở Gia Lai
(Dân trí) - Từng dang dở hơn một thập kỷ, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa (Gia Lai) đã có nhà đầu tư mới, tăng vốn đầu tư từ 5.000 đến gần 22.000 tỷ đồng.
Ngày 30/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa (Khu đô thị hồ Phú Hòa), ở các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn.
Theo quyết định, liên danh Tập đoàn Geleximco - Công ty cổ phần Glexhomes - Công ty cổ phần Phúc Lộc - CIENCO 8 được chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa.
Dự án được định hướng trở thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ, kết hợp không gian du lịch, thể thao và văn hóa đặc trưng. Dự kiến khu đô thị này sẽ đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 34.500 người.
Khu đô thị hồ Phú Hòa gồm các hạng mục: khu nhà ở thấp tầng, chung cư thương mại, nhà ở xã hội, công trình công cộng, dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế, thể thao, cùng hệ thống giao thông, bãi đỗ xe, công viên cây xanh và mặt nước hồ sinh thái.
Tổng mức đầu tư dự án là gần 22.000 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.160 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện kéo dài 15 năm (quý II/2025 đến quý IV/2040), chia làm 2 giai đoạn 2025-2028 và 2028-2040.
Dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa được UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) phê duyệt và khởi công tháng 7/2015, với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, quy mô 320ha.
Dự án được thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) do liên danh Công ty Phúc Lộc - Thành An làm nhà đầu tư.
Sau hơn 10 năm triển khai, khuôn viên dự án vẫn là bãi đất trống, nhiều hạng mục dang dở, gây mất an toàn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan khu lõi trung tâm Quy Nhơn, khiến người dân bức xúc.
Tháng 10/2018, UBND tỉnh Bình Định buộc phải tạm dừng dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa để tập trung xử lý các vướng mắc liên quan đến 2 dự án BT.
Sau đó, tỉnh Bình Định đã chấm dứt hợp đồng BT đối với dự án Khu đô thị hồ Phú Hòa, đồng thời tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mới theo quy định.