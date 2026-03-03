Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu mã định danh bất động sản

Từ ngày 1/3, mỗi căn nhà, căn hộ chung cư, sản phẩm trong dự án bất động sản sẽ được gắn với một mã định danh điện tử, theo quy định tại Nghị định số 357 do Chính phủ ban hành quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Bất động sản đã có “căn cước công dân”, nhưng không phải ai cũng được quyền truy cập vào nguồn thông tin dữ liệu này.

Mỗi căn nhà, chung cư hiện có mã định danh điện tử như con người (Ảnh: Dương Tâm).

Theo quy định, trường hợp người dân, tổ chức có nhu cầu khai thác thông tin chuyên ngành hoặc dữ liệu chi tiết, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp yêu cầu khai thác thông tin thông qua các hình thức: Trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng, gửi qua bưu chính hoặc thông qua hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của Bộ.

Bước 2: Bộ Xây dựng cấp quyền truy cập thông tin bằng hình thức điện tử hoặc theo mẫu thông báo.

Bước 3: Người yêu cầu thanh toán chi phí khai thác thông tin theo quy định.

Bước 4: Bộ Xây dựng xem xét yêu cầu trong không quá 7 ngày.

Bước 5: Bộ Xây dựng thông báo quyết định, trường hợp từ chối nêu rõ lý do.

Mẫu phiếu yêu cầu quyền truy cập khai thác thông tin, dữ liệu về thị trường nhà ở và bất động sản (Ảnh: NĐ357).

Thực tế, việc khai thác dữ liệu về quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản được thực hiện theo cơ chế phân quyền chặt chẽ.

Bộ Xây dựng là cơ quan được khai thác toàn bộ thông tin, dữ liệu đã được tích hợp, kết nối và chia sẻ trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, các hoạt động khai thác liên quan đến dữ liệu cá nhân và dữ liệu chủ thể phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và cơ chế quản trị dữ liệu. Việc truy cập được thực hiện theo phân quyền cụ thể, có giám sát và phải nêu rõ mục đích sử dụng; đối với dữ liệu nhạy cảm, thông tin phải được ẩn danh hoặc cấp quyền truy cập đặc biệt.

Các bộ, ngành khác được phép khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong phạm vi lĩnh vực mình phụ trách. Trường hợp cần khai thác ngoài phạm vi này phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý hệ thống thông tin.

UBND cấp tỉnh được quyền truy cập toàn bộ dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trong địa bàn quản lý, phục vụ điều hành, quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.

Theo cơ quan soạn thảo, cơ chế này nhằm bảo đảm dữ liệu được sử dụng đúng mục đích, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật.

Mã định danh điện tử bất động sản sẽ là một chuỗi ký tự (bao gồm số và chữ), có độ dài tối đa 40 ký tự. Mã này cấp riêng biệt cho từng căn nhà, từng sản phẩm trong dự án, đảm bảo không trùng lặp.

Cấu trúc của mã được tạo lập tự động trên hệ thống, bao gồm các trường thông tin: Mã thông tin dự án, công trình; mã định danh địa điểm (nếu có); dãy ký tự tự nhiên. Hệ thống dữ liệu sẽ được Bộ Xây dựng quản lý thống nhất trên toàn quốc, trong khi UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm thu thập và cập nhật tại địa phương.