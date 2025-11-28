Chuyên gia đề xuất Việt Nam tiến ra biển bằng mô hình siêu đô thị ESG

Sáng 28/11, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức hội thảo “Tiến biển bằng siêu đô thị ESG++: Chiến lược đầu tư bền vững” tại Hà Nội.

ESG++ được hiểu là phiên bản nâng cao của tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), bổ sung thêm các yếu tố sáng tạo và tái sinh để hướng tới sự phát triển đô thị và doanh nghiệp bền vững hơn.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Phạm Nguyễn Toan, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đánh giá Việt Nam có tiềm năng kinh tế lớn bởi có một tài nguyên không gian mà ít quốc gia nào sở hữu.

Tuy nhiên, thời gian qua, tiềm năng của không gian biển từ kinh tế hàng hải, cảng biển, logistics, du lịch, dịch vụ đến kinh tế đô thị chưa được khai mở đúng tầm.

Ông Toan cho rằng Việt Nam chưa khai thác hết tiềm năng của không gian ven biển (Ảnh: Reatimes).

Các quốc gia tạo nên kỳ tích, từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc đến UAE, đều có điểm chung là hướng mạnh ra biển, khai thác không gian ven biển như những cực tăng trưởng chiến lược.

Chính vì vậy, xu thế tiến biển của Việt Nam phải đi cùng với những triết lý phát triển hoàn toàn mới, phát triển mô hình siêu đô thị biển ESG++.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Sĩ Dũng, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết Việt Nam, 3/4 đất nước là biển. Hướng biển là hướng tới tương lai.

Kinh nghiệm của Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản hay khu vực Trung Đông đều tiến ra biển và kinh tế từ khu vực này đóng góp rất lớn cho GDP của các quốc gia này. Tại Việt Nam, vành đai biển phía Nam đang hội tụ những điều kiện lý tưởng để hình thành một siêu đô thị biển theo chuẩn quốc tế.

Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, để lộ trình hình thành siêu đô thị biển trở thành hiện thực, Việt Nam phải tạo ra bốn đột phá mang tính nền tảng.

Thứ nhất là đột phá thể chế, với yêu cầu xây dựng khung pháp lý vượt trội, đủ khả năng tháo bỏ những rào cản của hệ thống pháp luật hiện hành vốn được thiết kế cho mô hình đô thị truyền thống. Thứ hai là đột phá hạ tầng, bởi siêu đô thị biển chỉ có thể vận hành khi có hệ thống kết nối liên vùng đồng bộ. Thứ ba là tài chính và cuối cùng là đột phá về công nghệ.

TS Lê Xuân Sang cho hay, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đều khai thác vịnh và vùng ven biển như nơi đặt trung tâm tài chính - thương mại - R&D - startup - đô thị sáng tạo. Việt Nam có những khu vực phù hơp để phát triển siêu đô thị tiến biển đóng góp vào tăng trưởng GDP, giúp phát triển dịch vụ cao cấp, logistics, công nghệ…