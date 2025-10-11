Chủ tịch HoREA: Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 5,4%/năm là quá cao

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA - đề nghị sửa đổi quy định về lãi suất cho vay bằng 5,4%/năm bởi mức này quá cao. Con số hợp lý nên là 4,8%/năm, như mức Thủ tướng hàng năm quyết định lãi suất ưu đãi, giai đoạn 2021-7/2024.

Trong trường hợp cần thiết phải thay đổi mức lãi suất cho vay thì các đơn vị có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tạo cơ chế linh hoạt để quy định chính sách lãi suất cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội tùy thuộc nguồn lực của ngân sách nhà nước trong từng năm tài chính.

Đồng thời, Hiệp hội đề nghị Ngân hàng Nhà nước, không phải Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các đơn vị có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định lãi suất cho vay. Bởi Ngân hàng Nhà nước là cơ quan ngang Bộ, ngang hàng với Bộ Xây dựng nên việc phối hợp giữa 2 cơ quan này sẽ đạt hiệu quả tốt hơn.

HoREA đề nghị bán nhà ở xã hội riêng lẻ sau 5 năm không phải nộp tiền sử dụng đất (Ảnh: NLG).

Một vấn đề khác là Luật Nhà ở 2023 quy định sau 5 năm, bên mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở và bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất. Trừ trường hợp nhà ở xã hội là nhà ở riêng lẻ thì bên bán phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ. Điều 42 Nghị định 100 quy định bên bán phải nộp 50% tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, ông Lê Hoàng Châu cho rằng mức nộp 50% tiền sử dụng đất là quá cao, nhất là bảng giá đất (điều chỉnh) của các địa phương ban hành theo quy định tại khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai 2024 đã tích hợp các hệ số điều chỉnh giá đất vào bảng giá đất nên các mức giá đất tăng nhiều lần so với trước đây.

Vì vậy, Hiệp hội đề nghị bổ sung quy định về người mua nhà ở xã hội riêng lẻ sau 5 năm được bán lại nhà ở này và đề nghị bên bán chỉ phải nộp lại 20% tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Về lâu dài, Hiệp hội đề nghị Bộ Xây dựng trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi theo hướng đề nghị quy định chính sách cho các đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội được mua, thuê mua nhà ở xã hội riêng lẻ sau 5 năm được bán lại.

Bên bán không phải nộp lại tiền sử dụng đất, để các đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội được hưởng chính sách miễn tiền sử dụng đất một lần trong đời.