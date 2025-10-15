Bất động sản CenLand liên quan Shark Hưng đang kinh doanh ra sao?

Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, mã chứng khoán: CRE) mới đây có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố tình hình kinh doanh nửa đầu năm cũng như tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu mã CRE202001.

Doanh nghiệp nêu đã thanh toán toàn bộ gốc và lãi cho lô trái phiếu vào ngày 13/10. Cụ thể, giá trị gốc thanh toán là 346,5 tỷ đồng, tiền lãi thanh toán là 10,5 tỷ đồng, với lãi suất 10,5%/năm.

Lô trái phiếu CRE202001 được phát hành vào ngày 31/12/2020, kỳ hạn ban đầu 3 năm, tương ứng đáo hạn ngày 31/12/2023; giá trị phát hành 450 tỷ đồng. CenLand đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn mã CRE202001.

Được biết, ông Phạm Thanh Hưng (thường được gọi là Shark Hưng khi ông này tham gia chương trình Shark Tank) đang làm Phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty.

Trong cơ cấu cổ đông của CenLand, cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Thế Kỷ nắm hơn 49,93% vốn, kế đến là Tập đoàn Đầu tư I.P.A sở hữu 10,91% và ông Phạm Thanh Hưng (còn gọi là Shark Hưng) nắm 3,39% vốn.

Báo cáo tài chính CenLand (Ảnh: CenLand).

Về kinh doanh, 6 tháng qua, doanh thu thuần của CenLand đạt 504 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ giá vốn giảm, song song tiết giảm các chi phí giúp lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng 175% lên 44 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, công ty có tổng tài sản 7.371 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 60 tỷ đồng (tăng 93% so với đầu năm). Hàng tồn kho cũng tăng hơn 78% lên gần 632 tỷ đồng, chủ yếu là tồn căn hộ thuộc dự án Sky City Towers 88 Láng Hạ, khu chung cư DETACO, dự án Khu biệt thự và vui chơi giải trí Đại Lải...

Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả của CenLand tăng 9,4% so với đầu năm, lên gần 1.662 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất, gần 55%.

Hội đồng quản trị CenLand vừa thông qua phương án mở hạn mức tín dụng và vay vốn phục vụ hoạt động thường xuyên tại BIDV chi nhánh Thái Hà.

Cụ thể, công ty mở hạn mức tín dụng và vay vốn ngắn hạn năm 2025-2026 ở mức 400 tỷ đồng, để bổ sung vốn lưu động (gồm hạn mức thấu chi) phát hành bảo lãnh, mở LC để thanh toán các chi phí hoa hồng môi giới, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CRE đang có giá 10.100 đồng/cổ phiếu, tăng gần 30% so với thời điểm đầu năm.