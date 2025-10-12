Xây nhà trên đất trồng lúa đã bị xử phạt có được chuyển thành đất ở?

Gửi câu hỏi đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, một công dân tại Đồng Tháp cho biết có 1.500m2 đất trồng lúa, đã được cấp Giấy chứng nhận.

Tháng 2/2008, người này xây nhà trên thửa đất này rồi sau đó bị UBND huyện xử phạt do sử dụng đất sai mục đích. Quyết định xử phạt có ghi buộc công dân phải thực hiện đăng ký biến động đất đai.

Người này đặt câu hỏi thửa đất phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất... thì có được cấp Giấy chứng nhận từ đất lúa sang đất ở mà không phải thực hiện quy trình xin phép chuyển mục đích sử dụng đất từ cơ quan nhà nước theo Điều 121 Luật Đất đai năm 2024 hay không?

Xây nhà trên đất trồng lúa có được chuyển sang đất ở không (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Trả lời câu hỏi trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu căn cứ theo các quy định, trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước ngày 1/7/2014.

Trường hợp đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì được thực hiện theo hồ sơ đăng ký biến động đất đai để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo loại đất sau khi đã tự ý chuyển mục đích sử dụng. Thành phần hồ sơ nộp bao gồm quyết định xử phạt, chứng từ nộp phạt, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đơn đăng ký biến động đất đai.

Bộ dẫn Điều 25 Nghị định số 101 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích được giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất (tức là đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) trước ngày 1/7/2014.

Trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận thì thực hiện việc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại mục II nội dung B, mục VI nội dung C phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151 của Chính phủ.

Tại phần II.2 mục II nội dung B phần V của Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định số 151 của Chính phủ đã quy định một trong các loại giấy tờ liên quan đến nội dung biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với từng trường hợp cụ thể.

Khoản 22 quy định: Trường hợp quy định tại điểm b khoản 6 Điều 25 Nghị định số 101 của Chính phủ thì nộp quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; chứng từ nộp phạt của người sử dụng đất.