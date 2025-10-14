Mẹo hay giúp dọn dẹp căn bếp sạch bong chỉ trong một giờ

Căn bếp là nơi giữ lửa yêu thương trong gia đình với những bữa ăn ấm cúng. Nhưng chính nơi ấy cũng dễ trở thành “điểm nóng” của sự bừa bộn, dầu mỡ và đồ đạc chất chồng. Trong nhịp sống bận rộn, việc mỗi người dành ra vài tiếng để tổng vệ sinh dường như là điều xa xỉ.

Thật ra bí quyết không nằm ở việc bạn có bao nhiêu thời gian mà là cách bạn tận dụng từng phút. Hãy bật nhạc lên, đặt đồng hồ đếm ngược và cùng bắt đầu “chiến dịch 60 phút” giải cứu gian bếp.

Căn bếp được cho là trái tim của ngôi nhà (Ảnh: Getty).

Khởi động “chế độ tên lửa” (5 phút)

Chuẩn bị là chìa khóa của thành công. Đừng vừa tìm đồ vừa dọn bởi điều đó chỉ khiến bạn mất hứng và lãng phí thời gian. Hãy gom tất cả dụng cụ cần thiết vào một chiếc giỏ hoặc xô để tiện di chuyển.

Mở một danh sách nhạc sôi động bạn yêu thích, hít sâu, và sẵn sàng cho một giờ “chạy nước rút” cực kỳ hiệu quả.

Giải phóng mặt bằng (10 phút)

Không thể lau dọn khi mặt bàn chất đầy đồ đạc. Việc đầu tiên là giải phóng bề mặt và tạo không gian làm việc rộng rãi.

Hãy gom chén đĩa bẩn cho vào bồn hoặc xếp gọn vào máy rửa chén. Bạn cũng có thể cất những thiết bị ít dùng như máy xay sinh tố, máy ép trái cây vào tủ. Với những món đồ được dùng hàng ngày như máy pha cà phê hay nồi chiên không dầu, bạn chỉ cần bỏ chúng sang một bên, xịt dung dịch lên khăn và lau sạch vỏ ngoài. Tiếp đó, bạn dọn rác, bao bì, hóa đơn hay tờ giấy lạc trên bàn bếp.

Chỉ sau 10 phút, bạn sẽ thấy căn bếp trông sáng sủa và dễ thở hơn hẳn - cũng là một khởi đầu đáng khích lệ cho phần còn lại của “chiến dịch”.

Tấn công từ trên xuống dưới (30 phút)

Quy tắc vàng khi dọn bếp là làm từ trên xuống dưới để bụi bẩn không rơi lại lên những chỗ bạn vừa lau sạch. Hãy chia nhỏ thời gian và tập trung xử lý từng khu vực.

Tủ bếp và máy hút mùi: Dùng khăn ẩm lau sạch bụi và dầu mỡ trên các cánh tủ phía trên. Tháo lưới lọc máy hút mùi, ngâm ngay vào chậu nước nóng pha xà phòng hoặc dung dịch tẩy dầu mỡ. Trong lúc chờ, bạn có thể lau phần bên ngoài máy và mặt trước tủ lạnh.

Bếp nấu và tường bếp: Nếu dùng bếp gas, bạn hãy tháo kiềng, ngâm cùng lưới lọc vừa tháo ra, rồi xịt dung dịch tẩy rửa lên mặt bếp. Bạn đợi vài phút cho dầu mỡ mềm ra, sau đó dùng khăn lau sạch. Với bếp kính, bạn nên chọn dung dịch giấm pha loãng hoặc nước lau kính để tránh trầy xước. Cuối cùng, lau sạch phần tường ốp nơi tích tụ nhiều dầu mỡ.

Mặt bàn và thiết bị nhỏ: Khi đã dọn gọn mọi thứ, hãy lau toàn bộ mặt bàn bằng khăn ẩm và dung dịch đa năng. Lau nhanh lò vi sóng, máy nướng bánh, và các thiết bị khác. Đừng quên cả tay nắm tủ và công tắc điện - nơi thường tích tụ vi khuẩn mà ít ai để ý.

Bồn rửa: Khi đã rửa xong kiềng và lưới lọc, bạn hãy chuyển sang “tút tát” lại bồn rửa. Rắc một ít baking soda, dùng miếng bọt biển cọ sạch, rồi xả lại bằng nước nóng. Lớp inox sẽ sáng bóng như mới, còn mùi khó chịu thì biến mất hoàn toàn.

Hoàn thiện sàn nhà (10 phút)

Bây giờ chỉ còn sàn bếp - bước cuối cùng để hoàn thiện “tác phẩm”. Dùng máy hút bụi hoặc chổi quét sạch mọi ngóc ngách, nhất là dưới tủ và gầm bàn. Sau đó, lau sàn bằng nước lau có hương thơm dịu nhẹ, giúp căn bếp không chỉ sạch mà còn ngát hương dễ chịu.

Cảm giác bước chân trên nền gạch mát rượi, thơm tho sẽ khiến bạn thấy công sức bỏ ra thật xứng đáng.

Chỉ cần một 1 giờ tổng vệ sinh hàng tuần, căn bếp của bạn sẽ sạch tinh tươm, thơm tho (Ảnh: Nicole Dianne).

Tận hưởng thành quả (5 phút)

Khi đồng hồ điểm hết giờ, bạn hãy tắt nhạc, tháo găng tay và tự thưởng cho mình một ly nước mát hoặc tách trà yêu thích.

Đừng quá khắt khe nếu vẫn còn vài ngóc ngách chưa hoàn hảo. Hãy nhớ, mục tiêu của bạn không phải là “sạch như mới xây” mà là tạo nên một không gian ngăn nắp, dễ chịu và sẵn sàng cho những bữa ăn ấm cúng.