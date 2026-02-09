Cần Giờ rực sáng đêm ngày trên đại công trường lấn biển

Những ngày cuối năm, vùng biển Cần Giờ rực sáng bởi ánh đèn từ đại công trường lấn biển, nơi hàng chục tàu hút bùn, sà lan và cần cẩu hoạt động không ngừng nghỉ, tạo nên bức tranh thi công sôi động trải dài hàng trăm ha.

Khi hoàng hôn buông xuống, nhịp độ thi công vẫn không hề giảm sút. Dưới ánh sáng cuối chiều, những khối nền móng và hạ tầng kỹ thuật dần hiện rõ, minh chứng cho sự khẩn trương của dự án ven biển này.

Sau gần một năm khởi công, các hạng mục nền móng và hạ tầng kỹ thuật tại nhiều phân khu đã dần hoàn thiện. Hoạt động thi công đồng bộ trên mặt biển tạo nên khung cảnh lao động quy mô lớn, hiếm thấy tại cửa ngõ phía Đông Nam TPHCM.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, trên đại công trường rộng gần 2.870ha, nhiều thiết bị cơ giới, trạm trung chuyển vật liệu và đội tàu thi công đang vận hành ngày đêm. Các tuyến đường phục vụ công trường đã được mở rộng, đảm bảo hoạt động vận chuyển cát san lấp diễn ra liên tục trên biển.

Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, do Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, đang được triển khai tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh (nay là xã Cần Giờ, TPHCM). Khởi công từ tháng 4/2025, riêng hạng mục lấn biển có diện tích hơn 1.357ha.

Với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến hơn 282.000 tỷ đồng (khoảng 10 tỷ USD), dự án nổi bật với các hạng mục như tòa tháp cao tầng, tổ hợp nhà hát, sân golf, khu vui chơi giải trí, cảng tàu quốc tế và nhiều công trình dịch vụ - du lịch. Đặc biệt, khu đô thị còn dự kiến hình thành mô hình đô thị hưu trí và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Từ trên cao, toàn cảnh khu vực san lấp hiện lên như một đại công trường giữa biển trong đêm, nơi từng bước hình thành khu đô thị du lịch biển tương lai của TPHCM.

Song song với dự án khu đô thị, chủ đầu tư cũng triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng tại Cần Giờ, trong đó có tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển và mở rộng không gian phát triển khu vực.

Theo kế hoạch, dự án khu đô thị du lịch biển sẽ hình thành các công trình điểm nhấn như Nhà hát Sóng Xanh, biển hồ nhân tạo quy mô lớn cùng hệ thống khách sạn, bến du thuyền, khu vui chơi giải trí và công viên biển.

Trong thời gian ngắn, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, hàng loạt dự án hạ tầng then chốt tại khu vực này đã được kích hoạt. Điều này phản ánh nỗ lực của TPHCM trong việc hoàn thiện khung hạ tầng chiến lược tại Cần Giờ - khu vực cửa ngõ biển với dư địa phát triển lớn nhưng nhiều năm chưa được khai thác tương xứng.

Khi hoàn thành, khu đô thị lấn biển Cần Giờ được định hướng phát triển thành một đô thị biển - sinh thái - công nghệ quy mô lớn, với không gian quy hoạch hài hòa giữa rừng ngập mặn và biển, ứng dụng công nghệ vận hành thông minh và giải pháp năng lượng xanh.

Song song với tiến độ thi công, công tác bảo vệ môi trường và hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ được đặt ra như yêu cầu bắt buộc, tích hợp xuyên suốt các giai đoạn triển khai dự án.