Sắp khai màn lễ hội Tết ven biển Cần Giờ với loạt trải nghiệm thú vị

Đón Tết với biển, rừng, hoa, khinh khí cầu, dù lượn, pháo hoa

“Tết này có hẹn cùng Cần Giờ. Háo hức quá”, Minh Long (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ dòng trạng thái trên một hội nhóm du lịch, kèm ảnh cặp vé máy bay khứ hồi Hà Nội - TPHCM. Chỉ sau vài giờ, bài viết hút về hàng trăm lượt tương tác.

Hàng loạt bài đăng tương tự cũng đang phủ sóng khắp các mạng xã hội. Từ Facebook đến TikTok, từ khóa “Cần Giờ - Tết 2026” tăng vọt lượt tìm kiếm, vượt qua những điểm đến khác.

Lý do của cơn sốt này là lễ hội “Tết Ở Thiên Đường Xanh - Green Paradise Tet Fest”, diễn ra từ ngày 7/2 đến 28/2 tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise.

Lễ hội Xuân Cần Giờ sẽ diễn ra từ 7/2 đến 28/2/2026 (Ảnh: BTC).

Với thông điệp “Chơi max vui - Chill max đã”, lễ hội mang đến ý tưởng mới lạ: lịch trình 21 ngày xuyên Tết, hoạt động từ sáng đến đêm, quy tụ chuỗi lễ hội đặc sắc, từ hoa xuân, khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, ẩm thực 3 miền, đến bắn pháo hoa tầm cao… Không khí sẽ bùng nổ vào các mốc quan trọng như đêm khai mạc 7/2, Lễ Tình nhân 14/2 và đêm Giao thừa 16/2.

Nhiều điểm chụp ảnh Tết đẹp mắt

Không dừng lại ở một vài điểm nhấn như các lễ hội Tết thông thường, năm nay Cần Giờ có cung đường xuân dài hàng trăm mét, chiêu đãi du khách với hình ảnh mãn nhãn.

Từ 600 gốc mai và đào Bắc - Nam tụ hội, đại cảnh ngựa Bính Ngọ khổng lồ, đến mai Phú Quý 130 tuổi, cao 10m, tán rộng 10m được vận chuyển nguyên gốc từ An Giang - mẫu mai vàng cổ thụ lớn bậc nhất khu vực miền Tây đến thời điểm hiện tại… tất cả được bài trí công phu như một triển lãm nghệ thuật ngoài trời, hứa hẹn trở thành đại cảnh cho những ai thích chụp ảnh.

Phối cảnh cổng chào của Green Paradise Tet Fest (Ảnh: BTC).

Điểm nhấn khác là lễ hội khinh khí cầu và trình diễn dù lượn, lần đầu tiên xuất hiện tại Cần Giờ. Tổng cộng có 22 khinh khí cầu lớn bay xuyên suốt lễ hội, kết hợp trình diễn dù lượn trong 4 ngày: 7-8/2, 14/2, 15/2. Du khách có thể bay cùng khinh khí cầu và dù lượn ngắm toàn cảnh rừng ngập mặn Cần Giờ và biển xanh mênh mông từ độ cao 50-70m. Đây sẽ là trải nghiệm lãng mạn cho các cặp đôi dịp Tết.

Đến Cần Giờ Tết này, du khách được trải nghiệm bay khinh khí cầu, ngắm toàn cảnh rừng ngập mặn Cần Giờ và biển xanh mênh mông (Ảnh phối cảnh: BTC).

“Chưa bao giờ mình nghĩ Tết có thể vừa đi đường hoa, vừa ngắm pháo hoa bên biển, chơi lễ hội dân gian, lại vừa được bay lên trời để ngắm rừng, ngắm biển như thế”, anh Huy Thành, du khách từ Tây Ninh, chia sẻ sau khi chốt lịch du xuân Cần Giờ cho cả gia đình.

Chơi 21 ngày xuyên Tết, không lo hết chỗ chơi

Trong 21 ngày diễn ra lễ hội, du khách còn được thưởng thức ẩm thực 3 miền, check-in (chụp ảnh) chợ Tết, các gian hàng trò chơi dân gian, xin chữ ông đồ, gói bánh tét, nhảy sạp, múa lân sư rồng… Trẻ nhỏ cũng có nguyên khu vui chơi, tô mặt nạ, trang trí bao lì xì...

Cây lì xì với 2.026 phong bao may mắn là điểm check-in (chụp ảnh) không nên bỏ lỡ. Khách tham quan có thể thử vận may đầu năm và nhận ngẫu nhiên hàng loạt phần quà thiết thực: từ cây cảnh trang trí đến giò, nem chua, voucher ăn uống, rượu vang Tết...

Lễ hội xuân tại Cần Giờ kéo dài 3 tuần, du khách không lo thiếu chỗ vui chơi dịp Tết (Ảnh phối cảnh: BTC).

Vào đêm 7/2 (khai mạc) và 16/2 (Giao thừa), Cần Giờ sẽ rực rỡ trong màn pháo hoa tầm cao, ghi dấu Tết Nguyên đán đầu tiên tại Vinhomes Green Paradise.

Bên cạnh đó là những đêm nhạc ngoài trời khuấy đảo không khí Tết với nhạc EDM, dân gian đương đại, hiệu ứng âm thanh ánh sáng độc đáo trong không gian biển rừng đầy cảm hứng.

Khởi động điểm đến 40 triệu lượt khách/năm

Green Paradise Tet Fest không chỉ là sự kiện theo mùa. Đây còn là dấu mốc khởi đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí quốc tế sẽ được tổ chức thường xuyên tại Vinhomes Green Paradise từ năm 2026.

Vinhomes Green Paradise sẽ là thủ phủ của hàng loạt sự kiện quy mô lớn, dự kiến đem về 40 triệu lượt khách/năm cho Cần Giờ (Ảnh: BTC).

Trong tương lai, siêu đô thị ESG++ sẽ là điểm đến cho hàng loạt lễ hội, đại nhạc hội, giải golf và sự kiện văn hóa quốc tế… đưa Cần Giờ trở thành điểm đến quốc tế mới trên bản đồ du lịch toàn cầu, hút khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Từ lúc này, du khách cả nước đã có thêm một lựa chọn vui chơi giải trí hấp dẫn, đánh dấu một khởi đầu đầy hy vọng cho năm mới 2026. Chỉ cần về Cần Giờ là bước vào một thiên đường đang mở hội, với đủ mọi trải nghiệm vui, mới lạ, hoành tráng.