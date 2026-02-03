Vinhomes Green Paradise Cần Giờ tổ chức Lễ hội xuân xuyên Tết

Xuyên suốt 3 tuần diễn ra lễ hội, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được bao phủ trong sắc màu rực rỡ đặc trưng dịp Tết cổ truyền, với hệ thống cổng chào, đại cảnh và các tiểu cảnh nghệ thuật hình linh vật năm Bính Ngọ.

Không chỉ đắm chìm trong không khí vui tươi, náo nhiệt dịp Tết đến xuân về, du khách sẽ được trải nghiệm không gian chào xuân gồm lễ hội hoa xuân, lễ hội khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, lễ hội ẩm thực 3 miền…, chụp ảnh với các góc trang trí đậm chất nghệ thuật và là xu hướng năm 2026, có cơ hội ngắm từ trên cao toàn bộ khung cảnh biển, rừng, sắc hoa tại “thiên đường xanh” Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Lễ hội xuân Cần Giờ sẽ khai mạc vào ngày 7/2 và kéo dài xuyên Tết đến hết 28/2 (Ảnh: Vingroup).

Tại khu vực Lễ hội hoa xuân, du khách sẽ được chiêm ngưỡng 300 gốc đào từ miền Bắc và 300 gốc mai từ miền Nam, tạo nên không khi tết đậm bản sắc dân tộc và tình đoàn kết.

Tâm điểm của cung đường xuân là cây mai Phú Quý cổ 130 tuổi được vận chuyển trực tiếp từ An Giang. Với chiều cao 10m và tán rộng 10m, đây là mẫu mai vàng cổ lớn nhất khu vực miền Tây.

Điểm đến không thể bỏ lỡ là Lễ hội Khinh khí cầu. Với 22 quả khinh khí cầu cỡ lớn, nhiều màu sắc, du khách không chỉ sở hữu những bức ảnh chào xuân độc đáo mà còn tận hưởng trải nghiệm ngắm toàn cảnh cung đường hoa Tết, biển và thiên đường xanh Cần Giờ từ trên cao.

Ngoài ra, trong dịp khai mạc (ngày 7/2 và 8/2) và ngày Lễ Tình nhân Valentine (14/2), Tất niên (15/2), du khách sẽ được chiêm ngưỡng các màn trình diễn dù lượn trên không đầy phấn khích.

Ban tổ chức cũng sắp xếp các thiết bị chuyên dụng để phục vụ du khách, đặc biệt là các bạn trẻ bay trải nghiệm, tạo nên những kỷ niệm khó quên với “thiên đường xanh” Vinhomes Green Paradise.

Điểm nhấn thị giác được tiếp nối bằng chương trình pháo hoa tầm cao trong ngày khai mạc (7/2) và đêm Giao thừa, ghi dấu ấn Tết Nguyên đán đầu tiên tại Vinhomes Green Paradise sau khi chính thức khởi công vào tháng 4/2025.

Không thể thiếu trong phần hội là Lễ hội ẩm thực 3 miền và các gian hàng đặc sản vùng miền, đồ thủ công mỹ nghệ để du khách có thể thỏa thích mua sắm. Đan xen là các hoạt động dân gian, hoạt động cho gia đình sôi động như ông đồ cho chữ, nhảy sạp, múa lân sư rồng, gói bánh tét, các khu vực vui chơi giải trí cho trẻ em…

Mang ý nghĩa “Tết ở thiên đường xanh”, Vinhomes Green Paradise cũng gửi tới hàng chục nghìn du khách những món quà may mắn cho năm mới. Trên cây lì xì khổng lồ tại trung tâm sự kiện sẽ có 2.026 bao lì xì, bao gồm các phần quà như voucher dịch vụ ẩm thực và cây xanh.

Ngoài ra, trong 3 khung giờ cố định mỗi ngày, khách tham quan có cơ hội nhận các phần quà đặc sản đặc trưng của dịp Tết như giò, nem chua và rượu vang.

Lễ hội xuân Cần Giờ sẽ khai màn cho chuỗi “lễ hội trong lễ hội” cho Vinhomes Green Paradise - điểm đến quốc tế mới tại Việt Nam (Ảnh: Vinhomes).

Việc tổ chức Lễ hội xuân quy mô lớn ngay trong năm đầu tiên Vinhomes Green Paradise Cần Giờ ra mắt không chỉ là hoạt động chào năm mới ý nghĩa, mà còn là minh chứng cho sự tiên phong và năng lực triển khai hạ tầng điểm đến của chủ đầu tư Vinhomes.

Với hạ tầng giao thông và hạ tầng điểm đến được đầu tư quy mô bậc nhất khu vực, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ xứng tầm là điểm đến quốc tế gắn với tiêu chí ESG++ và định hướng phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.