Sôi động khu vực vệ tinh TPHCM

Nói tại sự kiện gần đây, bà Trịnh Thị Kim Liên - Giám đốc Phát triển kinh doanh sản phẩm, Dat Xanh Services - cho biết từ cuối quý III, loạt dự án hạ tầng trọng điểm như đường Vành đai 3, 4 TPHCM, sân bay Long Thành, cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 và 9 tuyến metro bắt đầu tăng tốc, kéo theo làn sóng dịch chuyển dòng vốn đầu tư bám hạ tầng.

Các khu vực ở phía Nam như TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh… hay ở phía Bắc như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên… đều ghi nhận dòng tiền đổ về rõ rệt.

Hạ tầng kết nối hoàn thiện là yếu tố góp phần thúc đẩy xu hướng giãn dân ra các khu vệ tinh. Nhiều chủ đầu tư cũng đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, khởi công, hoàn thiện dự án giai đoạn này.

Tại Tây Ninh, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn TTC đầu tư và phát triển dự án công nghiệp - đô thị - dịch vụ hơn 42ha, phường Trảng Bàng. Trong đó, khoảng 4.000 căn hộ cho công nhân sẽ được xây dựng. Một dự án khác là Khu đô thị Bình An Đức Hòa mới khởi công gồm 6.000 căn hộ thương mại với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Tại khu vực TPHCM, Tập đoàn Bcons công bố đã hoàn tất xây dựng hơn 5.000 căn hộ, gần 200 căn nhà phố, trung tâm thương mại, khách sạn tại khu Bcons City.

Ngoài ra, nhiều chủ đầu tư như Masterise Homes, Phú Mỹ Hưng, Gamuda Land, TT Capital, An Gia, Đất Xanh... cũng giới thiệu ra thị trường nhiều sản phẩm ở các phân khúc khác nhau.

Đại diện PropertyGuru cho rằng nhiều chủ đầu tư rầm rộ giới thiệu sản phẩm nhưng điểm sáng thị trường thuộc về Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Đặc biệt, Bình Dương có nguồn cung tập trung dọc các tuyến giao thông chiến lược như Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến metro cho thấy xu hướng giãn dân và phát triển đô thị vệ tinh đang được hiện thực hóa rõ nét.

Hạ tầng kết nối là yếu tố hỗ trợ xu hướng giãn dân (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Nguồn cung vẫn mất cân đối

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn tại Savills Hà Nội, cho biết từ đầu năm nay, các chủ đầu tư đã bắt đầu khảo sát và chuẩn bị ra mắt nhiều dự án mới, trong khi thanh khoản tại nhiều phân khúc cũng cải thiện hơn.

Tuy nhiên, đại diện Savills chỉ ra một điểm nghẽn mang tính cấu trúc là sự mất cân đối nguồn cung. Hiện phân khúc căn hộ tầm trung vẫn chiếm ưu thế, trong khi căn hộ bình dân, vừa túi tiền phù hợp với đa số người dân vẫn còn hạn chế. Nếu các chính sách phát triển nhà ở được triển khai kịp thời và quyết liệt, sự mất cân đối này sẽ sớm được giải quyết, tạo nên thị trường bền vững hơn.

Nhận định về thị trường trong năm sau, bà Hằng cho rằng đà phục hồi của thị trường căn hộ sẽ tiếp tục được củng cố nếu các yếu tố thuận lợi như nguồn cung, thanh khoản và chính sách hỗ trợ được duy trì. Vị này đánh giá cao các động thái như siết tín dụng với căn nhà thứ 2, thành lập sàn giao dịch do Nhà nước quản lý hay đẩy mạnh nhà ở xã hội, là nền tảng giúp thị trường phát triển bền vững, hướng tới nhu cầu ở thực.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng lưu ý rào cản lớn nhất vẫn là thủ tục pháp lý và chi phí đầu vào cao. Để giải quyết, bà kiến nghị cần đẩy nhanh sửa đổi văn bản hướng dẫn, ưu tiên phát triển dự án ở khu vực có chi phí đất hợp lý và kết hợp phát triển hạ tầng, giãn dân khỏi khu vực nội đô.