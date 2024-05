Bất động sản khu Đông TPHCM bứt phá nhờ cú hích hạ tầng

Hàng nghìn tỷ đồng đã được đầu tư phát triển hạ tầng giao thông tại TPHCM. Trong hơn 200 dự án hạ tầng giao thông với tổng vốn 350.000 tỷ đồng dành cho TPHCM, có đến 70% đổ vào khu Đông. Những dự án góp phần tăng khả năng kết nối với các khu vực bao gồm: dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, nút giao Mỹ Thủy, Đồng Văn Cống, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, dự án 4 cầu Thủ Thiêm kết nối về Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi…

Chia sẻ trong tọa đàm "Khám phá cơ hội đầu tư - đón đầu quy hoạch phát triển TPHCM" mới đây, tiến sĩ Trần Đình Thiên - thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận xét, khu Đông TPHCM, trong đó có thành phố Thủ Đức tương lai sẽ có hạ tầng kết nối hiện đại, thông thoáng khi là tâm điểm kết nối giữa hai sân bay quốc tế, cùng tuyến đường sắt trên cao và cảng biển. Tại đây có thành phố xanh, khu trung tâm thể thao, mang dáng dấp một đô thị đua tranh với quốc tế, nơi xứng đáng để sống, để cống hiến trí tuệ và sự sáng tạo.

PGS.TS Trần Đình Thiên (giữa) thảo luận cùng các chuyên gia về khu Đông - vùng động lực mới của TPHCM (Ảnh: Masterise Homes).

Cách đây 4 năm, TPHCM xây dựng chiến lược thành lập thành phố Thủ Đức (khu đô thị sáng tạo phía Đông) trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức. Với tổng diện tích tự nhiên khoảng 21.000ha và quy mô dân số hơn một triệu người, Thủ Đức trở thành "thành phố trong thành phố" đầu tiên của Việt Nam.

Theo chuyên gia, TPHCM đang được tạo những cơ chế đặc thù, giải pháp chiến lược để bứt phá. Thành phố đang được định hướng là một siêu đô thị, là đầu tàu siêu tốc dẫn dắt sự phát triển của cả phía Nam. Chân dung Đông Nam Bộ và TPHCM đang ngày một sáng lên, mang tính khát vọng cao.

Khu Đông với nhiều tiềm năng tăng trưởng nhờ định hướng quy hoạch và hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh mẽ (Ảnh: Masterise Homes).

Song hành cùng các công trình hạ tầng trọng điểm của thành phố, những nhà phát triển bất động sản đã và đang triển khai các dự án được xem là góp phần tạo nên bộ mặt hạ tầng cho thành phố khu Đông này.

Đơn cử như Masterise Homes với khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế The Global City (đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, quận 2); The Rivus - khu dinh thự hàng hiệu Elie Saab độc nhất tại Việt Nam; khu chung cư khép kín cao cấp Masteri Centre Point và khu căn hộ xanh Lumière Boulevard (đại đô thị Grand Park)...

Trong đó, The Global City là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế có quy mô 117,4ha, tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc phường An Phú, thành phố Thủ Đức. The Global City được kỳ vọng trở thành khu đô thị biểu tượng toàn Đông Nam Á và là trung tâm mới của TPHCM, quy tụ đa dạng tiện ích vui chơi - giải trí - mua sắm hiện đại, nổi bật là khu nhạc nước ngoài trời quy mô hàng đầu Đông Nam Á và City Park - tổ hợp giải trí - thể thao vừa được ra mắt. Các sự kiện tại The Global City thu hút hàng vạn du khách mỗi dịp lễ hội.

Các phân khu dự án như SOHO - khu nhà phố thương mại chuẩn quốc tế đã hoàn thiện và bàn giao. Các phân khu sẽ ra mắt trong tương lai: nhà phố liền vườn, nhà cao tầng, cao ốc văn phòng, biệt thự… Ước tính khi hoàn thiện, dự án thu hút 40.000 dân cư sinh sống, 20.400 nhân viên làm việc tại các tòa nhà văn phòng…

The Global City với vị trí tâm điểm kết nối các khu vực trọng điểm khu Đông (Ảnh: Masterise Homes).

Theo các chuyên gia, nhiều công trình trọng điểm của khu Đông tạo động lực cho sự phát triển của The Global City, bao gồm: đường Liên Phường giúp liên thông The Global City với các khu vực trọng điểm xung quanh, nút giao An Phú dự kiến hoàn thành trong năm 2025, đường vành đai 2, vành đai 3, sân bay quốc tế Long Thành… Từ khu đô thị, cư dân cũng dễ dàng kết nối các tỉnh trọng điểm của khu vực phía Nam như Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang.

The Global City được phát triển với tầm nhìn trở thành trung tâm mới của TPHCM (Ảnh: Masterise Homes).

Giới chuyên gia nhận định, các dự án bất động sản chất lượng, được quy hoạch bài bản của các chủ đầu tư uy tín sẽ đáp ứng nhu cầu an cư lạc nghiệp của lượng lớn người tài, người giàu tại "đầu tàu kinh tế" TPHCM trong tương lai. Theo báo cáo "Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI)", TPHCM đứng đầu danh sách các địa phương mà người dân cả nước muốn đến sinh sống.

Bất động sản cũng là phân khúc đầu tư tiềm năng trong bối cảnh lãi suất huy động đang ở mức thấp nhất nhiều năm qua. Ông Phạm Thiên Quang - Giám đốc tư vấn Quản lý gia sản Techcombank, cho rằng, chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ theo hướng có lợi cho toàn bộ thị trường tài chính toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam. Trong bối cảnh đó, bất động sản vẫn là kênh được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.

Tìm hiểu thêm về trung tâm mới The Global City tại đây