8 bộ phim Nhật Bản làm "xiêu lòng" các tín đồ ẩm thực

Dân trí Nền nghệ thuật phim ảnh đã góp phần không nhỏ đưa tên tuổi của nhiều món ăn truyền thống của Nhật Bản vang xa trên toàn thế giới.

Ẩm thực luôn là một đề tài thu hút những nhà làm phim muốn thử thách và khám phá bởi tính sáng tạo và thẩm mỹ tinh tế qua từng món ăn. Với một đất nước có nền ẩm thực phong phú như Nhật Bản, thì đây quả là kho tàng để những người làm nghệ thuật khai thác.

Dưới đây là 8 bộ phim về ẩm thực của Nhật Bản mà các tín đồ "ăn uống" không nên bỏ lỡ.

Jiro Dreams of Sushi - Nghệ nhân sushi (2011)

Đây là một phim tài liệu của đạo diễn David Gelb ra mắt vào năm 2011. Bộ phim kể về Ono Jiro, một bậc thầy về sushi ở Tokyo. Mặc dù đã gần 90 tuổi, nhưng ông vẫn không ngừng sáng tạo để mang đến món sushi theo tiêu chuẩn riêng của mình.

Nguồn ảnh: Eater

Nhà hàng ba sao Michelin Sukiyabashi Jiro của ông luôn đông khách, nhiều khi phải đặt chỗ trước nhiều ngày dù giá cao ngất ngưởng. Hành trình theo đuổi không ngừng nghỉ của ông Ono trên con đường hướng tới sự hoàn hảo về ẩm thực có nhiều gian nan, nhưng ông vẫn quyết tâm để giành được thành quả.

Pelican: 74 Years of Japanese Tradition - 74 năm truyền thống Nhật Bản (2017)

Bộ phim tài liệu này xoay quanh một tiệm bánh cổ đã hoạt động ở Asakusa hơn 70 năm. Bộ phim kể về sự nỗ lực không ngừng nghỉ để gìn giữ tinh thần thủ công truyền thống trong từng sản phẩm. Tiệm bánh đã thành công khi luôn thu hút lượng lớn khách hàng đến mua mỗi ngày.

Nguồn ảnh: Vimeo

Bánh mì trắng và bánh cuộn là món ruột của tiệm bánh được làm từ những người thợ chân truyền thế hệ thứ hai.

Tampopo (1985)

Đây là một bộ phim hài đỉnh cao của Nhật Bản về chủ đề ẩm thực phát hành vào năm 1985. Với tài năng tuyệt vời của mình, đạo diễn Juzo Itami đã đem đến cho người xem cái nhìn chân thực nhất về sự kết nối giữa ẩm thực và đời sống hàng ngày của con người Nhật Bản.

Nguồn ảnh: The Cinessential

Tampopo là bộ phim quảng bá cho món mì truyền thống của xứ Phù Tang. Vai chính là Tampopo, một người đàn ông góa vợ tìm sự khuây khỏa tại cửa hàng mì ramen của mình và biến nó thành thương hiệu nổi tiếng.

Kamome Shokudo (2006)

Kamome Shokudo là bộ phim Nhật Bản đầu tiên được quay hoàn toàn tại Phần Lan. Bộ phim kể về cuộc sống của cô gái Nhật Bản Sachie tại thị trấn Helsinki, Phần Lan.

Nguồn ảnh: Netflix

Sachie đã nỗ lực để giới thiệu cơm nắm onigiri, "món ăn linh hồn" của đất nước Nhật Bản, cho người dân địa phương. Mạch phim là hàng loạt những tình huống hài hước nhưng không kém phần tình cảm. Quán cà phê nơi bộ phim được quay hiện trở thành một điểm thu hút khách du lịch.

The Flavor of Green Tea Over Rice - Hương vị của trà xanh trên gạo (1952)

Qua "lăng kính" nghệ thuật độc đáo của đạo diễn bậc thầy người Nhật Yasujirô Ozu, ái tình và đời sống hôn nhân hiện lên trong The Flavor of Green Tea Over Rice chứa đựng không ít tầng ý nghĩa riêng biệt.

Nguồn ảnh: Japan House

Bộ phim xoay quanh cuộc sống gia đình của một người vợ thượng lưu và một người chồng quê mùa, không có chung sở thích cũng như thói quen sống. Người vợ, Taeko, không thích ochazuke, món ăn mà chồng cô Mokichi gọi là 'bữa ăn của dân gian', nhưng một lần Mokichi phải đi công tác nước ngoài, cuối cùng cô nhận ra rằng cô nhớ anh và hương vị món ăn đó đến nhường nào.

Ochazuke là một món ăn bao gồm dưa chua, các đồ ăn kèm khác ăn cùng cơm và nước trà xanh được đổ lên trên. Đây là một bữa ăn bình dị, quen thuộc của người dân Nhật Bản.

Little Forest (2015)

Nổi bật giữa hàng loạt những phim về ẩm thực cầu kì, sang trọng là Little Forest, bộ phim "xanh" và "thiên nhiên" nhất. Được chuyển thể thành 4 phần - mùa hạ, mùa thu, mùa đông và mùa xuân. Phần Hạ và Thu ra mắt tháng 8/2014, phần Đông và Xuân công chiếu tháng 2/2015. Ichiko (Hashimoto Ai) sống ở một thành phố lớn, trở về quê nhà Komori, nằm ở miền núi thuộc vùng Tohoku. Hàng ngày, Ichiko sống tự cung tự cấp giữa thiên nhiên và nấu những món ăn làm từ các nguyên liệu theo mỗi mùa.

Nguồn ảnh: Justwatch

Phim có thời lượng khá dài, nội dung không kịch tính của dòng phim slice of life (cuộc sống thường ngày) lại khiến người xem chẳng thể rời mắt bởi thiên nhiên hiện lên trong phim đẹp ngây người. Những món ăn đều được nấu từ sản phẩm thiên nhiên đặc trưng qua mỗi mùa.

Onsen (2014)

Osen là một bộ phim truyền hình tình cảm hài hước về đề tài ẩm thực của đạo diễn Mikami Eriko phát hành vào năm 2014.

Nguồn ảnh: Kosei

Nội dung bộ phim xoay quanh người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi tên là Osen hiện đang sở hữu một nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn truyền thống tại Nhật Bản. Bà và các đầu bếp của nhà hàng thường xuyên tham gia các lễ hội và cuộc thi nấu ăn toàn quốc nhằm đánh bật những món ăn lai tạp đến từ nơi khác trên thế giới.

Nankyoku Ryorinin - Bếp trưởng Nam cực (2009)

Phim xây dựng dựa trên những tiểu luận tự truyện của bếp trưởng Jun Nishimura - một trong những thành viên của đoàn nghiên cứu Nam Cực gồm 8 người Nhật Bản. Theo đó, Jun Nishimura đã nấu các món ăn tuyệt ngon và vô cùng hấp dẫn tại trạm Dome Fuji, nơi đội dừng chân để nghiên cứu với điều kiện nhiệt độ âm 54⁰C.

Nguồn ảnh: Nikkatsu

Không chỉ có những món ăn đặc sắc được nấu bởi người bếp trưởng tài hoa, phim còn khắc họa thành công ảnh hưởng của anh tới cả nhóm, làm nổi bật vai trò của ẩm thực trong việc gắn kết cộng đồng và gợi nhớ về gia đình.

Minh Hằng

Theo Time Out