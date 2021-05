Khám phá văn hóa sento của Nhật Bản qua những bộ phim

Dân trí Mang trong mình nét tinh túy của cả một dân tộc, không có gì lạ khi các nhà làm phim sử dụng sento làm nguồn cảm hứng để sáng tác nên đứa con tinh thần.

Sento (nhà tắm công cộng) là một nét văn hóa tinh túy gắn liền với đời sống của người dân xứ Phù Tang. Đây không chỉ là nơi để tắm rửa, thư giãn thông thường mà còn được coi là nơi chăm sóc đời sống tinh thần cho tất cả mọi người. Chúng được xem như một "xã hội thu nhỏ", nơi bạn được giao lưu, trò chuyện và giải tỏa stress sau một ngày làm việc căng thẳng.

Mang trong mình nét tinh túy của cả một dân tộc, không có gì lạ khi các nhà làm phim sử dụng sento làm nguồn cảm hứng để sáng tác nên đứa con tinh thần. Dưới đây là những bộ phim kinh điển về nhà tắm công cộng giúp bạn có cái nhìn chân thực nhất về văn hóa của người Nhật.

Mio on the Shore - Mio bên bờ biển (2019)

Mio on the Shore phát hành vào năm 2019 và nhanh chóng gây tiếng vang trong giới nghệ thuật, được công chúng đánh giá cao. Bộ phim do đạo diễn Ryutaro Nakagawa viết kịch bản và đạo diễn. Nakagawa cũng là người đã tạo nên thành công của bộ phim truyền hình nổi tiếng Tokyo Sunrise vào năm 2015.

Bộ phim lấy bối cảnh thị trấn cổ Tate-ishi, quận Katsushika, nằm giữa trung tâm Tokyo và sân bay Narita ở Chiba. Mio on the Shore là câu chuyện của một cô gái trẻ 20 tuổi tên Mio Miyagawa. Cô mất cha mẹ từ sớm và quản lý một nhà trọ truyền thống của Nhật Bản ở Nagano cùng với bà của mình. Bà chính là người thay cha mẹ quá cố nuôi dạy cô.

Một ngày nọ, không may bà ốm nặng phải nhập viện. Không biết làm thế nào, Mio buộc phải rời khỏi nhà trọ và miễn cưỡng đến Tokyo để tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người bạn cũ của cha cô là Kyosuke. Cô gái trẻ trải qua một khoảng thời gian khó khăn để thích nghi với cuộc sống mới ở Tokyo.

Mio được Kyosuke sắp xếp cho làm việc tại một nhà tắm công cộng trong một khu mua sắm cũ mà ông đang quản lý. Khi làm việc tại nhà tắm hơi, cô tiếp xúc với người dân trong khu vực và dần yêu thích cuộc sống ở đây. Tuy nhiên, một ngày nọ, Mio nghe được thông tin khu mua sắm và nhà tắm đang trên bờ vực bị phá hủy để tái phát triển khu vực trong huyện. Cô sẽ làm thế nào để vượt qua rắc rối này?

Melancholic - Nhà tắm xã hội đen (2019)

Đây là một bộ phim pha trộn giữa hành động, hài kịch, lãng mạn và chính kịch gia đình của đạo diễn Seiji Tanaka. Ngay sau khi ra mắt vào năm 2019, Melancholic đã trở thành "ông hoàng" phòng vé tại Nhật Bản trong nhiều tuần liền. Nó cũng giành được nhiều giải thưởng danh giá tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo và Liên hoan phim Viễn Đông.

Bộ phim được sản xuất với kinh phí khá khiêm tốn với bối cảnh là Matsu-no-Yu, một trong những sento lâu đời nhất ở Chiba, đã tồn tại hơn 100 năm. Melancholic kể về Kazuhiko Nabeoka, một chàng trai tốt nghiệp đại học danh tiếng, nhưng lại thất nghiệp và sống với cha mẹ. Cuộc sống của Kazuhiko thay đổi từ khi làm việc tại một nhà tắm công cộng ở địa phương. Sau đó, anh vô tình khám phá ra rằng, nhà tắm này cũng chính là nơi các yakuza (giới xã hội đen ở Nhật Bản) sử dụng để thanh trừng lẫn nhau.

Her Love Boils Bathwater - Người phụ nữ nhân hậu (2016)

Bộ phim của đạo diễn Ryoto Nakano, người đã suýt bỏ nghề điện ảnh, nhưng sau đó đã trở thành nhà làm phim hot nhất Nhật Bản. Ra mắt vào năm 2016, Her Love Boils Bathwater đã vinh dự được chọn làm đại diện của Nhật Bản tranh giải Oscar cho hạng mục phim nước ngoài hay nhất.

Bộ phim xoay quanh Futaba Sachino, một bà mẹ đơn thân được chẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối. Sachino đã quyết tâm thực hiện bốn điều mà cô vẫn ấp ủ trong lòng trước khi ra đi. Một trong số đó là mở lại cơ sở kinh doanh của gia đình - một nhà tắm công cộng đã bị đình chỉ hoạt động.

Thermae Romae - La Mã cổ đại (2012)

Thermae Romae là một bộ phim hài khoa học viễn tưởng được chuyển thể từ bộ manga nổi tiếng của tác giả Mari Yamazaki. Phim do Hideki Takeuchi đạo diễn, ra mắt lần đầu tiên vào năm 2008 và thành công đến mức sau đó đã sản xuất phần tiếp theo 'Thermae Romae II' vào năm 2014.

Phim kể về chuyến phiêu lưu của nhân vật kiến trúc sư Lucius (Hiroshi Abe) từ thế giới La Mã cổ đại phiêu lưu đến đất nước Nhật Bản hiện đại qua một cổng thời gian trong nhà tắm công cộng. Trong thế giới hiện đại xa lạ, anh đã gặp phải nhiều xung đột văn hóa dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười.

Một trong những bối cảnh phim là Inari-yu, một nhà tắm công cộng bằng gỗ ở Nishi-Sugamo. Bảng hiệu cổ điển do nhóm thiết kế của bộ phim sản xuất hiện vẫn được sento bảo quản và sử dụng. Các nhà tắm công cộng khác được sử dụng trong phim bao gồm Oedo Onsen Monogatari ở Odaiba và Kita Onsen Tengu-no-Yu ở tỉnh Tochigi.

