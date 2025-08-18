22 dự án nhà ở xã hội sẽ được khởi công vào ngày 19/8

Sáng 19/8, Chính phủ tổ chức lễ khởi công, khánh thành đồng thời 250 công trình, dự án trên cả nước với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình được khánh thành; 161 dự án, công trình được khởi công.

Trong tổng số 250 dự án có 22 dự án nhà ở xã hội sẽ cùng lúc được khởi công. Cụ thể, dự án nhà ở xã hội Riverside Yên Bái (tỉnh Lào Cai) do Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Tây Bắc làm chủ đầu tư; khu nhà ở xã hội phường Bách Quang (tỉnh Thái Nguyên) do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Công nghệ cao - VITC làm chủ đầu tư.

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội (Ảnh: Trần Kháng).

Hàng loạt dự án nhà ở xã hội khác cũng được khởi công gồm dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh - giai đoạn 2 do Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh làm chủ đầu tư; nhà ở xã hội thuộc khu tái định cư Hiệp Hòa 4 (TP Đà Nẵng) do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô làm chủ đầu tư; nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải (Khánh Hòa) do Công ty TNHH BĐS Sao Biển làm chủ đầu tư; nhà ở xã hội thuộc khu công nghiệp Bàu Xéo (Đồng Nai) do Công ty cổ phần Thống Nhất làm chủ đầu tư.

Tại TPHCM có 2 dự án, gồm nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh (phường Bình Thạnh); khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà ở và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Tại Hà Nội, HUD cũng sẽ khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới HUD - Me Linh Central. Tại Cà Mau, dự án nhà ở xã hội thuộc khu đô thị mới Khóm 5 (phường An Xuyên) do Công ty cổ phần Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư cũng được khởi công.

Tại tỉnh Bắc Ninh, có 3 dự án nhà ở xã hội được khởi công gồm khu nhà ở xã hội Quế Võ Hillview do Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Sông Hồng làm chủ đầu tư; khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu do Công ty cổ phần Hoàng Ninh Group làm chủ đầu tư; nhà ở xã hội công đoàn tại phường Việt Yên do Ban Quản lý dự án Công đoàn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư.

Tại tỉnh Ninh Bình có 4 dự án nhà ở xã hội được khởi công gồm nhà ở xã hội tại phường Hoa Lư do Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình làm chủ đầu tư; khu nhà ở xã hội phố Cà, xã Thanh Liêm, khu nhà ở xã hội tại khu đô thị Đại học Nam Cao và khu nhà ở xã hội phía Đông khu công nghiệp Châu Giang II do Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình làm chủ quản.

Tại tỉnh Quảng Trị có 3 dự án, gồm nhà ở xã hội Lộc Ninh 1, nhà ở xã hội Bảo Ninh 1 đều do Sở Xây dựng Quảng Trị làm chủ đầu tư; công trình nhà ở xã hội thuộc dự án khu đô thị phía Tây Phan Huy Chú do Công ty cổ phần Khương Nguyễn làm chủ đầu tư.

Tại Quảng Ninh có 2 dự án gồm khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư đồi Ngân hàng do liên danh Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư tài chính Toàn Cầu và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà ở số 6 Hà Nội làm chủ đầu tư; nhà ở công nhân công ty than Núi Béo do Công ty cổ phần Than Núi Béo (Vinacomin) làm chủ đầu tư.