Yêu cầu kiểm tra, xử lý phản ánh ô nhiễm tại chung cư Trung Đức

Ngày 7/4, ông Nguyễn Duy Nhật, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, cho biết Sở đã ban hành văn bản về việc kiểm tra, xử lý nội dung mà báo Dân trí phản ánh liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu chung cư Trung Đức (đường Lê Lợi, phường Thành Vinh).

Trước đó, ngày 4/4, báo Dân trí phản ánh việc rác thải tập kết sai quy định, phương tiện chiếm dụng không gian chung tại khu chung cư Trung Đức, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống cư dân.

Văn bản Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An gửi UBND phường Thành Vinh về vấn đề báo Dân trí phản ánh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định nội dung trên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Thành Vinh. Vì vậy, Sở đề nghị UBND phường Thành Vinh tổ chức kiểm tra các nội dung báo Dân trí nêu; kịp thời xử lý theo quy định, đảm bảo môi trường sống cho người dân.

Kết quả xử lý được yêu cầu báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo Dân trí trước ngày 4/5.

Rác thải ô nhiễm môi trường bủa vây trước khu chung cư liền kề Trung Đức (Ảnh: Nguyễn Phê).

Như Dân trí đã phản ánh tại chung cư Trung Đức (phường Thành Vinh, Nghệ An) xuất hiện tình trạng rác thải tập kết sai quy định, tồn đọng kéo dài, nước rác chảy tràn gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, xe bốc hàng, ô tô đỗ chắn lối đi, chiếm dụng sân chung, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt cư dân. Sau phản ánh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã có văn bản đề nghị UBND phường Thành Vinh kiểm tra và xử lý theo quy định.