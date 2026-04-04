Rác thải, xe cộ bủa vây khu chung cư

Sân chung thành điểm tập kết rác tự phát

Đại diện các hộ dân liền kề thuộc dự án Trung tâm Thương mại và chung cư cao cấp Trung Đức (đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, Nghệ An) đã gửi đơn kiến nghị đến UBND phường, ban quản trị chung cư và chủ đầu tư, phản ánh nhiều bất cập kéo dài.

Theo nội dung đơn, vấn đề bức xúc nhất là việc tập kết rác thải sinh hoạt ngay trước lối ra vào khu chung cư và khu nhà liền kề. Hàng ngày từ khoảng 8h, rác được tập kết tại đây nhưng đến tận 23h cùng ngày mới được thu gom. Việc để rác tồn đọng trong nhiều giờ khiến nước rác chảy lênh láng, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và mỹ quan đô thị.

Rác thải bủa vây chung cư ở Nghệ An (Video: Đình Chính).

Khu vực này vốn là phần diện tích sinh hoạt chung, không được quy hoạch làm điểm tập kết rác. Người dân cho rằng việc sử dụng sai mục đích không chỉ gây mất vệ sinh mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp như xe cứu hỏa, cứu thương tiếp cận hiện trường.

Bên cạnh đó, cư dân phản ánh cửa sau của một siêu thị tự chọn (đơn vị thuê mặt bằng trong dự án) đang bị sử dụng làm nơi tập kết rác và đỗ xe bốc dỡ hàng hóa. Hoạt động này diễn ra thường xuyên, gây ách tắc giao thông nội khu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Tình trạng ô tô đỗ sai quy định cũng diễn ra phổ biến. Nhiều phương tiện dừng, đỗ chắn lối ra vào các căn liền kề, khiến việc đi lại khó khăn, không gian sống trở nên lộn xộn, phát sinh mâu thuẫn giữa các hộ dân.

Một cư dân cho biết khu vực tập kết rác không có trong quy hoạch nhưng vẫn tồn tại kéo dài. Rác được đưa đến từ sáng sớm, để cả ngày khiến mùi hôi lan rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

“Nước rác chảy lênh láng gây trơn trượt, đã có người bị ngã thậm chí gãy răng. Trẻ em đi học qua khu vực này cũng nhiều lần bị trượt ngã, rất nguy hiểm”, anh N.Đ.C. phản ánh.

Trước thực trạng trên, các hộ dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng chiếm dụng mặt bằng chung để tập kết rác và đỗ xe bốc hàng. Đồng thời, đề nghị di dời điểm tập kết rác ra khỏi khu vực sinh hoạt chung, bố trí vị trí phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và không ảnh hưởng đến cư dân.

Rác thải tập kết vô tội vạ, gây ô nhiễm khiến cư dân bức xúc (Ảnh: Nguyễn Phê).

Người dân cũng đề nghị ban quản trị chung cư và chủ đầu tư ban hành quy định cụ thể về việc dừng, đỗ phương tiện; kẻ vạch phân khu rõ ràng nhằm tránh tình trạng lấn chiếm, gây ách tắc giao thông nội khu.

Ngoài ra, ban quản trị và chủ đầu tư cần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, có giải pháp điều chỉnh phù hợp để đảm bảo môi trường sống an toàn, văn minh.

“Cư dân mong muốn khuôn viên chung cư và khu nhà liền kề được trả lại không gian xanh - sạch - đẹp, đúng quy hoạch, đảm bảo chất lượng cuộc sống”, đại diện các hộ dân kiến nghị.

Đơn vị chức năng, chính quyền địa phương nói gì?

Trao đổi với phóng viên, đại diện ban quản trị chung cư Trung Đức cho biết tình trạng rác thải bừa bãi tại khu vực này đang trở thành vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống.

Theo đại diện ban quản trị, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hoạt động của một siêu thị trong tòa nhà khi thường xuyên tập kết hàng hóa, rác thải không đúng thời gian, thiếu quy trình xử lý. Việc hình thành điểm tập kết tự phát khiến nhiều hộ dân xung quanh mang rác đến đổ, làm gia tăng ô nhiễm.

Quá bức xúc, các cư dân thuộc dự án Trung tâm thương mại và chung cư Trung Đức đã làm băng rôn căng ở điểm tập kết rác (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ban quản trị đã đề xuất chủ đầu tư có phương án di dời điểm tập kết rác sang khu vực sân bóng chuyền gần đó nhằm đảm bảo khoảng cách với khu dân cư, hạn chế mùi hôi. Tuy nhiên, phương án này chưa được chấp thuận, rác vẫn tiếp tục tập kết tại vị trí cũ.

“Rác thải để ngổn ngang, chưa được quây chắn, gây mất vệ sinh và mỹ quan. Trong khi đó, một siêu thị trong tòa nhà vẫn tập kết hàng hóa, rác thải tại đây một cách tùy tiện, không theo giờ giấc”, đại diện Ban quản trị cho biết.

Đơn vị cũng đã làm việc với siêu thị và công ty vệ sinh môi trường để tìm giải pháp khắc phục. Các bên thống nhất điều chỉnh thời gian tập kết, thu gom rác theo hướng rút ngắn, tránh tồn đọng kéo dài trong ngày, chấn chỉnh việc tập kết hàng hóa, rác thải không đúng quy định.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thành Vinh, cho biết địa phương đã chỉ đạo giải quyết nhiều lần.