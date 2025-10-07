Xử lý nữ tài xế ăn nhậu trước khi tông tử vong chủ tịch xã ra sao?

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ở xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó tối 3/10, ông Lê Phước Toàn (Chủ tịch xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) cùng cán bộ xã điều tiết giao thông trên đoạn đường ngập thuộc Quốc lộ 27, đoạn qua xã Dray Bhăng. Tới khoảng 21h30, ô tô do bà Chi điều khiển lao tới với tốc độ cao, tông ông Toàn văng xa 10m khiến vị chủ tịch xã tử vong.

Sau vụ tai nạn, bà Chi rời hiện trường và chỉ tới trình diện vào 9h sáng ngày 4/10. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy người phụ nữ không dương tính với ma túy hay có nồng độ cồn.

Tuy nhiên, đáng chú ý khi tại cơ quan điều tra, bị can khai nhận có uống rượu trước khi điều khiển phương tiện. Mạng xã hội sau đó cũng lan truyền clip bà Chi ngồi ăn nhậu tối 5/10, thời điểm trước khi xảy ra vụ tai nạn.

Với những tình tiết nêu trên, nữ tài xế có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý ra sao là thắc mắc của nhiều độc giả.

Bị can Lê Thị Cẩm Chi (Ảnh: Đức Nguyễn).

Giải đáp băn khoăn của bạn đọc, Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) nhìn nhận căn cứ dữ liệu camera hiện trường, có thể thấy nữ tài xế đã có dấu hiệu của việc không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát dẫn tới vụ tai nạn gây hậu quả chết người. Việc cơ quan điều tra bước đầu khởi tố bị can về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 là có cơ sở.

Tiếp theo việc định tội, ông Hùng cho rằng vấn đề quan trọng tiếp theo của vụ án sẽ là định khung, trong đó mấu chốt là việc xác định bà Chi có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở tại thời điểm phạm tội hay không.

"Yếu tố có hay không nồng độ cồn sẽ là căn cứ xác định bà Chi phạm tội theo khoản 1 hay khoản 2 Điều này. Theo đó, để áp dụng khoản 2, cơ quan điều tra phải chứng minh được tại thời điểm lái xe, nữ tài xế có sử dụng rượu, bia và trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Đối với chứng cứ về video và lời khai thừa nhận có uống rượu bia, đây chỉ là chứng cứ gián tiếp còn kết quả kiểm tra trên thực tế không cho thấy có nồng độ cồn.

Do đó, để có thể áp dụng tình tiết định khung tại khoản 2, phải có chứng cứ về y khoa, có kết quả kiểm tra nồng độ cồn, hơi thở trong máu ngay tại thời điểm gây ra tai nạn giao thông", luật sư phân tích.

Hình ảnh bà Chi ăn nhậu trước khi điều khiển phương tiện (Ảnh cắt từ clip).

Dù việc chứng minh thông qua các chứng cứ về y khoa có thể gặp khó khăn song theo luật sư, cơ quan tiến hành tố tụng vẫn có thể áp dụng các biện pháp gián tiếp để chứng minh việc bà Chi có nồng độ cồn trong người tại thời điểm cầm lái hay không.

Tùy thuộc kết quả xác minh và nhận định của cơ quan điều tra, nếu được áp dụng mức phạt theo khoản 1 Điều 260, khung hình phạt bà Chi có thể đối mặt là phạt tiền 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm. Nếu bị áp dụng mức phạt tại khoản 2, nữ tài xế có thể đối diện khung hình phạt bị truy tố là 3-10 năm tù.