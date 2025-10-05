Điểm tuần: Doanh nhân Hoàng Hường; Hà Nội ngập; nữ sinh Vĩnh Long

Trách nhiệm pháp lý của Hoàng Hường

Hoàng Thị Hường (38 tuổi) cùng 5 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hường bị xác định đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng trong giai đoạn từ tháng 1/2021 tới tháng 6 năm nay.

Theo luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), từ con số doanh thu kê sai lệch như trên, cơ quan điều tra sẽ xác định mức độ thiệt hại về thuế và ngân sách Nhà nước, từ đó làm căn cứ áp dụng chế tài đối với bị can.

Cụ thể, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015, trường hợp thiệt hại từ 100 triệu đến dưới 300 triệu đồng, khung hình phạt có thể áp dụng là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

Nếu thiệt hại từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, chế tài có thể áp dụng là 3-12 năm tù còn nếu trên 1 tỷ đồng, mức phạt là 10-20 năm tù.

Bị can Hoàng Hường (Ảnh: VTV).

Vụ án nữ sinh Vĩnh Long sẽ ra sao sau khi tạm đình chỉ giải quyết?

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm về hành vi có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh N.N.B.Tr. (14 tuổi, ở huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long) tử vong ngày 14/9/2024.

Lý do được đưa ra do thời hạn giải quyết nguồn tin đã hết nhưng các căn cứ, tài liệu quan trọng ảnh hưởng tới Vụ án chưa được cung cấp đầy đủ.

Luật sư Dương Đức Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, thời hạn giải quyết tin báo về tội phạm là 20 ngày từ ngày nhận tin báo, có thể gia hạn tối đa 2 lần, mỗi lần không quá 2 tháng. Sau thời gian trên, cơ quan điều tra phải ra quyết định khởi tố, không khởi tố vụ án hình sự hoặc tạm đình chỉ giải quyết tin báo về tội phạm.

Việc tạm đình chỉ giải quyết được áp dụng nếu cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả hoặc đã yêu cầu cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng có ý nghĩa quyết định tới vụ án nhưng chưa có kết quả.

Tuy nhiên, trong thời gian tạm đình chỉ, cơ quan điều tra vẫn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp đầy đủ tài liệu. Nếu có đủ căn cứ, cơ quan điều tra sẽ phục hồi giải quyết tin báo. Thời hạn giải quyết là 1 tháng từ ngày ra quyết định phục hồi.

Công an thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong (Ảnh: CTV).

Tài xế mất nhận thức, vụ án sẽ ra sao?

Cũng liên quan tới Vụ án, kết quả giám định cho thấy tài xế trong vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong là Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi) đã mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình. Trường hợp bị can mất năng lực hành vi, vụ án có thể diễn biến ra sao?

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 29 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự nếu trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

Ngoài ra, hai căn cứ khác để xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội đó là do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội hoặc người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn gây nguy hiểm cho xã hội.

Nếu thuộc các trường hợp trên, cơ quan điều tra có thể xem xét đình chỉ điều tra vụ án hình sự. Ngoài ra, theo khoản 1, Điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự, khi có kết luận giám định tư pháp xác định bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo thì cơ quan điều tra có thể tạm đình chỉ điều tra trước khi hết thời hạn điều tra.

Việc Trung bị mất nhận thức xuất phát từ phát súng của ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cha của nữ sinh Tr. sau khi con gái bị xe tải của Trung tông tử vong (Ảnh cắt từ clip).

Hà Nội "cứ mưa là ngập"

Ngày 30/9, Hà Nội trải qua trận ngập hiếm có trong lịch sử do ảnh hưởng bởi hoàn lưu của cơn bão Bualoi. Nhiều lý do được đưa ra để lý giải cho vấn nạn "cứ mưa là ngập" của Thủ đô, trong đó một trong những vấn đề được quan tâm chính là nạn xả rác bừa bãi dẫn tới bịt, tắc đường ống thoát nước.

Bạn đọc Phạm Quang Tiệp bày tỏ: "Biết là lượng mưa rất lớn nên thoát nước không kịp, nhưng hệ thống thoát nước Hà Nội thực sự quá tệ. Tại nhiều điểm, rác thải chất thành đống, bịt kín miệng cống. Không rõ lãnh đạo ngành môi trường và thoát nước có biết việc này không?".

Bạn đọc Nguyễn Huy Hoàng cho rằng, ý thức tài xế cũng cần được nhắc đến. "Qua trận mưa vừa rồi mới thấy rác thải bịt kín miệng cống, nhiều tài xế ô tô vừa đi vừa hạ kính vứt rác xuống đường.

Xe nào cũng có chỗ để rác, sao không mang về nhà mà vứt bừa bãi? Những chuyện "cãi" cơ quan chức năng thì dạy và tiếp thu rất nhiệt tình, nhưng ý thức tham gia giao thông, bảo vệ môi trường thì toàn làm bậy", bạn đọc bức xúc.

Độc giả Phạm Thuận góp ý: "Người dân cần giữ gìn môi trường sạch sẽ, không xả rác bừa bãi. Khi hệ thống thoát nước thông thoáng, nước mưa sẽ rút nhanh hơn. Tuy nhiên, Nhà nước cũng cần đầu tư mạnh và bài bản hơn cho hệ thống cống thoát nước tại các điểm thường xuyên ngập lụt".

Hà Nội hoá "sông" trong trận ngập lịch sử ngày 30/9 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Con ném dép trúng vòi cứu hoả, hỏng thang máy, trách nhiệm của cha mẹ ra sao?

Tối 27/9, một bé trai chơi ném dép cùng 2 bạn khác đã ném trúng vòi phun nước tầng 5 chung tư CT12B Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) khiến nước chảy xối xả xuống sàn, tràn vào thang máy khiến 2 thang máy hư hỏng nặng. Thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng, gia đình các bé sau đó đã đồng ý bồi thường thiệt hại cho toà nhà.

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015, nếu con chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại, cha mẹ có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại. Nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu.

Đối với sự việc trên, do đây là thiệt hại dân sự, nguyên tắc giải quyết sẽ ưu tiên đàm phán, thương lượng giữa các bên. Trong đó, bên bị thiệt hại phải chứng minh được chất lượng cơ sở vật chất, chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa hành vi ném dép với việc hỏng thang máy và các khoản chi phí hợp lý cho việc khắc phục hậu quả. Từ đó, các bên sẽ thống nhất mức bồi thường phù hợp.

Trường hợp không thể thoả thuận, các bên có quyền yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vào cuộc để giải quyết.

Vòi phun nước PCCC bị vỡ (Ảnh: Trần Thanh).

Vòi chữa cháy làm bằng chất liệu gì mà trẻ con ném dép hỏng được?

Vụ việc ngay lập tức nhận được sự quan tâm của độc giả. Nhiều ý kiến cho rằng trẻ nhỏ vô ý làm hỏng thiết bị thì cha mẹ phải có trách nhiệm bồi thường. Song, mức bồi thường cần được tính toán hợp lý.

Bên cạnh đó, dư luận cũng đặt dấu hỏi về chất lượng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy của khu chung cư này, thắc mắc không biết vòi nước chữa cháy làm bằng chất liệu gì mà một đứa bé 7-8 tuổi ném dép có thể làm hỏng được?

"Ném dép mà cũng hỏng vòi nước chữa cháy? Vòi nước ở khu nhà tôi ném dép cả ngày cũng chẳng gãy nổi. Vòi nước chung cư này làm bằng vật liệu gì vậy?", độc giả Hoàng Minh Khang đặt câu hỏi.

Bạn đọc Trần Thế Duy: "Thiết nghĩ sự việc này là ngoài ý muốn, tác nhân lại là trẻ nhỏ. Do đó, cần xem lại thiết kế hệ thống. Với đầu phun tự động trong khu vực văn phòng, công sở thì loại này có thể phù hợp. Nhưng tại những nơi có trẻ em hoặc khu vực vui chơi, thể thao… thông thường phải lắp thêm đai bảo vệ để tránh vỡ ngoài ý muốn".

Băn khoăn về vấn đề thiết kế công trình, bạn đọc KeToan TLQ viết: "Một khi đã thiết kế vòi nước chữa cháy, xả nước ra trên các tầng thì phải đảm bảo sẽ không ảnh hưởng và hư hại đến các mạch điện của thang máy chứ. Tại sao lại thấy dính chùm vậy, nếu chẳng may vỡ nước vậy là hư hại các thang máy sao? một khi đã tính toán tới việc xả nước ở các tầng trên thì phải có phương pháp chống nước cho các thang máy chứ?".