Trách nhiệm pháp lý của Hoàng Hường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Hoàng Thị Hường (doanh nhân Hoàng Hường, 38 tuổi) cùng 5 bị can khác về tội Vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo công an, Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác. Từ tháng 1/2021 tới tháng 6 năm nay, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Với hành vi và mức độ hậu quả như trên, bị can có thể chịu trách nhiệm pháp lý ra sao?

Doanh nhân Hoàng Hường (Ảnh: FBNV).

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015, hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán bao gồm các hành vi như giả mạo, khai man hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xoá tài liệu kế toán; dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật; để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị hoặc liên quan đến đơn vị kế toán; hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ hay lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm bỏ ngoài sổ kế toán tài sản, nguồn vốn, kinh phí của đơn vị kế toán.

Trường hợp thực hiện một trong các hành vi trên mà gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Mức phạt cơ bản đối với tội danh này là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

Trường hợp hành vi thuộc các tình tiết như có tổ chức, vì vụ lợi, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hay gây thiệt hại từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, mức phạt có thể áp dụng là 3-12 năm tù.

Trường hợp mức độ thiệt hại đối với Nhà nước từ 1 tỷ đồng trở lên, khung hình phạt có thể áp dụng là 10-20 năm tù.

Ngoài chế tài về hình sự, người vi phạm còn có trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả thiệt hại bởi hành vi vi phạm pháp luật do mình gây ra.

Theo các thông tin hiện có, nữ doanh nhân đã chỉ đạo để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai thuế doanh thu gần 2.100 tỷ đồng. Để có thể xác định chế tài trong trường hợp này, cần làm rõ mức độ thiệt hại về thuế và ngân sách cho Nhà nước từ con số doanh thu nêu trên. Việc tính toán sẽ căn cứ các quy định của pháp luật chuyên ngành về thuế và ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết Vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị can. Nếu bị can có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, căn cứ Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015, cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng mức phạt thấp hơn so với mức phạt về tội danh bị xử lý theo quy định của pháp luật.