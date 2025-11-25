Từ việc "dọn dẹp" Hàng Mã: Không thể tiếp tục nương tay với lộn xộn đô thị

Thực hiện thí điểm xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội, ngày 23/11, lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm ra quân dọn dẹp, dỡ bỏ việc lấn chiếm vỉa hè tại phố Hàng Mã. Ngay trong đêm, nhiều hộ kinh doanh được yêu cầu tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, dọn vỉa hè theo hướng dẫn của lực lượng công an phường, trả lại không gian chung thông thoáng.

Động thái quyết liệt của lực lượng chức năng nhận được sự ủng hộ đông đảo của người dân với mong muốn bộ mặt Thủ đô được cải thiện, trở nên gọn gàng, khang trang, sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, điều này cũng khiến không ít người tiếc nuối bởi phố Hàng Mã là một trong những điểm đến đặc trưng của Hà Nội, đặc biệt trong các dịp lễ tết.

Lực lượng chức năng dọn dẹp phố Hàng Mã tối 23/11 (Ảnh: Hải Long).

Mang tâm lý ủng hộ động thái của cơ quan chức năng, anh Hải Trần bình luận: "Người Hà Nội hay du khách từ lâu đã không thể đi bộ trên vỉa hè do các chủ tiệm để xe, bày hàng. Thành phố cần sớm quy định cụ thể việc sử dụng vỉa hè để vừa đảm bảo sinh hoạt của người dân cũng như việc đi lại an toàn cho mọi người".

"Vỉa hè là của người đi bộ, có phải diện tích sử dụng riêng của từng nhà đâu. Nhà nào cũng lấn chiếm, rồi người đi bộ xuống đường, xen lẫn các phương tiện như xe máy, ô tô đi lại sẽ gây nguy hiểm. Tôi ủng hộ chính quyền làm mạnh tay", anh Tung Do tiếp lời.

"Cần thực hiện và duy trì thường xuyên, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Các hộ kinh doanh phải hiểu rằng vỉa hè là không gian chung, dành cho cả xã hội, không phải của riêng họ. Hy vọng các cơ quan làm nghiêm để các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, tránh tình trạng sau khi ra quân lại đâu vào đó, đầu voi đuôi chuột", độc giả Vũ Lê Thắng đặt kỳ vọng vào chiến dịch ra quân lần này.

Có chung tâm lý bất bình trước hiện trạng phố Hàng Mã ngang nhiên bị chiếm dụng cho mục đích kinh doanh cá nhân lâu nay, bạn đọc có nickname Cu Mi cho rằng việc chính quyền dọn dẹp vỉa hè, trả lại đường phố thông thoáng, quang cảnh sạch đẹp là điều cần làm và phải được duy trì thường xuyên tại nhiều tuyến phố khác.

"Vỉa hè Hàng Mã và các phố khác từ lâu đã biến thành sân riêng của các gia đình ở đó. Họ bày hàng hóa lấn hết vỉa hè, người đi bộ phải đi dưới lòng đường chật chội, rất nguy hiểm. Tôi ủng hộ chính quyền làm mạnh tay, tránh tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè", người này bày tỏ quan điểm.

Phố Hàng Mã luôn rực rỡ mỗi dịp lễ hội, bởi vậy, nhiều người cũng mang tâm trạng tiếc nuối khi lực lượng chức năng triển khai chiến dịch (Ảnh: Hải Long).

Mỗi dịp lễ hội như Trung Thu, Halloween, Giáng Sinh hay Tết Nguyên Đán, phố Hàng Mã luôn tấp nập và là điểm đến thu hút giới trẻ cũng như khách du lịch. Bởi vậy, nhiều người dù ủng hộ nhưng cũng mang tâm trạng tiếc nuối khi hoạt động buôn bán, bày biện bị đưa vào quy củ.

"Dù sao Hàng Mã vẫn là một điểm đến thu hút khách du lịch mỗi dịp lễ hội. Động thái của lực lượng chức năng là cần thiết, song tôi cũng cảm thấy hết sức tiếc nuối", độc giả Nguyễn Hòa bày tỏ.

"Tôi nghĩ có thể xem xét coi Hàng Mã là một ngoại lệ. Đưa vào quy củ là tốt, song đồng nghĩa với việc khách du lịch sẽ mất đi một con phố lung linh để trải nghiệm, check in khi đến với Thủ đô", bạn đọc Nhật Lê đề xuất.

Còn với độc giả An Nguyen, người này gợi ý về phương án quản lý và tái sắp xếp để đưa Hàng Mã vào quy củ, song vẫn đảm bảo là một điểm đến hấp dẫn đối với người dân.

"Hàng hóa có thể bày biện trong nhà, nhưng mái che thực ra không ảnh hưởng không gian đi bộ, thậm chí còn che mưa che nắng cho người dân. Chính quyền có thể xem xét quy định về tiêu chuẩn, kích thước, màu sắc, độ cao của mái che đồng đều, đồng thời quy định về không gian, kích thước, tính chất các loại hàng hóa được bày bán ngoài mặt tiền nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trên cả tuyến phố, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, vừa đảm bảo các hộ dân được kinh doanh", người này gợi ý.

Chung quan điểm, anh Nguyen Van Binh đưa ra giải pháp: "Cần có một thiết kế tổng thể dãy hàng trên vỉa hè và dưới lòng đường cho khu phố này để các cửa hàng có thể trang trí, bày bán đẹp hơn, đa dạng hơn, chính quyền dễ quản lý, thu thuế tốt hơn nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho chủ cửa hàng và du khách. Vì đó là những tuyến phố phục vụ khách du lịch là chủ yếu".

"Chiến dịch lấy lại vỉa hè đã nhiều lần phát động nhưng chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Hy vọng Hà Nội lần này sẽ có thay đổi mang tính đột phá, lâu bền hơn những lần trước đây phát động xong đâu lại vào đấy", chị Linh Thảo đặt kỳ vọng.