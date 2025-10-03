Vụ nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long sẽ ra sao sau khi tạm đình chỉ giải quyết?

Như đã đưa tin, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm về hành vi có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh N.N.B.Tr. (14 tuổi, ở huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long) tử vong ngày 14/9/2024.

Theo đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã gửi công văn đến VKSND Khu vực 4 - Vĩnh Long vào ngày 25/9, đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả. Do thời hạn giải quyết nguồn tin đã hết và các tài liệu thu thập chưa đủ căn cứ, Cơ quan điều tra đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Trước đó, mẹ nữ sinh là bà Nguyễn Thị Hiền đã có đơn tố giác tội phạm về hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, bỏ lọt tội phạm của các cơ quan tố tụng huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long trong quá trình giải quyết tin báo về vụ tai nạn giao thông khiến con gái bà tử vong.

Với việc cơ quan điều tra tạm đình chỉ giải quyết tin báo, vụ việc có thể diễn biến ra sao?

Công an thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong (Ảnh: CTV).

Luật sư Dương Đức Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, thời hạn giải quyết tin báo về tội phạm là 20 ngày kể từ ngày nhận được tin báo. Trong trường hợp vụ việc có yếu tố phức tạp, việc giải quyết tin báo có thể gia hạn tối đa 2 lần, mỗi lần không quá 2 tháng.

Hết thời hạn nêu trên, cơ quan điều tra phải ra một trong các quyết định gồm: (i) Khởi tố vụ án hình sự; (ii) Không khởi tố vụ án hình sự và (iii) Tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Về việc tạm đình chỉ giải quyết tin báo về tội phạm, Điều 148 Bộ luật này quy định quyết định tạm đình chỉ giải quyết được ban hành nếu thuộc một trong hai trường hợp, đó là: Đã trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả hoặc Đã yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án nhưng chưa có kết quả.

Trường hợp tạm đình chỉ việc giải quyết tin báo về tội phạm thì việc giám định, định giá tài sản hoặc tương trợ tư pháp vẫn tiếp tục được tiến hành cho đến khi có kết quả.

Gia đình bà Hiền cùng luật sư làm việc tại các cơ quan tiến hành tố tụng (Ảnh: Nguyễn Thi).

Tuy nhiên, việc tạm đình chỉ giải quyết tin báo không đồng nghĩa với việc đình chỉ giải quyết tin báo về tội phạm bởi theo Điều 149 Bộ luật này, khi lý do tạm đình chỉ không còn, cơ quan điều tra hoặc VKS có quyền ra quyết định phục hồi giải quyết tin báo. Thời hạn giải quyết tiếp theo không quá 1 tháng từ ngày ra quyết định phục hồi.

Căn cứ thông tin hiện có, việc Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tạm đình chỉ giải quyết tin báo do chưa được cung cấp đầy đủ tài liệu quan trọng là có cơ sở. Tuy nhiên, trong thời gian tạm đình chỉ, cơ quan điều tra vẫn có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp bổ sung tài liệu để có căn cứ tiếp tục xem xét, giải quyết.

Trong trường hợp có đủ cơ sở để tiếp tục giải quyết vụ án, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định phục hồi giải quyết tin báo. Thời hạn tiếp theo để điều tra tối đa là 1 tháng từ ngày ra quyết định phục hồi.