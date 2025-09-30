Tài xế cán chết nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long mất nhận thức, vụ án sẽ ra sao?

Liên quan vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh N.N.B.Tr ở Vĩnh Long tử vong, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam bộ vừa có kết luận giám định đối với bị can trong vụ án là Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, trú xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long). Theo đó, Trung được xác định đã mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình.

Với tình tiết mới như trên, vụ án có thể diễn biến ra sao?

Gia đình nữ sinh Tr. vẫn miệt mài trên con đường đi tìm công lý cho con gái (Ảnh: Bảo Kỳ).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 29 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự nếu có quyết định đại xá hoặc trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.

Ngoài ra, người phạm tội có thể được xem xét miễn trách nhiệm hình sự nếu trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, xảy ra các trường hợp sau:

Thứ nhất, do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội;

Thứ hai, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội;

Thứ ba, trước khi hành vi bị phát giác, người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận.

Theo Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự nếu có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155, Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự hoặc tại Điều 16, 29 hoặc khoản 2, Điều 91 Bộ luật Hình sự. Như vậy, việc người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo hoặc do chuyển biến tình hình, dẫn tới không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội là một trong các căn cứ để cơ quan điều tra đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

Ngoài ra, theo khoản 1, Điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự, khi có kết luận giám định tư pháp xác định bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo thì cơ quan điều tra có thể tạm đình chỉ điều tra trước khi hết thời hạn điều tra.

Việc Trung bị mất nhận thức xuất phát từ phát súng của ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cha của nữ sinh Tr. sau khi con gái bị xe tải của Trung tông tử vong (Ảnh cắt từ clip).

Đối chiếu trường hợp trên, có thể thấy tại thời điểm gây tai nạn chết người, Trung có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Do đó, việc công an tống đạt các quyết định tố tụng với tài xế này về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ là hoàn toàn phù hợp.

Tuy nhiên, trong quá trình vụ án được giải quyết, do có sự chuyển biến về tình hình sức khỏe và nhận thức của Trung dẫn tới người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội, cơ quan điều tra sẽ đánh giá mức độ tổn hại sức khỏe của tài xế này, từ đó xem xét có ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án hình sự hay không.