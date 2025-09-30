Con ném dép trúng vòi nước, hỏng thang máy: Trách nhiệm của cha mẹ ra sao

Như Dân trí thông tin, tối 27/9, trong lúc chơi ném dép cùng 2 bạn khác tại tầng 5 tòa chung cư CT12B Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội), một bé trai đã ném trúng vòi phun nước chữa cháy tự động khiến nước chảy xối xả xuống sàn nhà. Sau đó, nước chảy tràn xuống thang máy khu tầng cao của tòa nhà khiến 2 thang máy hư hỏng nặng.

Gia đình 3 cháu bé sau đó đã đồng ý bồi thường thiệt hại do thang máy hư hỏng. Qua trao đổi, các bên ước tính chi phí bồi thường rơi vào khoảng 300 triệu đồng.

Sự việc trên gây ra nhiều luồng tranh cãi khác nhau trên các diễn đàn. Nhiều người cho rằng đây là bài học cho bố mẹ trong việc trông coi con trẻ, trong khi không ít ý kiến lại đặt câu hỏi về chất lượng và tính an toàn của thiết bị phòng cháy chữa cháy tòa nhà, đặc biệt khi vật va chạm chỉ là... dép của trẻ con.

Thang máy tạm dừng hoạt động tại chung cư CT12B Kim Văn - Kim Lũ (Ảnh: Trần Thanh).

"Ném dép mà cũng hỏng vòi nước? Vòi nước ở khu nhà tôi ném dép cả ngày cũng chẳng gãy nổi. Vòi nước chung cư này làm bằng vật liệu gì vậy?", độc giả Hoàng Minh Khang đặt câu hỏi.

Chủ tài khoản KeToan TLQ viết: "Một khi đã thiết kế vòi nước chữa cháy, xả nước ra trên các tầng thì phải đảm bảo sẽ không ảnh hưởng và hư hại đến các mạch điện của thang máy chứ. Tại sao lại thấy dính chùm vậy, nếu chẳng may vỡ nước vậy là hư hại các thang máy sao? Một khi đã tính toán tới việc xả nước ở các tầng trên thì phải có phương pháp chống nước cho các thang máy chứ?".

Dù các bên đã đồng ý thỏa thuận bồi thường song còn nhiều ý kiến cho rằng cần kiểm tra, giám định chính xác chất lượng vòi chữa cháy và các thiết bị tòa nhà, từ đó đánh giá việc trẻ em ném dép có phải nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự việc hay không. Và trong trường hợp này, trách nhiệm bồi thường của cha mẹ sẽ ra sao khi có con gây thiệt hại cho tòa nhà.

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân, trong trường hợp gây thiệt hại, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên phải tự chịu trách nhiệm bồi thường.

Nếu thiệt hại do người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi gây ra thì phải bồi thường bằng tài sản của mình. Nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

Trường hợp người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại, cha mẹ có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại. Nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên có tài sản riêng (VD: Tài sản, tiền là di sản thừa kế...) thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu.

Như vậy, về trách nhiệm bồi thường, nếu con chưa đủ 15 tuổi, cha mẹ có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại do con gây ra còn nếu con từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi, cha mẹ phải bồi thường phần thiệt hại còn thiếu bằng tài sản của mình sau khi sử dụng tài sản của con để bồi thường thiệt hại.

Vòi phun nước PCCC bị vỡ (Ảnh: Trần Thanh).

Về mức bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, Điều 589 Bộ luật Dân sự 2015 quy định mức bồi thường bao gồm các khoản sau: (i) Giá trị tài sản bị mất, hủy hoại hoặc hư hỏng; (ii) Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút; (iii) Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại và (iv) Thiệt hại khác do luật định.

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, thiệt hại đối với trường hợp tài sản bị hư hỏng bao gồm chi phí sửa chữa, khôi phục lại tình trạng tài sản trước khi bị hư hỏng theo giá thị trường tại thời điểm giải quyết bồi thường để xác định thiệt hại. Nếu tài sản bị hư hỏng không thể sửa chữa, khôi phục thì thiệt hại được xác định căn cứ vào giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc tài sản cùng tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tác dụng và mức độ hao mòn của tài sản bị mất, bị hủy hoại tại thời điểm giải quyết bồi thường.

Trong khi đó, "lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút" được xác định là hoa lợi, lợi tức mà người bị thiệt hại đang hoặc sẽ thu được nếu tài sản không bị mất, bị hư hỏng còn "chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại" là những chi phí thực tế, cần thiết tại thời điểm chi trong điều kiện bình thường cho việc áp dụng các biện pháp cần thiết làm cho thiệt hại không phát sinh thêm; sửa chữa, khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản bị xâm phạm.

Chung cư nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Trần Thanh).

"Trên thực tế, thiệt hại về dân sự thường được ưu tiên giải quyết thông qua đàm phán, thương lượng. Trong đó, bên bị thiệt hại định giá tài sản, ước tính giá trị thiệt hại và đưa ra mức bồi thường hợp lý theo quy định để bên còn lại xem xét, đánh giá. Trên cơ sở thỏa thuận, các bên sẽ thống nhất về con số và phương án giải quyết cuối cùng.

Nếu đàm phán đạt kết quả, những vấn đề về việc tính mức bồi thường theo luật sẽ không cần đề cập. Ngược lại, nếu các bên không thể đạt thỏa thuận và cần tới sự giải quyết của các cơ quan bảo vệ pháp luật, việc xác định mức thiệt hại phải được tính chính xác theo các khoản bồi thường tại Bộ luật Dân sự 2015 và Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP.

Khi đó, bên bị thiệt hại có nghĩa vụ chứng minh lỗi của bên gây thiệt hại, chứng minh về tiêu chuẩn cơ sở vật chất của các trang thiết bị và cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ giám định để xác định chính xác mức độ thiệt hại của bản thân.

Về vấn đề liên quan tới chất lượng vòi cứu hỏa và việc thang máy hư hỏng, đơn vị quản lý, vận hành tòa nhà phải chứng minh được hai vấn đề. Thứ nhất, vòi chữa cháy phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật và thứ hai, tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa việc ném dép với việc làm hư hỏng vòi chữa cháy, dẫn tới nước tràn ra và làm hỏng thang máy. Nếu chứng minh được hành vi ném dép là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại, phía tòa nhà có quyền yêu cầu cha mẹ các bé bồi thường thiệt hại", luật sư bình luận.