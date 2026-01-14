Vụ đánh người tàn phế 2 năm trước: Trách nhiệm của trung tâm pháp y ra sao?

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giam Trần Văn hội (27 tuổi), Phan Thanh Tùng (39 tuổi) và Hồ Văn Viên (32 tuổi, cùng ở phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) về tội Cố ý gây thương tích liên quan tới vụ đánh người từ tháng 10/2023.

Theo thông tin công an cung cấp, tối 26/10/2023, ba đối tượng mang bia đi nhậu tại một quán cà phê thì thấy anh Đ. (40 tuổi) ở quán bên cạnh nên rủ nhậu cùng nhưng bị từ chối. Hội sau đó bế anh Đ. ném thẳng xuống đất rồi cùng Tùng và Viên đuổi đánh nạn nhân tới khi người dân can ngăn. Anh Đ. nhập viện điều trị nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm, bị liệt yếu tứ chi, nằm một chỗ.

Khoảnh khắc nạn nhân bị ném xuống đất (Ảnh cắt từ clip).

Thời điểm đó, kết quả giám định tại nhiều cơ sở giám định khác nhau như Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên (cũ), Phân viện Pháp Y quốc gia TPHCM, Trung tâm Pháp Y tâm thần khu vực Tây Nguyên, Viện Pháp Y quốc gia đều cho thấy mức độ tổn hại sức khỏe là 0%. Các cơ quan giám định kết luận chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân liệt tứ chi, suy giảm nhận thức là do bị đánh hay do bệnh lý.

Tuy nhiên, tới khi Công an tỉnh Đắk Lắk trưng cầu giám định bổ sung tại Viện Pháp Y tâm thần Trung ương Biên Hòa, kết luận giám định cho thấy trước và trong thời điểm bị đánh, anh Đ. không mắc bệnh tâm thần. Sau khi bị hành hung, nạn nhân mắc rối loạn vận động do sang chấn tâm lý, tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%.

Vụ việc khiến nhiều người hết sức bất bình, không chỉ về hành động coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác của các đối tượng mà còn bởi kết quả giám định có phần bất nhất của các trung tâm pháp y. Bạn đọc Anh Đài bình luận: "Gần 3 năm trời mới khởi tố, bắt giam đối tượng côn đồ vô cớ hành hung người khác đến bại liệt. Nên điều tra những cán bộ giám định trước đây, chắc chắn vụ việc này bị hại và người nhà bị hại đã vô cùng vất vả vì phải kêu cứu khắp nơi mới được giải quyết".

"Tôi và hàng triệu người dân vô cùng bất bình với trung tâm giám định khi người ta bị chấn thương quá nặng, suy giảm sức khoẻ và liệt mà tổn hại sức khoẻ 0%? Chúng tôi mong rằng cơ quan công an sẽ điều tra triệt để các cơ quan giám định này", độc giả Xuan Anh tiếp lời.

"Thế tất cả các giám định pháp y của các trung tâm khác là đúng hay sai? Rất mong cơ quan công an điều tra về hành vi này, có hay không sự móc ngoặc dẫn đến tổn hại cho người dân", chủ tài khoản Bi Bi bức xúc.

Vậy dưới góc độ pháp lý, những cá nhân liên quan thuộc các cơ sở giám định pháp y có phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không là thắc mắc của nhiều độc giả.

Bị can Hội bị công an bắt giữ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận với sự chênh lệch đáng kể giữa kết quả giám định sau 2 năm, người dân có cơ sở để đặt ra những nghi vấn. Tuy nhiên, với những thông tin hiện có tại thời điểm này, còn quá sớm để đưa ra nhận định về trách nhiệm của các trung tâm pháp y.

Quá trình điều tra tiếp theo, ngoài việc xác định trách nhiệm của các đối tượng trong vụ hành hung, có thể cơ quan công an sẽ đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ sở giám định, trong đó tập trung làm rõ việc trưng cầu giám định đã được thực hiện chính xác, đầy đủ, tuân thủ các nguyên tắc về chuyên môn được pháp luật quy định hay chưa.

Về sự chênh lệch giữa các kết quả giám định cơ quan điều tra sẽ xác định sự chênh lệch xuất phát từ nguyên nhân khách quan (tình trạng sức khỏe của người bệnh chuyển biến, sai số kỹ thuật hoặc các sự kiện khách quan khác) hay từ nguyên nhân chủ quan, xuất phát từ yếu tố lỗi của những người trực tiếp tham gia giám định.

Trong đó, yếu tố lỗi có thể là lỗi vô ý như chủ quan, cẩu thả, không tuân thủ các nguyên tắc chuyên môn hoặc lỗi cố ý như cố tình can thiệp hồ sơ, giám định sai hay nhận các lợi ích về vật chất từ người khác để cố tình thực hiện hoặc không thực hiện các bước giám định theo quy chuẩn dẫn tới sai lệch hồ sơ.

Từ những căn cứ nêu trên, nếu phát hiện có yếu tố lỗi, cơ quan điều tra sẽ tập trung làm rõ để xác định chính xác tính chất, mức độ của hành vi và áp dụng tội danh tương ứng (nếu có) theo quy định của pháp luật.