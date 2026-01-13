Vụ ném mắm tôm vào cô dâu, chú rể: Có dấu hiệu làm nhục người khác?

Liên quan vụ việc cô dâu chú rể bị tạt mắm tôm tại đám cưới ngày 28/12/2025, Công an phường Đồng Văn (tỉnh Ninh Bình) đã triệu tập hai người đàn ông liên quan tới làm việc để xác minh, làm rõ hành vi. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định do mâu thuẫn cá nhân.

Trước đó, ngày 28/12/2025, vợ chồng chị P. (31 tuổi, ở phường Đồng Văn) tổ chức lễ vu quy tại nhà gái thì bất ngờ bị 2 người đi xe máy ném thẳng mắm tôm vào người. Ngay sau khi ném mắm tôm, 2 đối tượng rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Video sự việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội đã gây sự bức xúc trong xã hội.

Khoảnh khắc cô dâu, chú rể bị ném mắm tôm (Ảnh cắt từ clip).

Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) nhìn nhận hành vi tạt mắm tôm, đặc biệt trong ngày trọng đại của người khác và trước sự chứng kiến của nhiều người, không chỉ là hành vi phản cảm, vô văn hóa mà còn có dấu hiệu của việc cố ý làm nhục, hạ thấp danh dự, nhân phẩm người khác nơi đông người. Bởi vậy, cơ quan điều tra có thể xem xét dấu hiệu của hành vi Làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015.

Phân tích dưới góc độ pháp lý, ông Hùng cho biết hành vi làm nhục người khác là hành vi có tính chất cố ý, được thực hiện bởi những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự nhằm xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác, được thể hiện ở các hành vi khách quan như chửi rủa, sỉ nhục nơi đông người hay viết, vẽ, nhổ nước bọt vào mặt, ném phân, cà chua, trứng thối hay các chất thải khác vào người khác...

Ngoài ra, hành vi còn có thể thể hiện ở những hành động khác như lăng mạ, chửi rủa thậm tệ, cạo đầu, cắt tóc, lột quần áo giữa đám đông hay sử dụng hành vi vũ lực, đe dọa dùng vũ lực như bắt trói, tra khảo, vật lộn, đấm đá hoặc dùng phương tiện nguy hiểm khống chế, đe dọa hoặc buộc người bị hại làm theo ý muốn của mình nhưng tất cả hành vi, thủ đoạn đó chỉ nhằm mục đích làm nhục chứ không nhằm mục đích khác.

Trong trường hợp hành vi đáp ứng đầy đủ các yếu tố cấu thành nêu trên, người vi phạm có thể bị xử lý về tội Làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt cơ bản là phạt cảnh cáo, phạt tiền 10-30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Nếu hành vi thuộc các tình tiết như phạm tội 2 người trở lên, đối với 2 người trở lên, lợi dụng chức vụ, quyền hạn hay gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên, khung hình phạt cao nhất có thể áp dụng lên tới 5 năm tù.

Trong vụ việc này, có thể thấy đối tượng đã thực hiện hành vi ném chất bẩn vào cô dâu, chú rể trong ngày cưới, trước sự chứng kiến của nhiều người. Bởi vậy, có căn cứ để xem xét dấu hiệu của hành vi Làm nhục người khác. Ngoài ra, theo Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, do đây là tội danh chỉ khởi tố theo yêu cầu của bị hại nên việc xử lý hình sự chỉ được áp dụng nếu phía cô dâu, chú rể có đơn yêu cầu.

Bên cạnh đó, do hành vi được thực hiện tại nơi công cộng, cơ quan công an sẽ đồng thời làm rõ việc có hay không dấu hiệu của hành vi Gây rối trật tự công cộng.