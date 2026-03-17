Vụ chồng sát hại vợ ở Hưng Yên: Nghi phạm chết có phải là "hết"?

Như Dân trí thông tin, chiều 15/3, Ngô Duy Thăng (40 tuổi, ở xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) dùng súng và dao sát hại vợ là chị L. (31 tuổi) trên địa bàn thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải. Sau đó, Thăng lái ô tô tới nhà anh N. (39 tuổi, người cùng xã), sát hại người này rồi rời hiện trường.

Tối cùng ngày, Thăng được phát hiện tử vong trong ô tô tại khu vực xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Vụ việc đau lòng trên đang nhận được sự quan tâm lớn trong xã hội. Nhiều người đặt câu hỏi với việc nghi phạm đã tử vong, vụ việc có thể tiếp tục diễn biến ra sao?

Luật sư Dương Đức Thắng (Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận từ những thông tin hiện có, đây là vụ việc có dấu hiệu Giết người. Cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra theo quy định.

Quá trình điều tra vụ việc, lực lượng chức năng sẽ thu thập, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xác định trách nhiệm của Thăng. Nếu đủ căn cứ để kết luận Thăng là nghi phạm gây án nhưng đã tử vong, căn cứ quy định tại các Điều 157 và 230 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, công an có thể ra quyết định đình chỉ điều tra đối với phần trách nhiệm liên quan tới nghi phạm Thăng trong vụ án.

Tuy nhiên, luật sư lưu ý rằng việc nghi phạm chết không đồng nghĩa với việc vụ án đã "hết".

"Ngoài trách nhiệm của Thăng, công an sẽ củng cố hồ sơ, tài liệu và làm việc với những người liên quan để làm rõ có hay không dấu hiệu đồng phạm tội Giết người hoặc Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm liên quan tới vụ việc.

Ngoài ra, do vụ việc còn có dấu hiệu của việc mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, cơ quan điều tra sẽ đồng thời xác minh, làm rõ tính chất và nguồn gốc của tang vật là khẩu súng được Thăng sử dụng để gây án.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng chức năng sẽ xác định khẩu súng thuộc nhóm vũ khí quân dụng hay súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vì sao nghi phạm sở hữu loại vũ khí này. Từ đó, công an sẽ làm rõ có hay không dấu hiệu của các hành vi liên quan tới chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí theo quy định tại các Điều từ 304 tới 308 của Bộ luật Hình sự 2015", luật sư phân tích.