Từ vụ án Gà lôi trắng: Khi pháp luật là để giáo dục công dân sống tốt hơn

Kết thúc phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm ngày 17/10 liên quan tới việc nuôi nhốt trái phép 10 cá thể gà lôi trắng, HĐXX TAND tỉnh Hưng Yên tuyên miễn trách nhiệm hình sự, hủy bỏ quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú, trả tự do tại tòa cho bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, quê Nghệ An).

Trước đó, tại cấp sơ thẩm, anh Thành bị TAND Khu vực 5 - Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Theo HĐXX phúc thẩm, tại thời điểm phạm tội, gà lôi trắng được xếp trong nhóm IB nên việc khởi tố, truy tố, xét xử anh Thành là đúng quy định. Tuy nhiên, từ ngày 1/7, Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT có hiệu lực đã điều chỉnh, quy định gà lôi trắng không còn thuộc nhóm IIB, dẫn tới hành vi của anh Thành hiện nay không còn bị coi là tội phạm.

Việc cấp sơ thẩm không áp dụng Thông tư 27 là có nguyên nhân khách quan do đến ngày 16/7 văn bản mới được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, chưa được phổ biến tới các cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, HĐXX quyết định sửa bản án sơ thẩm, miễn toàn bộ trách nhiệm hình sự và hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Anh Thành tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Nguyễn Dương).

Phán quyết của HĐXX cấp phúc thẩm nhận được sự hoan nghênh của đông đảo người dân. Bình luận dưới các bài viết của Dân trí, nhiều độc giả bày tỏ sự ủng hộ nhiệt liệt và cho rằng đây là một bản án thấu tình, đạt lý, thể hiện sự công bằng của pháp luật.

"Rất nhân văn. Pháp luật là để con người sống tốt hơn, cứng nhắc quá không phải là điều tốt", độc giả Lam Huong bình luận.

"Một bản án nhân văn, thấu tình đạt lý", bạn đọc có nickname Mr. Tuan viết.

"Thượng tôn pháp luật, bảo vệ tối đa quyền lợi công dân. Được lòng dân, pháp luật đặt vào chỗ nào cũng đúng", anh Phạm Văn Sáng bày tỏ sự phấn khởi.

Thể hiện cảm xúc theo cách hóm hỉnh, anh Trần Văn Toán viết: "Nên phạt anh này bằng cách bắt nhân giống thêm 1000 con gà lôi rồi thả vào vườn quốc gia rồi mới tha, chứ không phạt anh này thì lãng phí một nhân tài quá".

"Rất nhân văn, vì cháu nó cũng không nghĩ đến hậu quả buôn bán gia cầm bị cấm mà chỉ muốn nhân giống để bán kiếm lời. Từ vụ này, theo tôi nên khuyến khích, hướng dẫn người dân nếu có khả năng thì nên đẩy mạnh nhân giống các loài gia cầm quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng", anh Pham Manh Dang bình luận.

Có chung quan điểm, chủ tài khoản KCS viết: "Đối với một số động vật quý hiếm, có thể tuyệt chủng trong tự nhiên, việc nhân giống bảo tồn rất khó khăn, kể cả trong các trung tâm bảo tồn lớn. Việc anh này nhân giống được là giỏi, nhưng phải xin phép các cơ quan chức năng. Về phía chính quyền, khi biết dân nuôi thì nên hướng dẫn làm thủ tục xin phép. Được thế thì mọi việc đều tốt đẹp".

"Dù chỉ là mấy con gà nhưng luật vẫn là luật, từ đầu Thành biết mình làm sai nhưng vẫn thực hiện, đó mới là mấu chốt. Việc cơ quan tiến hành tố tụng xử lý Thành là không sai, có điều anh này may mắn vì sự ra đời của Thông tư 27. Việc nhân giống vẫn phải được kiểm soát chặt chẽ bởi chắc gì tự nhân giống đã là loại thuần chủng, để lọt ra tự nhiên là gây hại cho bộ gen gốc thì sao? Theo tôi vẫn nên phạt hành chính, coi như đó là bài học để người dân không chủ quan trước pháp luật", bạn đọc Hưng đánh giá sự việc dưới một góc độ khác.