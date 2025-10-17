Xe cấp cứu đi 24km hết 400.000 đồng tiền xăng, tốn nhiên liệu hơn máy bay?

Như Dân trí thông tin, rạng sáng 4/10, anh Trần Văn Ứng (ở xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình) nhờ phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên liên hệ xe cứu thương để chở mẹ về quê nhà, chuẩn bị hậu sự do bệnh tình trở nặng và được hướng dẫn gọi tới số 115. Quãng đường từ bệnh viện về nhà anh hết 12km, lái xe thu số tiền 2,4 triệu đồng.

Thấy mức giá cao, gia đình thắc mắc thì được hướng dẫn kết nối với một số điện thoại khác. Trong hoàn cảnh bối rối, người đàn ông nhanh chóng trả tiền và yêu cầu viết phiếu thu.

Ngày 15/10, sau khi lo xong hậu sự cho mẹ, anh Ứng mới chia sẻ câu chuyện để làm rõ mức phí như trên có hợp lý không. "Tôi biết rõ có nhiều chuyến xe cứu thương từ Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội về đến khu nhà tôi chưa đến 2 triệu đồng (quãng đường khoảng 70km). Đằng này, quãng đường xe cứu thương chở mẹ tôi quá ngắn, đi chỉ hết 15 phút mà mức phí lại cao hơn tôi nghĩ. Các gia đình khi có người thân đi viện đã rất khó khăn rồi, nếu phải gánh thêm những chi phí không hợp lý sẽ rất vất vả”, anh Ứng phản ánh.

Phiếu thu tiền dịch vụ xe cứu thương để chở mẹ anh Trần Văn Ứng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi sự việc được phản ánh tới Dân trí, nhiều độc giả bày tỏ sự bất bình trước mức giá "cắt cổ" mà trung tâm y tế đưa ra. Anh Nguyễn Tiến Hồng bình luận châm biếm: "Cứ đưa biểu giá cấp cứu cho người bệnh, bảo đảm họ khỏi ốm 100%. Nên lan tỏa mức phí này để ai có ý định "ốm" thì suy nghĩ cho kỹ".

"Giá cấp cứu như này, người có kinh tế thì không sao, chứ người nghèo thì chắc không dám "chết" mất vì lấy đâu ra tiền để gia đình gánh đủ khoản phí trên trời như thế này", bạn đọc có nickname Jacky Tran ngán ngẩm bình luận.

"Sao không tính luôn hao mòn lốp xe, bạc màu sơn, tổn hao điện khi còi hú... tính hết vào cho đủ, trừ cho họ hết tiền mai táng luôn đi. Đây gọi là xe cứu "ghét" chứ đâu phải cứu thương", anh Hiep Pham bức xúc.

Làm một bài toán kinh tế đơn giản, bạn đọc Bùi Thành Đạt đặt ra hàng loạt câu hỏi: "Xe cứu thương chạy 2 chiều hết 24km, cả đi cả về hết 20 lít xăng? Bác sĩ tính tiền độc hại 15 phút hết 200.000 đồng, vậy nghĩa là một ngày làm cấp cứu đủ 8 tiếng được 6,4 triệu đồng? Một tháng làm 22 công, tức riêng tiền độc hại đã là 140,8 triệu đồng chưa tính lương?".

Bảng kê chi phí anh Ứng được trung tâm 115 Hưng Yên gửi lại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ câu chuyện trên, nhiều người cho rằng cần có sự vào cuộc, quản lý chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng, giải quyết triệt để dấu hiệu của tình trạng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, tang gia bối rối của người bệnh để chặt chém những mức giá "trên trời".

Chị Đỗ Thị Kiểm cho rằng mức biểu phí mà 115 Hưng Yên đưa ra để giải thích cho con số 2,4 triệu đồng là không hợp lý. "Xe đi có 24km mà hết tận 400.000 đồng tiền xăng, khéo tốn nhiên liệu hơn cả... máy bay. Gia đình có người nhà đi viện đã khổ lắm rồi, xe cứu thương cũng phải có một quy định mức giá chung cho bệnh nhân, chứ họ cứ đưa ra lời giải thích thế chắc trẻ con cũng không đồng ý. Hãy là những bác sĩ có lương tâm chút đi ạ.

Đây có thể chỉ là một trường hợp lên tiếng, còn trước đó chắc đã có nhiều người nhà phải ngậm ngùi rút những đồng tiền cuối cùng ra trả cho xong. Rất mong cơ quan chức năng vào cuộc, đừng để việc này bị lãng quên", bạn đọc này bình luận.

"Khi người thân đau ốm hay tang gia bối rối mấy ai mặc cả tiền nong, nhưng nỗi đau khổ của người này lại là cơ hội kiếm tiền của người khác. Cần có các quy tắc chuẩn mực về đạo đức của những dịch vụ như y tế, tang lễ, cấp cứu... và phải có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền. Không thể để những kẻ vô lương tâm tự do bắt chẹt người dân", anh Trần Vinh Huân tiếp lời.

Còn với độc giả Le Duc Hung, anh nhìn nhận sự việc ở góc độ trung lập và cảm thông hơn. Bạn đọc này bình luận: "Tôi nghĩ người trong cuộc mới hiểu được. Xe cấp cứu là đặc thù, lại chở người sắp chết, các bác muốn giá rẻ xem ai họ chở cho không? Họ không tính nhiều về km mà là công chạy theo ca, mức giá không thể tính như taxi chở khách được".