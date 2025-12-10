Trộm túi xách hoa hậu Mexico khi đang thi hành án treo: Tội chồng tội!

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú TPHCM) về tội Trộm cắp tài sản. Thái là nghi phạm liên quan tới vụ trộm cắp túi xách của hoa hậu Mexico tối 5/12.

Theo công an, tối 5/12, Thái đến Quảng trường Lâm Viên theo dõi khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025. Đối tượng sau đó di chuyển vào hậu trường, nơi các hoa hậu, diễn viên chuẩn bị trang phục biểu diễn rồi lấy trộm túi xách của hoa hậu Mexico là chị Leon Yuriar Angela Michelle.

Rạng sáng 6/12, chị Michelle phát hiện sự việc và tới trình báo công an. Trong túi xách khi đó có nhiều tài sản giá trị gồm thẻ tín dụng, máy ảnh, khoảng 40 triệu đồng tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác.

Nguyễn Lâm Thái (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Trước khi bị bắt, Thái từng bị TAND khu vực 19 - TPHCM (tỉnh Bình Dương cũ) xử phạt 14 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản. Trong thời gian chấp hành án, người này tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Nhiều độc giả cùng chung thắc mắc, với lý lịch bất hảo cùng hành vi như trên, đối tượng có thể bị xử lý ra sao?

Luật sư Dương Đức Thắng (Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận hành vi của Thái thể hiện sự bất chấp, coi thường pháp luật. Dù đang trong thời gian thi hành án tù treo, đối tượng vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục phạm tội, không thể hiện sự ăn năn, hối cải. Bởi vậy, cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trường hợp này, cơ quan điều tra sẽ tiến hành định giá tài sản bị trộm cắp là túi xách cùng toàn bộ tài sản trong túi để xác định tổng giá trị tài sản trộm cắp, từ đó làm căn cứ xác định tình tiết định khung với nghi phạm.

Theo đó, trường hợp giá trị tài sản từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng, khung hình phạt có thể áp dụng là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp giá trị từ 50 triệu tới dưới 200 triệu đồng, mức phạt có thể áp dụng là phạt tù 2-7 năm.

Công an trả lại túi xách cho hoa hậu Mexico (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Về việc đối tượng phạm tội khi đang trong thời gian chấp hành mức án 14 tháng tù treo, luật sư đánh giá đây là trường hợp phạm tội do cố ý sau khi đã bị kết án, chưa được xóa án tích. Bởi vậy, Thái có thể bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tái phạm, tái phạm nguy hiểm theo khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015.

Về mức phạt, căn cứ khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015, trường hợp người đang thi hành án treo thực hiện hành vi phạm tội mới, Tòa án sẽ buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này. Như vậy, trường hợp bị xét xử về tội danh đã bị khởi tố mới đây, Thái sẽ phải chấp hành mức án 14 tháng tù giam, kết hợp với mức án tại bản án mới nhất.