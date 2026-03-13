Vấn đề pháp lý từ vụ tài xế Range Rover chọc lốp xe SH

Như Dân trí thông tin, tối 12/3, một ô tô nhãn hiệu Range Rover di chuyển tới khu vực ngõ 37 Nguyễn Thị Định (phường Yên Hòa, Hà Nội) thì có một chiếc xe máy Honda SH đỗ bên phải. Thấy xe bị khóa cổ, một nam thanh niên đã báo với tài xế rồi kéo đuôi xe máy lùi lại để ô tô có thể đi tiếp.

Tài xế sau đó vẫn xuống xe, cầm vật sắc nhọn chọc liên tiếp 2 phát vào bánh xe máy rồi lên xe đi tiếp. Công an phường Yên Hòa đã triệu tập người này tới trụ sở để xác minh, làm rõ vụ việc.

Sau khi sự việc được cơ quan công an tiếp nhận giải quyết, nhiều độc giả đặt câu hỏi về việc tài xế ô tô có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý ra sao?

Tài xế ô tô dùng vật nhọn chọc lốp xe (Ảnh cắt từ clip).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa) nhìn nhận trên thực tế, việc các phương tiện dừng đỗ không gọn gàng có thể tạo ra tâm lý bất bình, ức chế cho những người tham gia giao thông khác. Tuy nhiên, dù với bất cứ lý do nào, việc gây thiệt hại tài sản của người khác vẫn là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và sẽ bị áp dụng các chế tài xử lý khác nhau, tùy thuộc tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi.

Đối với trường hợp này, vấn đề mấu chốt là giá trị tài sản bị thiệt hại. Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định để xác định mức độ thiệt hại về tài sản mà hành vi chọc lốp xe gây ra, từ đó củng cố chứng cứ để xem xét giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

"Căn cứ Điều 589 Bộ luật Dân sự và hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán của TAND Tối cao, trong trường hợp tài sản bị hư hỏng thì thiệt hại sẽ được xác định dựa trên chi phí để sửa chữa, khôi phục lại tình trạng tài sản trước khi bị hư hỏng theo giá thị trường.

Nếu tài sản bị hư hỏng không thể sửa chữa, dẫn tới phải thay thế thì giá trị tài sản thiệt hại sẽ được xác định theo giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc tài sản cùng tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tác dụng và mức độ hao mòn của tài sản bị hủy hoại tại thời điểm giải quyết.

Như vậy, mức độ thiệt hại sẽ căn cứ chi phí sửa chữa, khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi bị tác động của xe máy. Trường hợp không thể khôi phục, mức độ thiệt hại có thể được xác định theo giá trị trường của phần tài sản hư hỏng hoặc tài sản cùng tính năng và tình trạng sử dụng", luật sư phân tích.

Từ kết quả xác minh, nếu công an xác định mức độ thiệt hại về tài sản từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu nhưng thuộc một số tình tiết theo luật định, người thực hiện hành vi có thể bị xem xét trách nhiệm về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015.

Trường hợp giá trị tài sản dưới 2 triệu và không thuộc các trường hợp đặc biệt theo luật định, trách nhiệm hình sự có thể được miễn trừ. Khi đó, người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.