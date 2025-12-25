Tình tiết mới vụ chiếm đất công làm quán cà phê ở Gia Lai

Ngày 25/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, đã có ý kiến chỉ đạo, chuyển đơn đến Chủ tịch UBND phường Bình Định kiểm tra, xử lý liên quan đến đơn tố ông Trần Văn Trúc (trú tại tổ dân phố Phụ Ngọc) lấn chiếm hành lang đê, kè sông Kôn xây dựng trái phép.

Ông Thanh đề nghị Chủ tịch phường Bình Định kiểm tra, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 12.

Ông Lê Trọng Đạt, người dân tổ dân phố Phụ Ngọc bức xúc phản ánh với phóng viên Dân trí (Ảnh: Doãn Công).

Trong diễn biến mới, ông Lê Trọng Đạt (trú tại tổ dân phố Phụ Ngọc, phường Bình Định), người đại diện đứng đơn, còn đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ người đã nhận số tiền hơn 300 triệu đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với cửa hàng mua bán tại cầu Phụ Ngọc, địa điểm trước đây do gia đình ông Trần Văn Trúc thuê.

Ông Đạt cho rằng, cửa hàng cầu Phụ Ngọc được xây dựng từ sự đóng góp của nhân dân, vì vậy nếu có bồi thường, người dân tổ dân phố này phải là đối tượng được hưởng.

Theo xác nhận của UBND xã Nhơn Phúc cũ (nay là phường Bình Định), dựa trên báo cáo của xã này về việc xác minh nguồn gốc thửa đất ông Trần Văn Trúc đang sử dụng tại thửa số 878, tờ bản đồ số 3, thôn Phụ Ngọc, xã Nhơn Phúc.

Căn cứ hồ sơ địa chính thể hiện thửa đất số 878, tờ bản đồ số 3, diện tích 60m2, loại đất xây dựng cửa hàng hợp tác xã trước đây, do UBND xã Nhơn Phúc quản lý.

Năm 1994, UBND xã Nhơn Phúc cho bà Từ Thị Kim Loan thuê thửa đất này; sau đó bà Loan giao lại cho con là ông Trần Văn Trúc sử dụng. Đến năm 2013, ông Trúc tháo dỡ công trình cũ và xây dựng lại.

Người dân tổ dân phố Phụ Ngọc, phường Bình Định (Gia Lai) phản ánh gia đình ông Trúc lấn chiếm đất công làm quán cà phê, giải khát nhưng chậm bị xử lý (Ảnh: Doãn Công).

Trên cơ sở xác nhận của UBND xã Nhơn Phúc, hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đã tính toán việc bồi thường, hỗ trợ và trình UBND thị xã An Nhơn (cũ) phê duyệt tại quyết định số 7126/QĐ-UBND, ngày 18/8/2022.

Theo quyết định này, ông Trần Văn Trúc được bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 313 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ về nhà hơn 190 triệu đồng; hỗ trợ các kết cấu hoàn thiện nhà hơn 5,2 triệu đồng; công trình, vật kiến trúc hơn 103 triệu đồng; cây cối, hoa màu gần 15 triệu đồng (không bồi thường về đất do đất thuộc diện UBND xã Nhơn Phúc quản lý).

Ngày 22/8/2022, ông Trần Văn Trúc đã nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với tài sản trên thửa đất số 878, tờ bản đồ số 3 với số tiền hơn 313 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Bình Định, khẳng định địa phương sẽ kiên quyết xử lý, không bao che vi phạm.

Về nội dung số tiền bồi thường cho ông Trúc, Chủ tịch phường Bình Định cho biết do người dân không phản ánh và vụ việc từ thời UBND Nhơn Phúc cũ nên địa phương chưa nắm rõ.

“Về nội dung này chúng tôi sẽ kiểm tra, rà soát lại hồ sơ để xác minh cụ thể”, ông Cường nói.

Như Dân trí đã thông tin, người dân tổ dân phố Phụ Ngọc (phường Bình Định), phản ánh gia đình ông Trần Văn Trúc (trú cùng địa phương) đã chiếm dụng diện tích đất công do UBND xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn cũ, nay là UBND phường Bình Định), tỉnh Gia Lai quản lý để xây dựng công trình, làm nơi kinh doanh cà phê, nước giải khát.

Ông Trúc còn xây dựng nhà vệ sinh trên hành lang bảo vệ kè sông Kôn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình và vệ sinh môi trường. Đáng nói, vi phạm này đã diễn ra trong thời gian dài. Dù người dân nhiều lần gửi đơn kiến nghị, vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận.