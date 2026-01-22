Được bồi thường đất giá 300 triệu đồng, phải mua tái định cư 1,1 tỷ đồng

Sau thu hồi đất, người dân 2 lần khởi kiện chính quyền

Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm bản án hành chính phúc thẩm của Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Đà Nẵng về vụ án Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, giữa nguyên đơn là người dân và bị đơn là UBND thành phố Buôn Ma Thuột (cũ).

Theo nội dung vụ án, ngày 30/8/2016, UBND thành phố Buôn Ma Thuột ban hành quyết định thu hồi và phương án bồi thường 292,3m2 đất ở do bà Trần Thị Thanh Thủy (SN 1978) đứng tên - đất do bố mẹ bà Thủy để lại - để xây dựng dự án đại lộ Đông - Tây (nay là đường Võ Nguyên Giáp).

Dự án đại lộ Đông - Tây được xây dựng năm 2015 và hoàn thành năm 2023 (Ảnh: Thúy Diễm).

Tại thời điểm thu hồi đất, trên diện tích này có 2 nhà ở riêng biệt của bà Thủy và bà Trần Thị Thu (SN 1980, em gái bà Thủy).

Do chỉ được UBND thành phố Buôn Ma Thuột giao 1 lô đất tái định cư, chị em bà Thủy đã khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi. Sau phiên tòa, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã có quyết định ngày 25/8/2023 giao cho bà Thu 1 lô đất tái định cư, với diện tích 110m2, áp dụng giá tiền sử dụng đất năm 2023 với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng.

Không đồng ý với mức giá đất tái định cư này, chị em bà Thủy đã khởi kiện yêu cầu UBND thành phố Buôn Ma Thuột ban hành lại quyết định giao đất theo giá thu tiền sử dụng đất năm 2016.

TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện buộc UBND thành phố Buôn Ma Thuột phải ban hành lại quyết định giao đất theo giá thu tiền sử dụng đất năm 2016, không áp dụng giá đất năm 2023.

Sau đó, UBND thành phố Buôn Ma Thuột kháng cáo. Ngày 17/9/2024, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã bác yêu cầu khởi kiện của bà Thủy và bà Thu.

"Bản án của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng ảnh hưởng nghiêm trọng quyền lợi đương sự"

Theo quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của VKSND Tối cao, UBND thành phố Buôn Ma Thuột không cấp đất tái định cư cho bà Nguyễn Thị Thu vào thời điểm năm 2016, lỗi hoàn toàn thuộc về UBND thành phố Buôn Ma Thuột và đơn vị này đã sửa sai bằng việc cấp bổ sung cho bà Thu 1 lô đất tái định cư là phù hợp.

Quá trình thu hồi đất để thực hiện dự án đại lộ Đông - Tây, UBND thành phố Buôn Ma Thuột được nhận định là đã áp dụng sai giá đất tái định cư cho người dân (Ảnh: Thúy Diễm).

VKSND Tối cao nhận định, bà Thu bị thu hồi 111,3m2 đất ở, áp giá bồi thường năm 2016 với số tiền hơn 304 triệu đồng (giá đất 2-2,8 triệu đồng/m2). Tuy nhiên, UBND thành phố Buôn Ma Thuột giao đất tái định cư đã buộc bà Thu nộp tiền theo giá đất 11 triệu đồng/m2, tương đương 1,1 tỷ đồng.

Việc này được cho rằng đã trái với Luật Đất đai năm 2013 và trái với Quyết định số 39 năm 2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

Theo VKSND Tối cao, khi đền bù về đất, UBND thành phố Buôn Ma Thuột áp giá đền bù tại thời điểm thu hồi năm 2016 nên việc áp giá tiền sử dụng đất tái định cư phải được tính cùng thời điểm năm này. Việc UBND thành phố Buôn Ma Thuột giao đất tái định cư và áp giá thu tiền sử dụng đất của năm 2023 là không đúng.

Đồng thời, bản án hành chính phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng áp dụng không đúng quy định của pháp luật nên đã tuyên chấp nhận kháng cáo của UBND thành phố Buôn Ma Thuột, bác yêu cầu khởi kiện của bà Thủy, bà Thu là trái quy định của pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của đương sự.

Từ đó, VKSND Tối cao kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án hành chính phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm TAND tỉnh Đắk Lắk.