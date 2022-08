Những vụ cháy lớn do hàn xì khiến nhiều người thương vong

Số vụ cháy do hàn xì đang ngày càng gia tăng cả về số vụ và mức độ nghiêm trọng. Thực tế cho thấy, rất nhiều thợ hàn trong quá trình làm việc không có các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), thậm chí không nắm được những đặc tính nguy hiểm của hàn, cắt kim loại; khi xảy ra cháy, thợ hàn thường không giữ được bình tĩnh, lúng túng, hoảng hốt, không biết cách xử lý để dập tắt đám cháy ngay khi mới phát sinh.

Cháy trung tâm thương mại ITC TPHCM khiến 60 người chết

Trưa 29/10/2002, một ngọn lửa lớn bùng phát từ vũ trường Blue thuộc Trung tâm thương mại Quốc tế TPHCM (ITC), sau đó lan rộng và bốc lên dữ dội khiến hàng trăm người mắc kẹt.

TPHCM đã huy động toàn bộ lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an, quân đội cùng sân bay Tân Sơn Nhất gồm 30 xe cứu hỏa tham gia dập lửa. Lực lượng công an gồm hơn 1.000 người cũng được huy động để cùng tham gia cứu nạn.

Vụ cháy lớn đã khiến 60 người chết và 70 người bị thương, thiệt hại hơn 32 tỷ đồng chỉ trong vài chục phút. Nguyên nhân của đám cháy được xác định, quá trình hàn giàn đèn trên trần vũ trường Blue ở tầng ba, đã làm vảy xỉ nhiệt độ cao bắn vào lớp xốp cách âm gây cháy.

6 người chết trong vụ cháy bar ở Zone 9

Ngày 19/11/2013, ngọn lửa bùng phát tại một bar ở khu 9A Trần Thánh Tông (Hà Nội) làm 6 người chết, nhiều người đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh.

Quán bar Zone 9 sau vụ cháy khiến 6 người chết.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do bất cẩn trong quá trình hàn xì, khiến lửa hàn bắn vào đống vật liệu thi công có nhiều tấm xốp. Dù lửa chỉ bùng lên dữ dội khoảng 30 phút và được khống chế ngay sau đó, nhưng lượng tấm mút, xốp lớn nên khói đen đặc quánh và rất độc.

Hai trong số 10 công nhân chết tại chỗ, 8 người khác được đưa vào viện cấp cứu và 4 người qua đời sau đó. Ngoài các công nhân chết và bất tỉnh, một số cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng bị ngất do hít phải khí độc.

13 người chết trong vụ cháy quán karaoke phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy)

Đám cháy được phát hiện lúc gần 14h ngày 1/11/2016, khởi phát từ quán karaoke nhanh chóng lan ra các nhà lân cận trên phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vụ cháy quán karaoke 68 đường Trần Thái Tông làm 13 người chết.

Sau 7 tiếng chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 13 nạn nhân là khách đến hát đã tử vong. Mặt tiền 4 căn nhà cao khoảng 8 tầng bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhiều xe máy và ôtô hư hỏng.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do trong lúc thợ hàn dùng máy hàn thổi lửa vào bản lề cửa ra vào tầng 2 để cắt bản lề thì lửa vảy hàn bắn vào các phần ốp cách âm, gây cháy. Khi phát hiện có khói, thợ hàn dập lửa rồi hô hoán, cùng một số người đi lấy nước dập nhưng không được nên bỏ chạy ra ngoài.

Cháy xưởng sản xuất bánh kẹo tại Hoài Đức khiến 8 người tử vong

Ngày 29/7/2017, sau tiếng nổ lớn từ xưởng sản xuất bánh kẹo nằm ven quốc lộ 32, xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội), khói lửa bốc lên nghi ngút, cao vài chục mét.

Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này được xác định là do xưởng đang sửa chữa, thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp. Vụ cháy đã khiến toàn bộ nhà xưởng bị thiêu rụi, 8 người chết và 2 người bị thương.

Các nạn nhân đã bị mắc kẹt bên trong do xưởng sản xuất bánh kẹo này không có lối thoát hiểm. Lối ra vào duy nhất là cửa chính đã bị gác xép sập chặn cửa.

Cháy nhà hàng khiến 7 người tử vong

Ngày 21/12/2018, một nhà hàng trên đường Nguyễn Trãi, P.Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai bốc cháy dữ dội, rất nhiều người mắc kẹt bên trong nhà hàng.

Vụ cháy đã khiến 7 người tử vong do ngừng tim, ngừng thở vì bỏng và ngạt khí. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là trong quá trình sửa chữa, thợ hàn xì gây bắt lửa vào các vật liệu dễ cháy, các nạn nhân bên trong không chạy thoát được ra ngoài đã bị bỏng và ngạt khí.

Cháy lớn tại Khu công nghiệp Quế Võ, thiệt hại hơn 12 tỷ đồng

Ngày 11/3/2016, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng chứa nguyên liệu gỗ với diện tích cháy khoảng 3.800m2 nhà xưởng của Công ty TNHH Nam Á, Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh).

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do lửa bắt nguồn từ máy hàn đang sửa máy sấy trong nhà xưởng.

Do nguyên liệu là gỗ dễ cháy và nhanh chóng bùng phát dữ dội trên diện tích khoảng 3.800 m2, thiệt hại do đám cháy gây ra khoảng hơn 12 tỷ đồng. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người.

Cháy quán bar do hàn xì

Tại Nghệ An, Tối 28/10/2019, một vụ cháy lớn xảy ra tại quán Bar Victor The Pub, số 4, ngõ 15 đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Vinh (Nghệ An).

Được biết, khu vực xảy ra đám cháy tại quán bar Victor The Pub có diện tích khoảng hơn 100m2. Thời điểm bị cháy, quán bar này đang trong quá trình cải tạo nên đã tạm dừng hoạt động. Nguyên nhân dẫn đến đám cháy được xác định là do hàn xì trong quá trình xây dựng, sửa chữa bên trong quán, rất may sự việc không có thiệt hại nào về người.