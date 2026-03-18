Tai nạn thảm khốc, đừng chỉ đổ lỗi cho cao tốc!

Vụ tai nạn làm 3 người thương vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Khánh Hòa) ngày 14/3 gây ra sự tranh cãi lớn trong xã hội về câu chuyện cao tốc không có làn dừng khẩn cấp. Nhiều người cho rằng đây là một phần nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn liên tiếp trên tuyến cao tốc này, trong khi một số khác cho rằng lỗi trước hết phải thuộc về tài xế thay vì đổ lỗi cho hạ tầng.

Độc giả Nguyen Anh Nghi đặt câu hỏi: "Nếu cao tốc đủ điều kiện vận hành, đảm bảo an toàn, chất lượng thì có xảy ra tai nạn thương tâm không? Sao cao tốc này thường xuyên xảy ra tai nạn trong khi các tuyến đường đạt chuẩn khác, điển hình là Hà Nội - Hải Phòng hiếm hoi lắm mới có những tai nạn như trên?".

Khoảnh khắc xe tải tông trúng xe con dừng trên đường (Ảnh cắt từ clip).

"Cao tốc không có làn dừng khẩn cấp, khi có sự cố thì tai nạn là đúng rồi. Dù có đặt cảnh báo thì nguy cơ tai nạn vẫn rất cao", anh Nguyen Diep bình luận.

Có chung quan điểm, bạn đọc Quang Anh thẳng thắn chỉ ra điểm bất cập của nhiều cao tốc hiện nay, trong đó nổi cộm là xung đột giữa cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo và giới hạn tốc độ lưu thông. Người này viết: "Nhiều dự án đường cao tốc không có làn dừng khẩn cấp và cũng không thể giới hạn tốc độ 60km/h suốt tuyến, thế là hầu như ngày nào cũng có tai nạn thương tâm".

"Cao tốc bắt buộc phải có làn dừng khẩn cấp. Nếu đặt vật cảnh báo mà gặp tài xế buồn ngủ, sử dụng điện thoại... thì cũng như không, đã có vài trường hợp xảy ra như vậy rồi", anh Nguyễn Minh Sơn tiếp lời.

Cao tốc không làn dừng khẩn cấp rõ ràng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông. Tuy nhiên, thông tin từ những vụ tai nạn giao thông trên cao tốc đều chỉ ra rằng cơ sở hạ tầng chỉ là một phần nguyên nhân, còn vấn đề chính vẫn xuất phát từ yếu tố con người.

Phân tích dữ liệu hình ảnh vụ tai nạn hôm 14/3 vừa qua, độc giả Cao Son Nguyen nhìn nhận nguyên nhân vụ việc có yếu tố lỗi của con người khi lưu thông với vận tốc cao, ở khoảng cách khoảng 150-200m nhưng không có dấu hiệu phanh, giảm tốc độ hay đánh lái. Nếu tài xế chú ý quan sát, va chạm có thể vẫn xảy ra nhưng thiệt hại có thể đã được giảm thiểu.

Yếu tố lỗi của xe con cũng được nhiều người đề cập. Độc giả Hưng Nguyễn chỉ ra trong vụ việc này, xe con hầu như không có bất cứ tín hiệu nào về việc dừng đỗ, dẫn tới xe tải cũng gặp khó khăn khi phát hiện tình huống.

"Nếu đi tốc độ từ 60km/h trở lên, muốn xử lý kịp tình huống xe phía trước phải dựa vào đèn. Nếu không có đèn phanh hoặc đèn gặp tình huống khẩn cấp thì phải có nhiều cảnh báo từ xa như cành cây, phản quang... Xe con trắng gần như không có gì, rất khó để xe sau tránh khi đi trên cao tốc", anh Hưng phân tích.

Xe con bẹp dúm sau vụ tai nạn (Ảnh cắt từ clip).

"Cao tốc không có xe máy, mức độ đề phòng những tình huống bất ngờ từ đường nhánh ra không có nên đa phần tài xế sẽ chạy gần hoặc hết tốc độ cho phép. Vì chạy tốc độ cao và xe hàng nặng nên trường hợp xe con dừng giữa đường rất khó xử lý. Các bạn đừng ca ngợi những pha bẻ lái "thần sầu" như trong phim, bởi bẻ lái như vậy hậu quả có thể còn khủng khiếp hơn", bạn đọc Bao Nguyen phân tích.

Từ câu chuyện này, anh Hoang Huy rút ra bài học sống còn khi xe gặp sự cố trên cao tốc. Người này viết: "Gặp tình huống xe bắt buộc phải dừng trên cao tốc vì bất kỳ lý do gì thì ngoài đặt cảnh báo, việc sống còn là phải rời xa phương tiện càng nhanh càng tốt".