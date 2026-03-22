Rừng trồng gần 20 năm chưa thể khai thác do vướng thủ tục

Theo phản ánh, thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (dự án 661), giai đoạn 2006-2007, nhiều hộ dân xã Phù Mỹ (Gia Lai) ký hợp đồng nhận khoán với Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ để trồng và bảo vệ hơn 520ha keo lai tại tiểu khu 181 (xã Mỹ Chánh Tây cũ).

Đến nay, diện tích keo lai đã gần 20 năm tuổi nhưng các hộ nhận khoán vẫn chưa thể khai thác để hưởng lợi. Theo người dân, nhiều diện tích đã quá tuổi khai thác, nhưng không thu hoạch kịp thời nên dần già cỗi và chết tự nhiên.

Hàng trăm ha rừng trồng theo dự án 661 tại xã Phù Mỹ chưa thể khai thác do vướng thủ tục khiến người dân bị ảnh hưởng (Ảnh: Phan Châu).

Ngoài ra, đợt mưa bão tháng 11/2025 cũng làm nhiều diện tích rừng bị gãy đổ, gây thiệt hại lớn cho các hộ nhận khoán trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

Ông Phan Châu Công (62 tuổi, trú xã Phù Mỹ) cho biết, năm 2006 gia đình nhận khoán hơn 15ha tại tiểu khu 181 để trồng keo lai theo dự án 661. Sau gần 20 năm, gia đình chỉ thu hoạch được một đợt theo hình thức khai thác xen kẽ cách 20m, rồi phải dừng lại do vướng thủ tục pháp lý.

Theo ông, cây keo lai thường được khai thác sau 5-6 năm trồng, nhưng để đạt sản lượng tốt nhất cần 8-10 năm. Tuy nhiên, do địa hình rừng ở Phù Mỹ độ dốc cao, keo trồng 15-20 năm thường già cỗi và tự chết.

“Đợt mưa bão cuối năm 2025 khiến phần lớn diện tích rừng trồng của gia đình tôi bị gió giật làm gãy đổ, nhưng không được khai thác kịp thời nên cây chết khô, gây thiệt hại hàng tỷ đồng”, ông Công nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án 661 được triển khai giai đoạn 2006-2007 tại 11 xã của huyện Phù Mỹ (cũ), với tổng diện tích hơn 1.590ha keo lai. Toàn bộ diện tích thuộc rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ quản lý, giao khoán cho người dân theo cơ chế hưởng lợi quy định tại quyết định 178 năm 2001 của Chính phủ.

Tuy nhiên, khi dự án kết thúc năm 2010, đơn vị chưa thanh lý hợp đồng giao khoán với các hộ dân. Người dân sau đó tiếp tục trồng lại keo lai trên một số diện tích nhưng không tuân thủ đầy đủ quy trình trồng rừng phòng hộ, dẫn đến diện tích keo trồng 16-20 năm vẫn chưa thể khai thác.

“Các hộ nhận khoán mong cơ quan chức năng sớm xem xét, cho phép khai thác để người dân thu hồi vốn và công sức đầu tư nhiều năm qua, đồng thời đóng góp vào ngân sách nhà nước”, ông Phan Châu Công kiến nghị.

Rừng trồng keo lai bị gãy đổ do mưa bão cuối năm 2025 nhưng cũng không được khai thác vì vướng các thủ tục pháp lý (Ảnh: Phan Châu).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ chịu trách nhiệm chính đối với các vướng mắc nêu trên. Sở đã chỉ đạo đơn vị rà soát toàn bộ hợp đồng, làm việc với các hộ dân để xem xét giải quyết quyền lợi theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.

Ông Nguyễn Văn Tố, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ, cho biết đơn vị đang rà soát hồ sơ liên quan đến dự án 661, đồng thời thuê đơn vị tư vấn khảo sát, xác định trữ lượng gỗ làm cơ sở xây dựng phương án khai thác trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

“Sau khi phương án được phê duyệt, đơn vị sẽ làm việc với người dân để thống nhất việc khai thác và trồng lại rừng. Việc khai thác phải tuân thủ quy định pháp luật; người dân không được tự ý khai thác và cũng không trồng lại keo lai vì không còn phù hợp với chức năng rừng phòng hộ”, ông Tố thông tin.