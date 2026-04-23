Bé trai đá bóng ra đường làm chết người, trách nhiệm thuộc về ai?

Những ngày qua, mạng xã hội dậy sóng với clip ghi lại cảnh một bé trai đá bóng văng ra đường dẫn tới một người đàn ông đi xe máy cán vào, ngã ra đường và tử vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 18/4. Thời điểm này, một bé trai khoảng 5 tuổi trong lúc đá bóng ven đường Tỉnh lộ 908 (đoạn qua xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long) đã vô tình đá quả bóng văng ra giữa đường. Đúng lúc này, xe máy do ông N.T.H. (50 tuổi) điều khiển đi tới đã cán vào quả bóng, dẫn tới việc người đàn ông bị mất lái, ngã ra đường. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vào sáng hôm sau.

Sự việc trên đặt ra một câu hỏi pháp lý rằng với việc trẻ con là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn chết người, người lớn có thể phải chịu trách nhiệm ra sao?

Khoảnh khắc chiếc xe lao tới, cán trúng quả bóng trên đường (Ảnh cắt từ clip).

Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) nhìn nhận thông thường, một vụ việc gây ra hậu quả chết người sẽ dẫn tới 2 trách nhiệm pháp lý là trách nhiệm hình sự và dân sự.

Trong đó, về trách nhiệm hình sự, dữ liệu clip cho thấy nguyên nhân trực tiếp dẫn tới chết người là việc bé trai đá bóng ra đường khiến nạn nhân cán phải. Tuy nhiên, do bé trai chưa đủ 14 tuổi nên theo Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015, trách nhiệm hình sự sẽ được miễn trừ.

Đối với cha mẹ hoặc người trực tiếp giám hộ, trách nhiệm hình sự có thể đặt ra nếu họ có mặt tại hiện trường, nhận thức được việc để trẻ chơi bóng ven đường như vậy là nguy hiểm nhưng không ngăn chặn hoặc có biện pháp phòng ngừa nguy hiểm đối với người đi đường, đây có thể được xem là lỗi vô ý do cẩu thả hoặc quá chủ quan dẫn tới tai nạn chết người. Khi đó, trách nhiệm hình sự có thể xem xét về hành vi có dấu hiệu vô ý làm chết người.

Dưới góc độ dân sự, nghĩa vụ bồi thường trong vụ việc này là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Theo đó, Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015 quy định người chưa đủ 15 tuổi nếu gây thiệt hại thì cha mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Nếu tài sản của cha mẹ không đủ mà người gây thiệt hại có tài sản riêng (VD: Di sản thừa kế...) thì sử dụng phần tài sản đó để bồi thường thiệt hại còn thiếu. Mức bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm do các bên thỏa thuận, căn cứ quy định tại Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015.

Đối với trường hợp này, cơ quan công an sẽ tiến hành xác minh có hay không dấu hiệu hình sự của tội Vô ý làm chết người. Nếu có, vụ việc sẽ được giải quyết bằng một vụ án hình sự còn nếu không, phía người bị thiệt hại cần khởi kiện tới Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án giải quyết, buộc người đại diện hợp pháp của người gây ra thiệt hại bồi thường theo quy định pháp luật.