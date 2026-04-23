Con gái "mượn" sổ đỏ vay ngân hàng, mẹ bỏ 4 tỷ đồng chuộc nợ... không xong

Năm 2021, bà A. (TPHCM) cần tiền làm ăn nên về hỏi mượn tiền cha mẹ. Thương con gái, vợ chồng ông B. tính đứng ra vay giúp nhưng do đã lớn tuổi, họ không đủ điều kiện vay tiền ngân hàng.

Bất đắc dĩ, hai vợ chồng cho con mượn sổ đỏ bằng cách ký hợp đồng sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho bà A.

Tại thời điểm đó, hợp đồng sang tên thửa đất chỉ thể hiện 300 triệu đồng, trong khi tổng giá trị tài sản hơn 10 tỷ đồng. Hoàn tất thủ tục sang tên, bà A. thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng để vay 3 tỷ đồng.

Cho con gái mượn tài sản không lâu, vợ chồng ông B. phát hiện ngoài khoản nợ ngân hàng, bà A. còn vay nợ bên ngoài gần 10 tỷ đồng.

Lo ngại tài sản có thể bị xử lý để trả nợ, hai vợ chồng tìm cách chuộc lại sổ đỏ thế chấp tại ngân hàng, đồng thời dự định làm thủ tục sang tên trở lại như cũ.

Khi hai ông bà bỏ tiền túi hơn 4 tỷ đồng để chuộc lại tài sản từ ngân hàng, họ lại rơi vào tranh chấp pháp lý khác. Vì tài sản đứng tên con gái, các chủ nợ lập tức yêu cầu ngăn chặn để thi hành án.

Không còn lựa chọn, vợ chồng ông B. khởi kiện con gái ra tòa để đòi lại tài sản, với lý do việc sang tên trước đó chỉ là cho mượn.

Tại phiên sơ thẩm, toà bác đơn khởi kiện của vợ chồng ông B., đồng thời tuyên đây là tài sản hợp pháp của người con gái và bà A. phải thi hành các bản án xử lý nợ.

Theo kết quả bản án sơ thẩm, hai vợ chồng vừa phải bỏ số tiền hơn 4 tỷ đồng để chuộc nợ thay con gái, vừa đứng trước nguy cơ mất luôn tài sản trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, hai vợ chồng làm đơn kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, luật sư Trần Viết Hà (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk), người tham gia bảo vệ quyền lợi cho vợ chồng ông B., cho biết đã chứng minh hợp đồng sang tên tài sản giữa cha mẹ và con gái có nhiều điểm bất thường.

Giá trị tài sản hơn 10 tỷ nhưng trên giấy tờ chỉ ghi 300 triệu đồng, thực tế không có việc giao nhận tiền. Thêm vào đó, hợp đồng chỉ ghi chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà "quên" các công trình tiền tỷ trên đất.

Theo luật sư Hà, những mâu thuẫn này có thể là căn cứ để xem xét giao dịch vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được. Sau khi xem xét các lập luận, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã cân nhắc và tuyên hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại.

Từ vụ việc này, luật sư Hà lưu ý, cha mẹ nếu lỡ cho con mượn tài sản phải có căn cứ, văn bản pháp lý rõ ràng. Tốt nhất là tài sản của ai thì người đó sử dụng, tránh để phát sinh tranh chấp về sau.

"Cha mẹ đừng nghĩ việc cho con mượn tài sản là việc đơn giản, bởi khi con cái phát sinh thêm những khoản nợ bên ngoài, nguy cơ mất tài sản là rất lớn. Vì thương con, nhiều gia đình rơi vào các vụ tranh chấp pháp lý kéo dài.

Cha mẹ không có nghĩa vụ phải trả nợ thay con, ai gây ra nợ người đó phải có trách nhiệm xử lý", luật sư chia sẻ.