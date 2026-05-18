Porsche va chạm xe máy: Siêu xe hư hỏng nặng, có thể khởi tố vụ án?

Như Dân trí thông tin, chiều 17/5, ô tô Porsche di chuyển trên đường Nguyễn Văn Huyên tới khu vực nút giao trên địa bàn phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) thì va chạm với một xe máy chưa rõ người điều khiển.

Cú va chạm khiến người điều khiển xe máy ngã văng xuống đường và bị thương, chiếc xe vỡ nát, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường còn chiếc Porsche bị móp méo phần đuôi xe.

Theo một số nhân chứng, nguyên nhân sự việc có thể do lái xe máy vượt đèn đỏ và đâm vào chiếc ô tô. Cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức về sự việc.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hồng Kỳ).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả chết người, gây tổn hại sức khỏe cho người khác từ 61% trở lên hay gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên có thể bị xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bởi vậy, đối với trường hợp này, có 2 vấn đề pháp lý mấu chốt sẽ được cơ quan chức năng tập trung làm rõ để xác định trách nhiệm pháp lý, đó là yếu tố lỗi (nếu có) của các tài xế và giá trị tài sản thiệt hại.

Về yếu tố lỗi, cơ quan chức năng sẽ làm rõ cả 2 tài xế đã tuân thủ các quy chuẩn về an toàn khi tham gia giao thông tại đoạn đường giao nhau như tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, chú ý quan sát, làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách và áp dụng các biện pháp tốt nhất để hạn chế thiệt hại khi phát sinh tình huống bất ngờ hay chưa.

Về giá trị thiệt hại, do thiệt hại xảy ra với chiếc ô tô là loại phương tiện đắt tiền, giá trị lớn cùng chi phí sửa chữa đắt đỏ nên cơ quan chức năng có thể tiến hành định giá để xác định chính xác mức độ thiệt hại về tài sản đối với chủ xe ô tô. Do tội danh tại Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 mang tính định lượng, đây sẽ là yếu tố quan trọng để xác định tình tiết định tội, định khung (nếu có) trong vụ việc này.

Từ 2 vấn đề nêu trên, luật sư Giáp nhìn nhận nếu vụ việc có yếu tố lỗi của tài xế xe máy (VD: Vượt đèn đỏ, thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ...) dẫn tới thiệt hại về tài sản cho ô tô từ 100 triệu đồng trở lên, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để điều tra theo quy định.

Cần lưu ý rằng giá trị tài sản thiệt hại sẽ là yếu tố quan trọng để xác định trách nhiệm pháp lý. Trong trường hợp vụ việc chỉ gây thiệt hại về tài sản nhưng chủ chiếc siêu xe không đề nghị hoặc không đưa phương tiện đi giám định thiệt hại, dù thiệt hại có ở mức 100 triệu đồng trở lên hay không, việc xem xét trách nhiệm hình sự có thể không được áp dụng.